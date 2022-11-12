Binance'in Kurucusu: Kademeli kripto krizi kapıda

FTX'teki erimenin tam etkisi henüz hissedilmedi
FTX'in satın almamaya karar veren ünlü iş insanı, Financial Times gazetesine konuştu. Kendisine göre 1 trilyon dolarlık dijital varlık piyasası büyük bir çöküşün eşiğinde. Zhao'ya göre kademeli kripto krizi kapıda ve bu kriz 2008'deki finansal çöküşe benzer bir etki yaratacak.
Binance'in CEO'suna göre FTX'in iflas etmesi kar topu etkisi yaratacak. FTX'teki krizin yarattığı negatif etkinin henüz tam hissedilmediğine inanan Chao 4 gün önce FTX'i satın almayı planladığını söylemişti. Zhao, Sputnik'in ilgili haberine göre, daha fazla şirketin kripto para borsası yüzünden batacağını öne sürdü.
Bankman-Fried kısa bir süre önce görevinden istifa etti. Changpeng Zhao tarafından dile getirilen kademeli kripto krizi tanımının gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği yakında belli olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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