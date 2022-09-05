Enerji krizi CERN'i de vurdu: Büyük Hadron Çarpıştırıcısı durdurulabilir

Tam Boyutta Gör

CERN Enerji Yönetim Komitesi başkanı Serge Claude, Avrupa'daki enerji krizinin endüstri için korkunç sonuçlara yol açabileceğini söyledi. Özellikle Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın çalışmasının askıya alınma olasılığı şu anda değerlendiriliyor.

Yapay zeka, Gates, Musk, Zuckerberg ve Bezos'u birleştirdi 6 sa. önce eklendi

Wall Street Journal'ın haberine göre Claude, ani bir elektrik kesintisinin kazaya yol açabileceği endişesiyle şimdiki hedefin LHC'yi çalışır durumda tutmak olduğunu söyledi. Claude ayrıca: "Endişemiz enerji sisteminin istikrarı, bölgedeki elektrik kesintilerini önlemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Önce diğer hızlandırıcılar kapatılacak

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC), Cenevre kantonunun yıllık toplam enerji tüketiminin yaklaşık %10'unu tüketiyor. Çarpıştırıcı kendi enerjisini üretmiyor, ancak acil durumlar için dizel jeneratörler kullanılmakta ve LHC'nin çalışması için yaklaşık 200 MW güç gerekiyor.

Tam Boyutta Gör

Aynı zamanda, CERN önce diğer parçacık hızlandırıcılarını kapatmayı planlıyor, bu da enerji tüketimini dörtte bir oranında azaltacak ve gerekirse LHC de durdurulacak. Bundan önce çarpıştırıcının üç yıldan fazla çalışmadığını hatırlatalım. Bu süre zarfında tesis modernize edilmiş ve kapasitesi artırılmıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.