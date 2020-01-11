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    Xiaomi Mi Band 5'in detayları ortaya çıkmaya başladı

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin, Haziran ayında çıkması beklenen akıllı bileklik modeli Mi Band 5 ile ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Cihaz daha büyük ekran ile gelecek.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi Mi Band 5'in detayları ortaya çıkmaya başladı
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    Xiaomi'nin önümüzdeki Haziran ayında piyasaya sürmeye hazırlandığı akıllı bileklik modeli Xiaomi Mi Band 5 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihazın, önceki modele göre daha büyük ekran ve ödeme desteği ile gelmesi bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "CES 2020'de yuvarlak ekranlı akıllı telefon tanıtıldı: Cyrcle Phone"

    1.2 inç ekranla gelecek

    Ortaya çıkan yeni bir rapora göre Xiaomi'nin giyilebilir teknolojilerini üreten Huami şirketi, Haziran ayında piyasaya sürüleceği söylenen Mi Band 5 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Akıllı bileklik ilk olarak Çin'de piyasaya sürülecek ve 26 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Mi Band 4 temassız ödemeler için NFC desteği ile geliyordu Mi Band 5'in ise Google Pay ve daha fazla ödeme platformunu destekleyeceği belirtiliyor.

    Xiaomi Mi Band 5'in detayları ortaya çıkmaya başladı
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    Ayrıca Xiaomi Mi Band 5'in kontrastı yüksek, önceki modellere göre de daha büyük 1.2 inçlik bir ekrana sahip olacağı (Mi Band 4'te 0.95 inç ekran mevcut) belirtilmiş. Mi Band 4'ten daha hafif olacağı söylenen akıllı bilekliğin lansmanının hangi tarihte yapılacağına dair ise herhangi bir bilgi yer almıyor. Xiaomi Mi Band akıllı bileklik serisi ülkemizde de oldukça fazla rağbet görüyor ve bu serinin en yeni üyesi Mi Band 5 ile ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.



    https://www.hindustantimes.com/tech/xiaomi-mi-band-5-to-feature-bigger-1-2-inch-display-google-pay-support-and-more/story-Gq0GIGUHDJZC24jgj7b8vI.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    01myavuz 1 hf. en beğenilen
    Bir şekilde kan şekeri ölçebilen ve yapay zeka ile kalp sorunlarını saptayabilen model çıkarabilseler kaç lira olduğuna bakmadan alabilecek çok insan çıkar. 4 kullanıyorum o kadarda gerekli bir cihaz değil.
    Bir şekilde kan şekeri ölçebilen ve yapay zeka ile kalp sorunlarını saptayabilen model çıkarabilseler kaç lira olduğuna bakmadan alabilecek çok insan çıkar. 4 k...
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    2 Yanıt Yanıtla +40
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    Perturbator 1 hf.
    Aynı diye 4 almamıştık, farklılık olursa tam ekran olursa alınabilir renkli ekran olmasına hiç gerek yok band alıyoruz akıllı saat değil.
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    Murat_82 1 hf.
    Umarım bu defa türkçe dil için 6 ay beklemeyiz ve türkçe olarak çıkar.
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    2paccc 1 hf.
    4 aldık 5 çıksın bakarız hele çıksın bakalım ne değişiklikler olacak
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    Galatas4ray 1 hf.
    Bunlarda samsung gibi sürekli bişeler çıkarıyorlar.
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    my precious 1 hf. grkm_evo
    İyi olur lakin bu akıllı bileklik o açıdan bak
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    my precious 1 hf.
    Always on display olasa havalı olmalı,mi band 4 kullanıyorum o çerçeve o ekran olmamıs yap full ekran fıstık gibi olurdu...
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    Spider_hip 1 hf.
    Mi band serisi harbi çok iyi. Mi band 2 kullanmıştım buna rağmen epey memnun kalmıştım. Sonra honor 4 e geçtim, renkli ekran geniş satır desteği olmasına rağmen o kadar memnun kalmadım. Umarım ekranı büyütmek için güzelim 15-20 günlük dayanma ömrünü kısaltmazlar. Yani 0.95 inch olsun 20 gün olsun.
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    grkm_evo 1 hf.
    Bileklikten konuşma özelliği de olsa tam olacak
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    asdemre 1 hf.
    Bende 3 kullanıyorum, 5e geçerim sanırım
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    UurcanUg 1 hf. 01myavuz
    Kolunda akilli bileklik istiyorsan fiyatına göre donanım olarak bence en iyisi. Üstelik 18-20 gün şarji gidiyor şuan benim kolumdaki band 4'ün.
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