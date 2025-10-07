ChatGPT artık Spotify gibi uygulamalara bağlanabiliyor

Tam Boyutta Gör OpenAI, DevDay etkinliğinde yaptığı duyuruda, ChatGPT’nin artık bazı popüler uygulamalarla doğrudan çalışabileceğini açıkladı. Bu entegrasyon, şirketin yeni geliştirdiği Apps SDK sayesinde mümkün hale geliyor. Şu an için ChatGPT sınırlı sayıda uygulamaya bağlanabiliyor, ancak zamanla bu sayı artacak. OpenAI, geliştiriciler için uygulamalarını yükleyip gelir elde edebilecekleri yönergeler yayınlayacağını da duyurdu.

ChatGPT kullanıcıları, sohbet sırasında uygulamanın adını söyleyerek uygulamayı başlatabiliyor. Örneğin Spotify için “Spotify, bu Cuma akşamı partim için bir çalma listesi hazırla” yazmak yeterli. İlk defa bir uygulama kullanıldığında, ChatGPT kullanıcıyı hesabını bağlamak için yönlendiriyor. Spotify ile çalışırken ChatGPT, ruh haline, temaya ya da belirli bir konuya göre önerilerde bulunabiliyor. Daha sonra, kullanıcı hazırlanan listeyi dinlemek için Spotify’a yönlendiriliyor.

Şu anda sınırlı sayıda uygulama destekleniyor

OpenAI başka örnekler de gösterdi. Bir çalışan, ChatGPT ile sohbet ederken hayali bir köpek gezdirme işi için Canva’da afişler hazırlattı. Şu anda ChatGPT, Canva, Coursera, Figma, Spotify ve Zillow ile entegre çalışabiliyor. Yakında DoorDash, OpenTable, Target ve Uber de eklenecek. OpenAI, bu yılın ilerleyen dönemlerinde inceleme ve yayınlama için uygulama başvurularını kabul etmeye başlayacağını duyurdu.

