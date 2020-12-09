Charlie Cox, Daredevil rolü ile Spider-Man 3'te yer alabilir

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Dün akşam saatleridne Disney ve Sony'nin birlikte hazırladığı Spider-Man serisinin üçüncü filminden heyecanlandıran bir açıklama gelmişti. Şimdi ise bu açıklamalara yeni bir söylenti eklendi.

Dün yapılan açıklamaya göre Tom Holland'ın başrolü olduğu Spider-Man 3 filmine Andrew Garfield, Tobey Maguire, Kirsten Dunst ve Emma Stone'un katılması için oyuncularla görüşüldüğü söylenmişti. Hatta Andrew Garfield ve Kirsten Dunst ile çoktan anlaşılmış bile. Ayrıca Tobey Maguire'ın başrolünde olduğu Spider-Man 2 filmindeki Doctor Octopus'u canlandıran Alfred Molina da bu yeni filmin kadrosuna katıldı.

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Son açıklanan bilgiye göre ise filme yeni bir isim katılacak gibi duruyor. Bu haberin tamamen söylentiden oluştuğunu hatırlatalım. Haber daha önce bu tarz büyük haberleri sızdıran Murphy’s Multiverse adlı siteden geliyor. Murphy’s Multiverse'ün güçlü birkaç kaynağının aktardığına göre Spider-Man 3'te Daredevil da bulunacak. Hatta Netflix'teki Daredevil dizisinde başrolü oynayan Charlie Cox, karakteri tekrar canlandıracak.

Eğer bu haber doğruysa uzunca bir süre onaylanmasını pek beklememek gerek. Çünkü Marvel, filmlerindeki en önemli sürprizleri hiçbir zaman açıklamaz. Ancak eğer doğruysa Spider-Man 3, Marvel Sinematik Evreni'nde yeni bir dönem başlatacak gibi duruyor.

Bu karakterler dışında ikinci filmdeki ana karakterlerin birçoğu filmde yer alacak. Spider-Man'in akıl hocası olarak da Benedict Cumberbatch'in canlandırdığı Doctor Strange filmde bulunacağı önceden açıklanmıştı. Spider-Man 3, 17 Aralık 2021'de yayınlanacak ve şu anda çekimleri devam ediyor.

https://www.murphysmultiverse.com/charlie-cox-daredevil-spiderman-3-marvel-studios/

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