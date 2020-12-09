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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Charlie Cox, Daredevil rolü ile Spider-Man 3'te yer alabilir

    Disney ve Sony'nin birlikte hazırladığı Spider-Man serisinin yeni filminden fazlasıyla ilginç haberler gelmeye devam ediyor. Bu sefer Daredevil ile ilgili bir haber paylaşıldı
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Charlie Cox, Daredevil rolü ile Spider-Man 3'te yer alabilir
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    Dün akşam saatleridne Disney ve Sony'nin birlikte hazırladığı Spider-Man serisinin üçüncü filminden heyecanlandıran bir açıklama gelmişti. Şimdi ise bu açıklamalara yeni bir söylenti eklendi.

    Dün yapılan açıklamaya göre Tom Holland'ın başrolü olduğu Spider-Man 3 filmine Andrew Garfield, Tobey Maguire, Kirsten Dunst ve Emma Stone'un katılması için oyuncularla görüşüldüğü söylenmişti. Hatta Andrew Garfield ve Kirsten Dunst ile çoktan anlaşılmış bile. Ayrıca Tobey Maguire'ın başrolünde olduğu Spider-Man 2 filmindeki Doctor Octopus'u canlandıran Alfred Molina da bu yeni filmin kadrosuna katıldı.

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    Ayrıca Bkz. "Spider-Man 3'te oynamaları için Andrew Garfield ve Tobey Maguire ile görüşülüyor"

    Son açıklanan bilgiye göre ise filme yeni bir isim katılacak gibi duruyor. Bu haberin tamamen söylentiden oluştuğunu hatırlatalım. Haber daha önce bu tarz büyük haberleri sızdıran Murphy’s Multiverse adlı siteden geliyor. Murphy’s Multiverse'ün güçlü birkaç kaynağının aktardığına göre Spider-Man 3'te Daredevil da bulunacak. Hatta Netflix'teki Daredevil dizisinde başrolü oynayan Charlie Cox, karakteri tekrar canlandıracak.

    Eğer bu haber doğruysa uzunca bir süre onaylanmasını pek beklememek gerek. Çünkü Marvel, filmlerindeki en önemli sürprizleri hiçbir zaman açıklamaz. Ancak eğer doğruysa Spider-Man 3, Marvel Sinematik Evreni'nde yeni bir dönem başlatacak gibi duruyor.

    Bu karakterler dışında ikinci filmdeki ana karakterlerin birçoğu filmde yer alacak. Spider-Man'in akıl hocası olarak da Benedict Cumberbatch'in canlandırdığı Doctor Strange filmde bulunacağı önceden açıklanmıştı. Spider-Man 3, 17 Aralık 2021'de yayınlanacak ve şu anda çekimleri devam ediyor.



    https://www.murphysmultiverse.com/charlie-cox-daredevil-spiderman-3-marvel-studios/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Vay be. Şampiyonlar ligini kazanmak için kadro kuran takımlar gibi kadro kuruyor adamlar. Dur bakalım nasıl birşey çıkacak.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İnşallah
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hayret marvel filmlerini kötüleyince kendini christopher nolan sananlar nerdeler
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Vay be. Şampiyonlar ligini kazanmak için kadro kuran takımlar gibi kadro kuruyor adamlar. Dur bakalım nasıl birşey çıkacak.
    Yanıtla +9
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bütün Spidey ve New York karakterleri bir araya gelir üstüne yapım kalburüstü bir şey olursa Süperkahraman filmlerini de bitirebilir. Avengers son filmlerden bile daha gaz daha coşkulu bir film oldu daha şimdiden, Bir de kaliteli olursa marvel tarafında hiç bir film, seri bunun üstüne çıkamaz gaz konusunda.
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    Matt_Murdock (Murat Alper) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Var bir hayalimiz tobeyde gelirse eğer süper olur daredevil ve kingpin reyiz de olursa on numara olur
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