ChatGPT artık hesap açmadan da kullanılabiliyor

OpenAI'in bir diğer amacı da ChatGPT'yi daha fazla kişiye ulaştırarak daha fazla eğitim verisi elde etmek ve kullanıcıları GPT-3.5 yerine daha üstün özelliklere sahip ücretli GPT-4'e yönlendirmek.
Hesabı olmayan kullanıcılar kısıtlı faydalanabiliyor
Ancak OpenAI, hesabı olmayan kullanıcılar için sorgulama ve görüntü oluşturmada daha fazla kategorida kısıtlamanın olduğunu belirtiyor. Şirket hangi kategorilerde kısıtlama yapıldığını belirtmese de OpenAI sözcüsü, yapay zeka modellerinin kötüye kullanımını tespit etmek ve engellemekle sorumlu ekiplerin yeni özelliğin oluşturulmasında yer aldığını ve ortaya çıkan tehditlere göre ayarlamalar yapacağını söyledi.
OpenAI, oturum açılmayan sohbetlerde istemlerin veri eğitimi için kullanılmasını devre dışı bırakmaya da izin veriyor. Bunun için metin kutusunun sağındaki soru işaretini tıklayarak Ayarlar'ı seçip "Modeli herkes için iyileştirin" işaretini kaldırabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...