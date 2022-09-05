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    Yapay zeka, Gates, Musk, Zuckerberg ve Bezos'u birleştirdi: Karşınızda Jeflon Zuckergates

    Yapay zeka destekli Stable Diffusion sinir ağı, dünyanın önde gelen dört milyarderini aynı fotoğrafta birleştirince ortaya ilgi çekici bir görüntü çıktı.        
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    Yapay zeka, Gates, Musk, Zuckerberg ve Bezos'u birleştirdi
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    TechBroDrip adlı Twitter kullanıcısı, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos'un fiziksel özelliklerini bir araya getirerek Stable Diffusion sinir ağı tarafından oluşturulmuş bir insan büstünün görüntüsünü paylaştı.

    Stable Diffusion oldukça ilgi çekiyor

    Ortaya çıkan fotoğrafa bakılırsa, sinir ağının sadece yüzün bazı kısımlarına değil, saçlara ve kulaklara bile dikkat ettiği göze çarpıyor. Bu ilginç görselin, girilen metinlere dayalı görüntüler oluşturmayı sağlayan Stable Diffusion adlı yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunu belirtelim.

    Yapay zeka, Gates, Musk, Zuckerberg ve Bezos'u birleştirdi
    Tam Boyutta Gör

    Stable Diffusion, açık erişimle ortaya çıkan en büyük birkaç sinir ağından biri haline geldi (sansasyonel DALL-E 2'nin aksine). Bu sayede dünyanın dört bir yanındaki meraklı kullanıcılar onu yeni fikirlerle test ediyorlar ve bu da onlardan biri. Dört milyarderin karışımından oluşan görseli ortaya çıkaran kullanıcı ise eserini Jeflon Zuckergates adıyla imzaladı.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 22 saat önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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    elon musk, Jeff Bezos ve
    5 etiket daha bill gates mark zuckerbeg Stable Diffusion Teknoloji Haberleri Yazılım
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