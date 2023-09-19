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    Yapay zeka tarafından yapılan geometrik köy resimleri büyüleyici görünüyor

    Yapay zeka tarafından oluşturulan/üretilen görseller kimileri tarafından sanat olarak kabul edilmese de bu görsellerin çarpıcı göründüğü gerçeğini değiştirmiyor. Geometrik köyler de bunun son örneği.
    Yapay zeka tarafından oluşturulan geometrik köyler büyülüyor Tam Boyutta Gör
    Halihazırda piyasada görsel üreten birden fazla yapay zeka modeli bulunuyor. Ancak model fark etmeksizin yapa zeka tarafından üretilen sanata karşı çok fazla tepki bulunuyor. Bunun ana temeli de üretilen görsellerin “sanat” olmadığı fikrine dayanıyor. Yapay zeka görselleri sanat mıdır değil midir konusunu tartışmayacağız ancak yeni bir akımın örneklerini sizlere sunacağız: Geometrik köyler.

    Büyüleyici görseller

    Redditor Ugleh son zamanlarda oluşturduğu spiral şeklindeki ortaçağ köyleri ile bir anda hem platformda hem de sosyal medyada bir akım başlattı. Optik illüzyona benzeyen köy görselleri popüler Stable Diffusion yapay zeka aracı kullanılarak oluşturuldu. Ugleh’in bazı görselleri X’te (eski adıyla Twitter) 7 milyondan fazla görüntüleme almış durumda.

    Hatasız değil

    Yapay zeka tarafından oluşturulan geometrik köyler büyülüyor Tam Boyutta Gör
    Kimilerine bu görseller yapay zekanın sanat alanında “Turing” testini geçtiği anlamına gelse de bazıları bu düşünceyle aynı sayfada değil. Bu yazı içerisindeki tüm görseller Stable Diffusion tarafından oluşturulmuş ve muazzam bir görünüşe sahip olsa da hemen hemen hepsinde insanların yapmayacağı hatalar bulunuyor. Bunlar ilk bakışta elbette göze çarpmıyor, biraz yakından bakmak gerekiyor. Örneğin dairesel köy görselinde bazı binaların bacaları pek de mantıklı yerde değil. Hatalı gölgeler ve bazı mimari hatalar da görülebiliyor.

    Öte yandan bu görseller sadece temel Stable Diffusion modeliyle oluşturulmadı. Ekstra koşullar eklemeyi mümkün kılan, Stable Diffusion modellerini kontrol etmek için bir sinir ağı modeli olan ControlNet’ten destek alındı. Bu araca kaynak bir görsel yükledikten sonra detaylı girdiler sağlayarak Stable Diffusion’dan görsel üretmesi istenebiliyor. Merak edenler, detaylı kullanımını buradan inceleyebilirler. Aşağıdaki galeriden ise geometrik yapay zeka görsellerini inceleyebilirsiniz. Bu arada bazılarını anlamak için biraz uzaktan bakmanız gerekebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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