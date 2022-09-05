Yapay zeka, Gates, Musk, Zuckerberg ve Bezos'u birleştirdi: Karşınızda Jeflon Zuckergates

TechBroDrip adlı Twitter kullanıcısı, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos'un fiziksel özelliklerini bir araya getirerek Stable Diffusion sinir ağı tarafından oluşturulmuş bir insan büstünün görüntüsünü paylaştı.
Stable Diffusion oldukça ilgi çekiyor
Ortaya çıkan fotoğrafa bakılırsa, sinir ağının sadece yüzün bazı kısımlarına değil, saçlara ve kulaklara bile dikkat ettiği göze çarpıyor. Bu ilginç görselin, girilen metinlere dayalı görüntüler oluşturmayı sağlayan Stable Diffusion adlı yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunu belirtelim.
Stable Diffusion, açık erişimle ortaya çıkan en büyük birkaç sinir ağından biri haline geldi (sansasyonel DALL-E 2'nin aksine). Bu sayede dünyanın dört bir yanındaki meraklı kullanıcılar onu yeni fikirlerle test ediyorlar ve bu da onlardan biri. Dört milyarderin karışımından oluşan görseli ortaya çıkaran kullanıcı ise eserini Jeflon Zuckergates adıyla imzaladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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