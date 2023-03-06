Çernobil’de yaşayan köpekler diğerlerinden çok farklı: İşte detaylar

- Çernobil’deki köpekler diğerlerinden farklı
- Çernobil, radyasyonla mücadelemize yardımcı olabilir
- Yorumlar
Çernobil faciasından sonra yönetim, bölgedeki birçok köpek de dahil olmak üzere evcil hayvanları avlama kararı almıştı ancak evcil hayvanlardan bazıları yakalanmaktan ve öldürülmekten kurtulmuştu. Kurtulan köpekler halen Çernobil Yasak Bölgesi içinde yaşıyor. Bu köpekler Clean Future Fund tarafından bölgede bakılıyor ve besleniyor.
Çernobil’deki köpekler diğerlerinden farklı
Ulusal Sağlık Enstitüleri Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü'nde genetikçi ve çalışmanın yazarı Elaine Ostrander, "Yüksek ve düşük seviyelerde radyasyona maruz kalmayı içeren zorlu bir ortamın, bu bölgede 15 nesil boyunca yaşamış ve üremiş hayvanların DNA'sını nasıl etkileyebileceğini görme şansı sunuyorlar" dedi.
Çernobil’deki köpekleri Avrupa'nın başka yerlerindeki safkan köpeklerle karşılaştıran ekip, Çernobil Nükleer Santrali'nin yakınında yaşayan köpeklerin genetik olarak farklı ve kapalı bir aile olduğunu ortaya çıkardı.
Çernobil, radyasyonla mücadelemize yardımcı olabilir
Bu arada, bu çalışma Çernobil'deki yaşam için yapılan ilk araştırma değil. Köpekler Çernobil'de incelenen ilk büyük memeli olsa da daha pek çok tür (böcekler, kuşlar vb.) incelenmiş durumda. Kirlenmeden etkilenen bölgelerde türlerin bolluğunun kesin olarak azaldığı da keşfedil. Ancak burası altın madeni gibi değerli bir yer. Zira, 2020 yılında yapılan bir diğer çalışmada melanin pigmentinin yüksek düzeyde olduğu bir mantar türü keşfedildi. Melanin, radyasyonu emip enerjiye dönüştüren bir pigment. Yüksek düzeyde melanin üretmek, radyasyon tehdidinin her zaman mevcut olduğu astronotlar için bir kurtarıcı olabilir.Kaynakça https://www.cnet.com/science/biology/in-the-shadow-of-chernobyl-a-pack-of-dogs-unlike-any-other-roams-the-wasteland/ https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ade2537 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez