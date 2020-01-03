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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cep telefonlarında banka kredisine yeni düzenleme

    Bundan böyle 3500TL altındaki akıllı telefonlar için banka kredisi 12 ay sınırı ile devam ederken 3500TL üzeri akıllı telefonlar için 3 aya çekilmiş durumda.
    2 hf.
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    123
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Cep telefonlarında banka kredisine yeni düzenleme

    Hatırlanacağı üzere akıllı telefonlarda kredi kartına taksitli satış uzun süredir yasaklı durumda. Perakende mağazaları bunun çözümünü bankalarla iş birliğine giderek vadeli krediler üzerinden bulmuştu.

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    3 aya iniyor

    Büyük rağbet gören akıllı telefonlarda bir nevi taksitli satış sunmak isteyen perakendeciler, 12 taksite hattta 24 taksite varan vadeli banka kredileri kullandırmaya başlamıştı. Çok geçmeden BDDK bu konuya da el atmıştı.

    Ayrıca Bkz. "MacBook modelleri artık mekansal ses sunacak"

    Yapılan düzenlemeler ile birlikte akıllı telefonlarda banka üzerinden kullandırılan vadeli krediler 3500TL altındaki ürünler için 12 ay, 3500TL üzerindeki ürünler için 6 aya kadar çekilmişti. Kurumun son düzenleme taslağında 3500TL üzerindeki telefonlar için vadeli kredi kullandırma 3 aya kadar çekilmiş durumda.

    Akıllı telefonlar haricinde bilgisayarlarda kullandırılan krediler 12 aya kadar, tabletlerde kullandırılan krediler de 6 aya kadar çıkabilecek.



    https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/duyuru_0763_01.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    firat_kilic 2 hf. en beğenilen
    Seçimi bekliyorum... Sandığa gömeceğim akpyi.
    3 Yanıt Yanıtla +141
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    Relax Relax 2 hf.
    Ne saçma uygulamalar bunlar. Sanane kardeşim istersem 48 ay taksitle bile telefon alırım. İlk önce kredi kartına taksiti yasakladınız sonra da bunları. Ben artık şöyle düşünüyorum. Uzun amcamız yaşlı, telefondan anlamıyor ve kullanamıyor, istiyor ki millette kullanamasın.
    Ne saçma uygulamalar bunlar. Sanane kardeşim istersem 48 ay taksitle bile telefon alırım. İlk önce kredi kartına taksiti yasakladınız sonra da bunları. Ben artı...
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    3 Yanıt Yanıtla +96
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    DokuzKuyrukluTilki 2 hf.
    Ekonomiyi düzeltmek gibi bir niyetleri yok ama.
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    astegon 2 hf.
    Kusura bakmayın arkadaşlar ama kısmen doğru karar.

    3500 ve daha üstü cihazları insanlar şu şekilde yapıyor; gidip 11 bin TL'lik cihazı 12 taksit ile alıyor, 9-10K'ya telefoncuya okutup nakit parasını alıyor. Aslında amaç bu ticareti yoketmek.

    Ha ama bunun sonucundan ben korkmaya başladım. Satın alan kişi IMEI numarasına sahip olacak ve kişiye bağlanan o IMEI ile Simcard ve hat eşleşmesi felan yapacaklar diye ciddi endişeleniyorum. Bunun ilk adımını yurtdışından getirilen cihazlarda yapmaya çalışıyorlar. Başarırlarsa aldığın cihaz ölene kadar senin.
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    Portraitclub 2 hf. astegon
    O senin dediğin olursa kendi kendilerini bitirmiş olurlar. Çünkü bir çok firma ülkeden çekilmek isteyebilir bunun nedeni de azalan satışları gösterebilir. Hem dışardan yatırımcı gelsin diyeceksin hem adamların ayağına taş koymaya çalışacaksın yemezler. Çoğu insan elindekini satıp öyle bir üst modele geçiyor.
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    ahmet1905_47 2 hf. firat_kilic
    Yanlislari elestirileri bu sekilde dile getirin. Anlatin bilene bilmeyene duyurun. Kendileride duyar geregini yapar veya kulaklarini tikar. Ama elbet birgun devran doner. Elestri her zaman olacak devam etmeni dilerim
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    STMUS 2 hf.
    Elektronik her türlü üründe 12 taksit olmalı bence, insanların teknolojiye ulaşmaları kısıtlanmamalı.
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    firat_kilic 2 hf. STMUS
    Peşin olsa ne olur? alım durur mu? serum gibi serumu peşin vermek ve taksitle vermeyi düşünelim. Damla damla verirsen alır damara peşin yüklersen almaz. Bunlar bir yandan milleti borçlandırma tekniği. O yüzden taksitlerle oynuyorlar alacak gibi ödeyecek gibi.. borçlandırma ve ödetme memurları iş başında görevleri? üretmek ürettirmek değil mi bu millete? amerikadan sokamıyoruz çinden sokalım bu yolların hepsinin bir sonu var. Kendi üretmeyen kendini tüketir. Büyüyemeyen çiçek ölür. Başkasının borç enerjisi ile büyüyen bir çiçek gördün mü? gaspçı çiçek vampir çiçek veya sözlü anlaşma ile borç alan çiçek? Çağın gerisinde kalmayı makyaj ile kapatmak ileride ani bir kayıpla sona erer. şimdiden windows mavi ekran çökmesi memory dump'u okumak lazım. Devlet bazında ama çok çaresiz gözüküyor. 17yıldır bu adamlar neredeydi? ve hala neredeler ve nereye gidiyorlar ben görüyorum.
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    ahmet1905_47 2 hf. firat_kilic
    O senin tercihin tabi istiyorsan tuşlu kullan. Kimse laf edemez. Keske imkanlar olsasa herkes istedigini pesin alabilse. Ozaman inaniyorum ki hrrkes doygunluga ulasir kimse sosyal medya cilginkigi icin telefon almaya kalkmazdi veya bilgisayar. Yada her neyse. Ama olmuyor olamaz. Hem kulturumuz hem inancimiz hem tarihimiz bizim rahat yasayacagimiz bir omure sahip olmamizi engelliyor. İnsanlik hep oldukten sonra degerini bilmis onemli insanlarin. Bunlarda gider yeni gelene kufretmeye devam ederiz nasilsa. Bir suclu lazim drgilmi
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    firat_kilic 2 hf. ahmet1905_47
    Arkadaş. Devlet denen kavram 80milyonu yönetiyor akıllısını ve aptalını. Bunları yönetenlerin 100yıllık plan ve ön-görü vsye sahip olması gerekir. 17yıldır bir usb bellek bile üretmediyse eğer... ve teknoloji bakanlığı 5yıllık kalkınma planlarını pdflerinide okuyorum.. orada da hayali bile yok. Ayrıca cep telefonu / tv bunlar sürekli satılacak durumlar-dı. Sigaradaki politika nasıl? aynısı cep tel ve tvde de var. Sen sat millete bende ötv alayım. Bunların hepsi milletin yok edilmesine çıkan kapı ve bu politikayı uyguladılar. Bunları ben ön-görürken devlet göremiyorsa devletin başında yanlış adamlar var demektir. Hatta bu yanlış adamlar pause alıp dışarının içeriye girmesini sağlamış bile olabilirler ki ne yazık ki öyle olduğunu anlıyorum. Yanlış adam da hep aynı adlı bakan değil bakanlar kukla gibi değişiyor 10yıl önceki bakanın adı neydi diye sorsan kimse hatırlamaz. 2yıl önceki enerji bakanı kimdi desen onuda bilmez. Bu gelen giden adamların hepsimi yanlış? hep aynı yanlışı 17yıl tekrar etmek zor iş. Demek ki CIA kontrollü bir devletiz (zaten bakanlık konvoy araçlarına bakıncada çektikleri kopyalar anlaşılıyor*ayrıca ibrahim kalını iyi araştırın diğerlerinide... amerika ile kötü oluyoruz tvde sözde hacivat-karagöz hakan atilla trye gelirken birileri halkbanka *blackrock**USA** trilyon dolarlık varlık yönetim şirketi* %5 ile ortak oluyor) ve 1nci dünya savaşının öcü alınıyor. Ben bunu düşünüyorum. Dur demeden de hiç bir şey değişmeyecek. Kör gözler açılmalı. Aksi halde ateşin derecesi artacak uyanıncaya kadar !!!!!
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    Six Feet Under. 2 hf.
    Arkadas su telefonlara karsi verilen savas uyusturucuya verilmemistir be ne telefonmus anasini satayim birkac ayda bir kisitlama geliyor.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Hâlâ bu iktüdar gidince herşeyğn güllük gülüstanlık olacağını,bundanndaha iyisinin geleceğğne inanan aptal bir kitle var.bu iktğdar zaten adam gibi muhalefet olmadığı için ,bunca zaman iktidarda kalmadı mı?aziz nesin az bile söylemiş.bu ülkede kendini akıllı zanneden,ama cahilliğinn ve aptallığın dibine vurmuş embesil bir kitle var.ve en kötüsü de bu embesil kitlede tam bir cahil özgüveni,cahil çirkefliği var...
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    frostburn 2 hf. DH Misafiri
    yiyorsa gerçek hesabınla yaz
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    DH Misafiri 2 hf.
    Yorumlara bakıyorum isteyen istediği taksitle alır diye bir kanı oluşmuş. Herkes bu konuda haklı.fakat işin başka bir yönü var.telefonda taksit sınırı arttıkça bankalardan kredi çekemeyen insanlar pahalı telefonları taksitle alıp telefonculara geri sattılar.Bu sayede değişik bir ekonomi oluştu.sonunda bu sınırlandırmalar geldi.Vatandas borçlanmasın.Ekonomi düzlemeden bu taksit sınırının düzeleceğini düşünmüyorum.
    Yanıtla +2
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    DH Misafiri 2 hf.
    bunun meali şu diyorlar ki piyasa bedeli 1000 dolar yani yaklaşık 6000 lira olan telefonu ben sana 17 bin liraya kitliyorum vergiyle buda yetmez git turkcelle ona buna 36 ay taahhütlü 30 bin lira olarak öde bunun açıklaması bu bir ülke neden x3 vergi koyar cep telefonuna neden taksitli satışına engel olur aklım almaz ekonomi böyle düzelecek herhalde ekonomi iyiyken dolar 1 küsür liralarken vergiler yoktu gayet iyiydi her şey o zaman batmadı memleket şimdi vergisiz faizsiz taksitli telefon alınca mı batacak
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    DH Misafiri 2 hf.
    Ak partinin devri bitti son çırpınışları istiyorlar ki millet dandik vestel alsın uber kullanmasın booking.com internet el atmadıkları bir alan kalmadı.Çok önemli bir söz var eskilerin İnsan nerede duracağını bilecek.Sultan Süleyman gitmiş bu dünyadan bunlarda gidecek.
    Yanıtla +2
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    DH Misafiri 2 hf.
    Güzel kardeşim vergiyi azaltsınlar insanlar istediği telefonu maaşlarının yettiği ödemelerle alsın. Bunu savunacağınıza yan gelip yatarak telefonu geliştirip üretenden daha çok kazanan devleti savunmak niyedir?
    Yanıtla +1
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