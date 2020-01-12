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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    CES 2020'de Vision-S adlı elektrikli otomobilini tanıtan Sony, otomotiv pazarına girmeyecek

    Sony, CES 2020 etkinliğinde bir sürpriz yaparak kendi teknolojileri ile donattığı Vision-S adlı elektrikli konsept otomobilini tanıtmıştı. Ancak şirketin bu pazara girme planları yok.
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    CES 2020'de Vision-S adlı elektrikli otomobilini tanıtan Sony, otomotiv pazarına girmeyecek
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    CES 2020'nin en büyük sürprizlerinden biri de Japon elektronik devi Sony'nin Vision-S adını verdiği elektrikli konsept otomobilini tanıtmasıydı. Tabii ki bu durum, Sony'nin otomotiv pazarına girip girmeyeceği başta olmak üzere birçok soruyu da beraberinde getirmiş oldu.

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    Sony otomotiv endüstrisine teknoloji üretecek

    Vision-S projesinin lideri Izumi Kawanishi, şirketin gelecek planlarını açıkladığı bir röportaj verdi. Yönetici, Sony'nin otomotiv işine girme niyetinin olmadığını belirtiyor. Yani Japon devi, CES 2020'de tanıttığı Vision-S gibi elektrikli otomobil üretimi yapmayacak. Kawanishi, akıllı telefonlardan sonra mobilitenin yeni bir pazar olduğuna inanarak Sony'nin bu alanda faaliyet göstereceğine işaret ediyor.

    Bu açıklamalara paralel olarak, CES'te gördüğümüz Vision-S, aslında Sony'nin otomotiv endüstrisine yapabileceği katkıyı göstermek amacıyla tasarlanmış bir elektrikli otomobil prototipi diyebiliriz. Bu araç Japonların geliştirebileceği otonom sürüş ve eğlence teknolojilerinin dünyaya tanıtılmasını amaçlıyordu ve amacına da ulaştığını söyleyebiliriz. Yapılan bu açıklamayla birlikte Sony'nin otomotiv pazarına gireceği söylentileri de resmi ağızdan cevaplanmış oldu.



    https://4gnews.pt/sony-nao-quer-entrar-na-industria-da-construcao-automovel/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Relax Relax 1 hf. en beğenilen
    Adamların girmeyeceği çok belliydi zaten. Sadece ileride çıkacak olan otomobillere katabilecekleri teknolojileri gösterdi adamlar.
    Yanıtla +10
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    İtalyada ilticacı 1 hf.
    Bu arabayi çıkarsa simdi alirim tasarim mükemmel
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    darkaura 1 hf.
    otomotiv pazarina girmek oyle kolay is degil. 1.5 tonluk binlerce parcadan olusan aracdan yuzbinlerce uretebilmek cok genis planlama, tedarik hatlari uzun yillar alan test surecleri gerektiriyor. cinden bir ureticiye parcalari urettirip kendi ulkende montaj telefon uretip uzerine markani basmaya benzemez.
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    Manhunt Three 1 hf. darkaura
    Sony ile başka şirketleri karıştırmış olabilirsin.
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    Relax Relax 1 hf. en beğenilen
    Adamların girmeyeceği çok belliydi zaten. Sadece ileride çıkacak olan otomobillere katabilecekleri teknolojileri gösterdi adamlar.
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