Disney+'ın ilk Türk dizisi Kaçış'ın yayın tarihi belli oldu: Yeni video geldi

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Disney Plus'ın ilk Türk dizisi olan Kaçış'tan geçtiğimiz saatlerde yeni bir video paylaşıldı ve dizinin yayın tarihi belli oldu.

Disney Plus'ın güncel abone sayısı açıklandı 2 sa. önce eklendi

Kaçış dizisi daha öncesinde de tahmin edildiği gibi 14 Haziran'da yayınlanacak. Yani Disney+'ın ülkemizde erişime açılacağı gün.

Hikayesini Engin Akyürek'in kaleme aldığı, senaryosunu Ali Doğançay'ın yazdığı dram, aksiyon ve macera türündeki dizinin, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın otururken; dizide Engin Akyürek'in yanı sıra İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok başarılı isim yer alıyor. Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaçış Yeni Video

'Kaçış'; savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin; araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleri ile başlıyor. Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmeleri, sonrasında yaşadıkları dramları, değişimleri ve kaçış hikayeleri heyecan dolu bir dille anlatılıyor. Araştırma ekibinin kurtulmak için vereceği zorlu mücadeleyi anlatırken Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına da farklı bir bakış açısı sunacak olan 'Kaçış' çok yakında sadece Disney+'ta yayınlanacak.

Disney Plus 14 Haziran'da erişime açılacak. Aylık fiyatı 34,99 TL, yıllık fiyatı ise 349,90 TL.

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Disney+'ın ilk Türk dizisi Kaçış'ın yayın tarihi belli oldu