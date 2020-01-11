Xiaomi Mi Band 5'in detayları ortaya çıkmaya başladı

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Xiaomi'nin önümüzdeki Haziran ayında piyasaya sürmeye hazırlandığı akıllı bileklik modeli Xiaomi Mi Band 5 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihazın, önceki modele göre daha büyük ekran ve ödeme desteği ile gelmesi bekleniyor.

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1.2 inç ekranla gelecek

Ortaya çıkan yeni bir rapora göre Xiaomi'nin giyilebilir teknolojilerini üreten Huami şirketi, Haziran ayında piyasaya sürüleceği söylenen Mi Band 5 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Akıllı bileklik ilk olarak Çin'de piyasaya sürülecek ve 26 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Mi Band 4 temassız ödemeler için NFC desteği ile geliyordu Mi Band 5'in ise Google Pay ve daha fazla ödeme platformunu destekleyeceği belirtiliyor.

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Ayrıca Xiaomi Mi Band 5'in kontrastı yüksek, önceki modellere göre de daha büyük 1.2 inçlik bir ekrana sahip olacağı (Mi Band 4'te 0.95 inç ekran mevcut) belirtilmiş. Mi Band 4'ten daha hafif olacağı söylenen akıllı bilekliğin lansmanının hangi tarihte yapılacağına dair ise herhangi bir bilgi yer almıyor. Xiaomi Mi Band akıllı bileklik serisi ülkemizde de oldukça fazla rağbet görüyor ve bu serinin en yeni üyesi Mi Band 5 ile ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

https://www.hindustantimes.com/tech/xiaomi-mi-band-5-to-feature-bigger-1-2-inch-display-google-pay-support-and-more/story-Gq0GIGUHDJZC24jgj7b8vI.html

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