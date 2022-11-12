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    Binance'in Kurucusu: Kademeli kripto krizi kapıda

    Binance'i kuran ve bu kurumda CEO'luk görevini üstlenen Changpeng Zhao'dan kripto para borsası işlemleri ile para kazananları endişelendiren açıklamalar geldi. Zhao'ya göre kripto krizi geliyor.
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    İnsanların çeşitli para birimleri ile kripto para borsasında ticaret yapmasını sağlayan Binance şu anda işlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsalarından bir tanesi. Bu platformun kurucusu olan Changpeng Zhao kademeli kripto krizi hakkında konuştu.

    FTX'teki erimenin tam etkisi henüz hissedilmedi

    FTX'in satın almamaya karar veren ünlü iş insanı, Financial Times gazetesine konuştu. Kendisine göre 1 trilyon dolarlık dijital varlık piyasası büyük bir çöküşün eşiğinde. Zhao'ya göre kademeli kripto krizi kapıda ve bu kriz 2008'deki finansal çöküşe benzer bir etki yaratacak.

    Binance'in CEO'suna göre FTX'in iflas etmesi kar topu etkisi yaratacak. FTX'teki krizin yarattığı negatif etkinin henüz tam hissedilmediğine inanan Chao 4 gün önce FTX'i satın almayı planladığını söylemişti. Zhao, Sputnik'in ilgili haberine göre, daha fazla şirketin kripto para borsası yüzünden batacağını öne sürdü.

    Changpeng Zhao Tam Boyutta Gör
    FTX'de üst düzey yöneticilik görevini üstlenen Sam Bankman-Fried, FTX'e yatırım yapan kişileri uyarmıştı ve FTX'in 8 milyar dolarlık bir açıkla karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

    Bankman-Fried kısa bir süre önce görevinden istifa etti. Changpeng Zhao tarafından dile getirilen kademeli kripto krizi tanımının gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği yakında belli olacak. 

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