Karşınızda gerçek köpek gibi görünen Xiaomi CyberDog 2

Tam Boyutta Gör Xiaomi, gerçekleştirdiği etkinlikte bir dizi duyuru yaparak yeni Mix Fold 3, Pad 6 Max, Smart Band 8 Pro cihazlarının tanıtımını gerçekleştirdi. Firmanın CEO’su Lei Jun aynı zamanda bir "arkadaş" nesnesi olarak tasarlanan robot köpeği de tanıttı. Bu elbette 2021 yılında tanıtılan CyberDog’un ikinci nesli CyberDog 2’den başkası değil.

Gerçeğine benzeyen Xiaomi CyberDog 2

İki yıl önce Xiaomi, köpek şeklindeki ilk robotu CyberDog'u tanıtmıştı. Hatta bu ilk CyberDog'u firmanın Türkiye’deki lansmanında da görme şansı elde etmiş ve sizlere bunu aktarmıştık. Bu eğlenceli deneyimi içeriğin sonundaki videodan izleyebilirsiniz. O dönem de söylendiği gibi CyberDog esasında köpeğe pek benzemiyordu. Ancak CyberDog 2 ile işler değişiyor. Tasarım bu yıl tamamen elden geçirilerek bir Doberman şeklini aldı ve bu da onu Sony'nin Aibo'sunun tasarımına yaklaştırdı.

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Bir önceki nesilden daha küçük olan bu robot-köpek aynı zamanda gerçekten de bir Doberman boyutunda ancak ağırlık olarak benzer değiller: Bu Xiaomi cins köpeği sadece 8,9 kilo. Normal bir Doberman ise yaklaşık 30 kilo oluyor. Bir Doberman kadar akıllı mı bilinmez ancak Xiaomi, CyberDog 2’de yapay zekaya yoğun bir yer veriyor ve onu oluşturulan 30.000 robot köpek modeli ile paralel olarak eğitiyor.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Xiaomi, kendi bünyesinde geliştirdiği CyberGear mikro-aktüatörleri kullanarak robotunun hareket kabiliyetini geliştirdiğini söylüyor. Bu sayede CyberDog 2, sürekli ters takla atma ve düşme kurtarma gibi daha karmaşık manevraların üstesinden gelebiliyor. Görme, dokunma ve işitme için 19 sensörü bulunan bu robot, bir karar verme sistemine de sahip. Elbette CyberDog 2 tüm bunları dahili sensör ve kameralardan gelen bilgilerle yapabiliyor. Bu bağlamda robot köpekte bir RGB kamera, yapay zeka destekli bir interaktif kamera, dört ToF sensörü, bir LiDAR sensörü, bir derinlik kamerası, bir ultrasonik sensör, bir balık gözü lens sensörü, bir kuvvet sensörü ve iki Ultra Geniş Bant sensörü dahil olmak üzere oldukça fazla sensör bulunuyor.

Üreticinin CyberDog 2 için belirttiği amaçlardan bir diğeri de onu açık kaynak haline getirmek. Xiaomi, programlama araçlarını ve köpek algılama yeteneklerini kullanıma sunarak geliştiricileri köpeğe adanmış programlar oluşturmaya ikna etmeyi umuyor. Xiaomi bir çıkış tarihi belirtmedi ancak CyberDog 2’nin yaklaşık 1.789 dolar fiyata sahip olduğunu duyurdu.

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