ABD Kongresi’nden Microsoft’un Copilot yapay zekasına yasak

Tam Boyutta Gör ABD Meclisi’nin Kongre çalışanlarının Microsoft’a ait olan yapay zeka tabanlı sohbet robotu Copilot'u kullanmasına katı bir yasak getirdiği bildiriliyor. Temsilciler Meclisi'nin Baş İdari Görevlisi Catherine Szpindor’un Kongre ofislerine yapay zekalı sohbet robotu Copilot’un artık resmi olarak yasaklandığını bildiren bir not gönderdiği belirtiliyor. Alınan bu kararın veri güvenliği ile alakalı olduğu bildiriliyor.

ABD Kongresi özelinde Copilot’a yasak

Görünüşe göre ABD Siber Güvenlik Ofisi’nin talepleri doğrultusunda Microsoft’un yapay zeka aracı Copilot’u yasaklama kararının arkasında ABD Meclisi’ne ait verilerin onaylı olmayan bulut hizmetlerine sızdırılması tehdidi bulunuyor. Kongre üyelerinin Copilot'u kendi telefonlarında ve dizüstü bilgisayarlarında kullanmalarını engelleyen bir şey olmasa da, artık Kongre'nin sahip olduğu veya personeline verdiği tüm Windows cihazlarında Copilot engellenecek.

Bir Microsoft sözcüsü konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak kamu kullanıcılarının daha yüksek güvenlik gereksinimlerine ihtiyaç duyduğunun farkında olduklarını söyledi: “Bu nedenle, Copilot gibi federal hükümetin güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini karşılayan Microsoft yapay zeka araçlarının yol haritasını bu yıl içinde sunmayı planlıyoruz.”

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Hatırlanacağı üzere Microsoft, geçtiğimiz yıl Azure OpenAI hizmeti ve Microsoft 365'in Copilot asistanının yeni bir sürümü de dahil olmak üzere, kamu kullanımına yönelik araç ve hizmetlerden oluşan bir yol haritası duyurmuştu. Şirket, tüm bu araç ve hizmetlerin hassas verilerin işlenmesi için daha uygun ve daha güvenli bir ortam sağlayacağını söylüyor. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl OpenAI’ın ChatGPT aracının kullanımı da yine Kongre genelinde yasaklanmıştı. Tıpkı Copilot’un ticari sürümü gibi ücretsiz ChatGPT yasaklanırken ilerleyen dönemlerde ChatGPT Plus’ın kullanımına onay verilmişti.

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ABD Kongresi’nden Microsoft’un Copilot yapay zekasına yasak