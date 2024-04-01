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    Anlık Bildirim

    ABD Kongresi’nden Microsoft’un Copilot yapay zekasına yasak

    ABD Meclisi, yapay zekanın kullanımına ilişkin yeni bir karar aldı. Aktarılanlara göre Microsoft’un yapay zekası Copilot’un artık ABD Kongre’sinde kullanımı yasaklanmış durumda.
    ABD Kongresi Copilot yasak Tam Boyutta Gör
    ABD Meclisi’nin Kongre çalışanlarının Microsoft’a ait olan yapay zeka tabanlı sohbet robotu Copilot'u kullanmasına katı bir yasak getirdiği bildiriliyor. Temsilciler Meclisi'nin Baş İdari Görevlisi Catherine Szpindor’un Kongre ofislerine yapay zekalı sohbet robotu Copilot’un artık resmi olarak yasaklandığını bildiren bir not gönderdiği belirtiliyor. Alınan bu kararın veri güvenliği ile alakalı olduğu bildiriliyor.

    ABD Kongresi özelinde Copilot’a yasak

    Görünüşe göre ABD Siber Güvenlik Ofisi’nin talepleri doğrultusunda Microsoft’un yapay zeka aracı Copilot’u yasaklama kararının arkasında ABD Meclisi’ne ait verilerin onaylı olmayan bulut hizmetlerine sızdırılması tehdidi bulunuyor. Kongre üyelerinin Copilot'u kendi telefonlarında ve dizüstü bilgisayarlarında kullanmalarını engelleyen bir şey olmasa da, artık Kongre'nin sahip olduğu veya personeline verdiği tüm Windows cihazlarında Copilot engellenecek.

    Bir Microsoft sözcüsü konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak kamu kullanıcılarının daha yüksek güvenlik gereksinimlerine ihtiyaç duyduğunun farkında olduklarını söyledi: “Bu nedenle, Copilot gibi federal hükümetin güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini karşılayan Microsoft yapay zeka araçlarının yol haritasını bu yıl içinde sunmayı planlıyoruz.

    Hatırlanacağı üzere Microsoft, geçtiğimiz yıl Azure OpenAI hizmeti ve Microsoft 365'in Copilot asistanının yeni bir sürümü de dahil olmak üzere, kamu kullanımına yönelik araç ve hizmetlerden oluşan bir yol haritası duyurmuştu. Şirket, tüm bu araç ve hizmetlerin hassas verilerin işlenmesi için daha uygun ve daha güvenli bir ortam sağlayacağını söylüyor. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl OpenAI’ın ChatGPT aracının kullanımı da yine Kongre genelinde yasaklanmıştı. Tıpkı Copilot’un ticari sürümü gibi ücretsiz ChatGPT yasaklanırken ilerleyen dönemlerde ChatGPT Plus’ın kullanımına onay verilmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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