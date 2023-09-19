Yapay zeka tarafından yapılan geometrik köy resimleri büyüleyici görünüyor

Büyüleyici görseller
Redditor Ugleh son zamanlarda oluşturduğu spiral şeklindeki ortaçağ köyleri ile bir anda hem platformda hem de sosyal medyada bir akım başlattı. Optik illüzyona benzeyen köy görselleri popüler Stable Diffusion yapay zeka aracı kullanılarak oluşturuldu. Ugleh’in bazı görselleri X’te (eski adıyla Twitter) 7 milyondan fazla görüntüleme almış durumda.
Hatasız değil
Öte yandan bu görseller sadece temel Stable Diffusion modeliyle oluşturulmadı. Ekstra koşullar eklemeyi mümkün kılan, Stable Diffusion modellerini kontrol etmek için bir sinir ağı modeli olan ControlNet’ten destek alındı. Bu araca kaynak bir görsel yükledikten sonra detaylı girdiler sağlayarak Stable Diffusion’dan görsel üretmesi istenebiliyor. Merak edenler, detaylı kullanımını buradan inceleyebilirler. Aşağıdaki galeriden ise geometrik yapay zeka görsellerini inceleyebilirsiniz. Bu arada bazılarını anlamak için biraz uzaktan bakmanız gerekebilir.
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.