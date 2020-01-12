CES 2020'de Vision-S adlı elektrikli otomobilini tanıtan Sony, otomotiv pazarına girmeyecek

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CES 2020'nin en büyük sürprizlerinden biri de Japon elektronik devi Sony'nin Vision-S adını verdiği elektrikli konsept otomobilini tanıtmasıydı. Tabii ki bu durum, Sony'nin otomotiv pazarına girip girmeyeceği başta olmak üzere birçok soruyu da beraberinde getirmiş oldu.

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Sony otomotiv endüstrisine teknoloji üretecek

Vision-S projesinin lideri Izumi Kawanishi, şirketin gelecek planlarını açıkladığı bir röportaj verdi. Yönetici, Sony'nin otomotiv işine girme niyetinin olmadığını belirtiyor. Yani Japon devi, CES 2020'de tanıttığı Vision-S gibi elektrikli otomobil üretimi yapmayacak. Kawanishi, akıllı telefonlardan sonra mobilitenin yeni bir pazar olduğuna inanarak Sony'nin bu alanda faaliyet göstereceğine işaret ediyor.



Bu açıklamalara paralel olarak, CES'te gördüğümüz Vision-S, aslında Sony'nin otomotiv endüstrisine yapabileceği katkıyı göstermek amacıyla tasarlanmış bir elektrikli otomobil prototipi diyebiliriz. Bu araç Japonların geliştirebileceği otonom sürüş ve eğlence teknolojilerinin dünyaya tanıtılmasını amaçlıyordu ve amacına da ulaştığını söyleyebiliriz. Yapılan bu açıklamayla birlikte Sony'nin otomotiv pazarına gireceği söylentileri de resmi ağızdan cevaplanmış oldu.

https://4gnews.pt/sony-nao-quer-entrar-na-industria-da-construcao-automovel/

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