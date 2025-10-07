Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ChatGPT artık Spotify gibi uygulamalara bağlanabiliyor

    OpenAI, ChatGPT’nin artık bazı popüler uygulamalarla doğrudan çalışabileceğini açıkladı. Şirketin yeni uygulama SDK'sı, geliştiricilerin yazılımlarını chatbot içinde çalıştırmalarına olanak tanıyor.

    ChatGPT artık Spotify gibi uygulamalara bağlanabiliyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI, DevDay etkinliğinde yaptığı duyuruda, ChatGPT’nin artık bazı popüler uygulamalarla doğrudan çalışabileceğini açıkladı. Bu entegrasyon, şirketin yeni geliştirdiği Apps SDK sayesinde mümkün hale geliyor. Şu an için ChatGPT sınırlı sayıda uygulamaya bağlanabiliyor, ancak zamanla bu sayı artacak. OpenAI, geliştiriciler için uygulamalarını yükleyip gelir elde edebilecekleri yönergeler yayınlayacağını da duyurdu.

    ChatGPT kullanıcıları, sohbet sırasında uygulamanın adını söyleyerek uygulamayı başlatabiliyor. Örneğin Spotify için “Spotify, bu Cuma akşamı partim için bir çalma listesi hazırla” yazmak yeterli. İlk defa bir uygulama kullanıldığında, ChatGPT kullanıcıyı hesabını bağlamak için yönlendiriyor. Spotify ile çalışırken ChatGPT, ruh haline, temaya ya da belirli bir konuya göre önerilerde bulunabiliyor. Daha sonra, kullanıcı hazırlanan listeyi dinlemek için Spotify’a yönlendiriliyor.

    Şu anda sınırlı sayıda uygulama destekleniyor

    OpenAI başka örnekler de gösterdi. Bir çalışan, ChatGPT ile sohbet ederken hayali bir köpek gezdirme işi için Canva’da afişler hazırlattı. Şu anda ChatGPT, Canva, Coursera, Figma, Spotify ve Zillow ile entegre çalışabiliyor. Yakında DoorDash, OpenTable, Target ve Uber de eklenecek. OpenAI, bu yılın ilerleyen dönemlerinde inceleme ve yayınlama için uygulama başvurularını kabul etmeye başlayacağını duyurdu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    megane 2 boğaz kelebeği adaptasyonu antares dolmuşları nereden kalkıyor oneplus 13 imei atılıyor mu mitsubishi l300 yakıt tüketimi şahinkaya koleji fiyat

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi 14C
    Xiaomi Redmi 14C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum