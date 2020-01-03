Cep telefonlarında banka kredisine yeni düzenleme

Hatırlanacağı üzere akıllı telefonlarda kredi kartına taksitli satış uzun süredir yasaklı durumda. Perakende mağazaları bunun çözümünü bankalarla iş birliğine giderek vadeli krediler üzerinden bulmuştu.İlginizi Çekebilir Minimalizm isteyenlere Light Phone 2
3 aya iniyor
Büyük rağbet gören akıllı telefonlarda bir nevi taksitli satış sunmak isteyen perakendeciler, 12 taksite hattta 24 taksite varan vadeli banka kredileri kullandırmaya başlamıştı. Çok geçmeden BDDK bu konuya da el atmıştı.
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Yapılan düzenlemeler ile birlikte akıllı telefonlarda banka üzerinden kullandırılan vadeli krediler 3500TL altındaki ürünler için 12 ay, 3500TL üzerindeki ürünler için 6 aya kadar çekilmişti. Kurumun son düzenleme taslağında 3500TL üzerindeki telefonlar için vadeli kredi kullandırma 3 aya kadar çekilmiş durumda.
Akıllı telefonlar haricinde bilgisayarlarda kullandırılan krediler 12 aya kadar, tabletlerde kullandırılan krediler de 6 aya kadar çıkabilecek.
https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/duyuru_0763_01.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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3500 ve daha üstü cihazları insanlar şu şekilde yapıyor; gidip 11 bin TL'lik cihazı 12 taksit ile alıyor, 9-10K'ya telefoncuya okutup nakit parasını alıyor. Aslında amaç bu ticareti yoketmek.
Ha ama bunun sonucundan ben korkmaya başladım. Satın alan kişi IMEI numarasına sahip olacak ve kişiye bağlanan o IMEI ile Simcard ve hat eşleşmesi felan yapacaklar diye ciddi endişeleniyorum. Bunun ilk adımını yurtdışından getirilen cihazlarda yapmaya çalışıyorlar. Başarırlarsa aldığın cihaz ölene kadar senin.
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