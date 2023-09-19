Yapay zeka tarafından yapılan geometrik köy resimleri büyüleyici görünüyor

Tam Boyutta Gör Halihazırda piyasada görsel üreten birden fazla yapay zeka modeli bulunuyor. Ancak model fark etmeksizin yapa zeka tarafından üretilen sanata karşı çok fazla tepki bulunuyor. Bunun ana temeli de üretilen görsellerin “sanat” olmadığı fikrine dayanıyor. Yapay zeka görselleri sanat mıdır değil midir konusunu tartışmayacağız ancak yeni bir akımın örneklerini sizlere sunacağız: Geometrik köyler.

Büyüleyici görseller

Redditor Ugleh son zamanlarda oluşturduğu spiral şeklindeki ortaçağ köyleri ile bir anda hem platformda hem de sosyal medyada bir akım başlattı. Optik illüzyona benzeyen köy görselleri popüler Stable Diffusion yapay zeka aracı kullanılarak oluşturuldu. Ugleh’in bazı görselleri X’te (eski adıyla Twitter) 7 milyondan fazla görüntüleme almış durumda.

Hatasız değil

Tam Boyutta Gör Kimilerine bu görseller yapay zekanın sanat alanında “Turing” testini geçtiği anlamına gelse de bazıları bu düşünceyle aynı sayfada değil. Bu yazı içerisindeki tüm görseller Stable Diffusion tarafından oluşturulmuş ve muazzam bir görünüşe sahip olsa da hemen hemen hepsinde insanların yapmayacağı hatalar bulunuyor. Bunlar ilk bakışta elbette göze çarpmıyor, biraz yakından bakmak gerekiyor. Örneğin dairesel köy görselinde bazı binaların bacaları pek de mantıklı yerde değil. Hatalı gölgeler ve bazı mimari hatalar da görülebiliyor.

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Öte yandan bu görseller sadece temel Stable Diffusion modeliyle oluşturulmadı. Ekstra koşullar eklemeyi mümkün kılan, Stable Diffusion modellerini kontrol etmek için bir sinir ağı modeli olan ControlNet’ten destek alındı. Bu araca kaynak bir görsel yükledikten sonra detaylı girdiler sağlayarak Stable Diffusion’dan görsel üretmesi istenebiliyor. Merak edenler, detaylı kullanımını buradan inceleyebilirler. Aşağıdaki galeriden ise geometrik yapay zeka görsellerini inceleyebilirsiniz. Bu arada bazılarını anlamak için biraz uzaktan bakmanız gerekebilir.

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Yapay zeka tarafından oluşturulan geometrik köyler büyülüyor