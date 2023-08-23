ChatGPT-3.5 Turbo'ya ince ayar geldi: Neler değişti ve performansı nasıl?

Tam Boyutta Gör OpenAI müşterileri artık GPT-3.5'in hafif versiyonu olan GPT-3.5 Turbo'ya özel veriler ekleyerek metin üreten yapay zeka modelinin güvenilirliğini artırabilirken belirli davranışları da geliştirebilecek. OpenAI, sohbet robotunu kod tamamlama veya tutarlı bir ton tutturma gibi belirli görevlere odaklanacak şekilde ince ayarlayarak işletmelerin ChatGPT'yi daha verimli bir araç haline getirebileceğini söylüyor.

Performans ve tutarlılık artıyor

OpenAI, GPT-3.5'in ince ayarlı sürümlerinin, şirketin amiral gemisi modeli olan GPT-4'ün temel yetenekleriyle "belirli dar görevlerde" eşleşebileceğini ve hatta daha iyi performans gösterebileceğini iddia ediyor.

Şirket bu öğleden sonra yayınladığı bir blog yazısında “GPT-3.5 Turbo'nun piyasaya sürülmesinden bu yana, geliştiriciler ve işletmeler, kullanıcıları için benzersiz ve farklılaştırılmış deneyimler yaratmak üzere modeli özelleştirme olanağı istediler. Bu güncelleme, geliştiricilere kullanım durumları için daha iyi performans gösteren modelleri özelleştirme ve bu özel modelleri geniş ölçekte çalıştırma olanağı sağlıyor.” dedi.

ChatGPT sil baştan 4 gün önce eklendi

OpenAI'ın API'si aracılığıyla GPT-3.5 Turbo kullanan şirketler, ince ayarlarla modelin her zaman belirli bir dilde yanıt vermesi gibi talimatları daha iyi takip etmesini sağlayabilir. Ya da modelin yanıtları tutarlı bir şekilde biçimlendirme becerisini geliştirebilir (örneğin kod parçacıklarını tamamlamak için) ve bir markaya veya sese daha iyi uyması için çıktının tonunu geliştirebilirler. Şirket bu sonbaharda, tartışmasız daha gelişmiş olan GPT-4'ü de aynı amaçla kullanıma açacağını söylüyor.

Buna ek olarak ince ayar, OpenAI müşterilerinin API istemlerini hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek için metin istemlerini kısaltmalarını sağlıyor. Şirket, ilk test edenlerin GPT-3.5'i ince ayarlı talimatlarla hazırladıktan sonra yüzde 90 daha kısa istemler yapabildiklerini de sözlerine ekledi. Bu oldukça önemli.Son olarak, ince ayar süreci boyunca varsayılan modelin güvenlik özelliklerini korumak için, ince ayar eğitim verileri, OpenAI’ın Moderasyon API’si ve güvenlik standartlarıyla çelişen eğitim verilerini tespit etmek için GPT-4 destekli bir moderasyon sisteminden geçirilecek.

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