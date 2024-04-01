ABD Kongresi’nden Microsoft’un Copilot yapay zekasına yasak

ABD Kongresi özelinde Copilot’a yasak
Görünüşe göre ABD Siber Güvenlik Ofisi’nin talepleri doğrultusunda Microsoft’un yapay zeka aracı Copilot’u yasaklama kararının arkasında ABD Meclisi’ne ait verilerin onaylı olmayan bulut hizmetlerine sızdırılması tehdidi bulunuyor. Kongre üyelerinin Copilot'u kendi telefonlarında ve dizüstü bilgisayarlarında kullanmalarını engelleyen bir şey olmasa da, artık Kongre'nin sahip olduğu veya personeline verdiği tüm Windows cihazlarında Copilot engellenecek.
Bir Microsoft sözcüsü konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak kamu kullanıcılarının daha yüksek güvenlik gereksinimlerine ihtiyaç duyduğunun farkında olduklarını söyledi: “Bu nedenle, Copilot gibi federal hükümetin güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini karşılayan Microsoft yapay zeka araçlarının yol haritasını bu yıl içinde sunmayı planlıyoruz.”
Hatırlanacağı üzere Microsoft, geçtiğimiz yıl Azure OpenAI hizmeti ve Microsoft 365'in Copilot asistanının yeni bir sürümü de dahil olmak üzere, kamu kullanımına yönelik araç ve hizmetlerden oluşan bir yol haritası duyurmuştu. Şirket, tüm bu araç ve hizmetlerin hassas verilerin işlenmesi için daha uygun ve daha güvenli bir ortam sağlayacağını söylüyor. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl OpenAI’ın ChatGPT aracının kullanımı da yine Kongre genelinde yasaklanmıştı. Tıpkı Copilot’un ticari sürümü gibi ücretsiz ChatGPT yasaklanırken ilerleyen dönemlerde ChatGPT Plus’ın kullanımına onay verilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...