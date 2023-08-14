Karşınızda gerçek köpek gibi görünen Xiaomi CyberDog 2

Gerçeğine benzeyen Xiaomi CyberDog 2
İki yıl önce Xiaomi, köpek şeklindeki ilk robotu CyberDog'u tanıtmıştı. Hatta bu ilk CyberDog'u firmanın Türkiye’deki lansmanında da görme şansı elde etmiş ve sizlere bunu aktarmıştık. Bu eğlenceli deneyimi içeriğin sonundaki videodan izleyebilirsiniz. O dönem de söylendiği gibi CyberDog esasında köpeğe pek benzemiyordu. Ancak CyberDog 2 ile işler değişiyor. Tasarım bu yıl tamamen elden geçirilerek bir Doberman şeklini aldı ve bu da onu Sony'nin Aibo'sunun tasarımına yaklaştırdı.
Bir önceki nesilden daha küçük olan bu robot-köpek aynı zamanda gerçekten de bir Doberman boyutunda ancak ağırlık olarak benzer değiller: Bu Xiaomi cins köpeği sadece 8,9 kilo. Normal bir Doberman ise yaklaşık 30 kilo oluyor. Bir Doberman kadar akıllı mı bilinmez ancak Xiaomi, CyberDog 2’de yapay zekaya yoğun bir yer veriyor ve onu oluşturulan 30.000 robot köpek modeli ile paralel olarak eğitiyor.
Üreticinin CyberDog 2 için belirttiği amaçlardan bir diğeri de onu açık kaynak haline getirmek. Xiaomi, programlama araçlarını ve köpek algılama yeteneklerini kullanıma sunarak geliştiricileri köpeğe adanmış programlar oluşturmaya ikna etmeyi umuyor. Xiaomi bir çıkış tarihi belirtmedi ancak CyberDog 2’nin yaklaşık 1.789 dolar fiyata sahip olduğunu duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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