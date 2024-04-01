Tam Boyutta Gör OpenAI, ChatGPT'yi hesabı olmayan kullanıcılara açmaya başladı. Şirket bu hareketi, insanların yapay zekadan faydalanabilmesi için ChatGPT gibi araçları geniş çapta kullanılabilir hale getirme hedefinin bir parçası olarak tanımlıyor.

OpenAI'in bir diğer amacı da ChatGPT'yi daha fazla kişiye ulaştırarak daha fazla eğitim verisi elde etmek ve kullanıcıları GPT-3.5 yerine daha üstün özelliklere sahip ücretli GPT-4'e yönlendirmek.

ABD Kongresi’nden Microsoft’un Copilot yapay zekasına yasak 13 sa. önce eklendi

Hesabı olmayan kullanıcılar kısıtlı faydalanabiliyor

Ancak OpenAI, hesabı olmayan kullanıcılar için sorgulama ve görüntü oluşturmada daha fazla kategorida kısıtlamanın olduğunu belirtiyor. Şirket hangi kategorilerde kısıtlama yapıldığını belirtmese de OpenAI sözcüsü, yapay zeka modellerinin kötüye kullanımını tespit etmek ve engellemekle sorumlu ekiplerin yeni özelliğin oluşturulmasında yer aldığını ve ortaya çıkan tehditlere göre ayarlamalar yapacağını söyledi.

OpenAI, oturum açılmayan sohbetlerde istemlerin veri eğitimi için kullanılmasını devre dışı bırakmaya da izin veriyor. Bunun için metin kutusunun sağındaki soru işaretini tıklayarak Ayarlar'ı seçip "Modeli herkes için iyileştirin" işaretini kaldırabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

ChatGPT artık hesap açmadan da kullanılabiliyor