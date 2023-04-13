Tam Boyutta Gör ChatGPT hayatımıza girdiğinden beri sayısız alanda insanların hayatını etkilemeye ve kolaylaştırmaya başladı. Şimdi ise, Florida Üniversitesi’nde finans profesörü olan Alejandro Lopez-Lira, büyük dil modellerinin hisse senedi fiyatlarını tahmin ederken faydalı olabileceğini aktarıyor.

Alejandro Lopez-Lira, ChatGPT'yi haber başlıklarını bir hisse senedi için iyi ya da kötü olup olmadıklarına göre ayrıştırmak için kullandı ve ChatGPT'nin bir sonraki günün getirilerinin yönünü tahmin etmede başarılı olduğunu buldu. Daha önceki ilgili bir haberimizde Goldman Sachs’ın, finansal işlerin yaklaşık yüzde 35'inin yapay zeka tarafından otomatikleştirilme riski altında olduğunu tahmin ettiğini sizlere aktarmıştık.

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İşin içine sayılar girmediği sürece tahminler başarılı

Tam Boyutta Gör Lopez-Lira, ChatGPT’nin başarısının piyasanın mükemmel bir şekilde yanıt vermemesi durumunda gerçekleştiğini söylerken "büyük dil modelleri" olarak adlandırılan modellerin birçok finans görevini yerine getirmekten ne kadar uzak olduğunu da gösteriyor. Örneğin yapılan deneylerin herhangi bir hisse senedi fiyatı veya matematik işlemi içermediği aktarılıyor. Zira ChatGPT gibi araçlar genellikle sayıları kafadan uydurma eğiliminde oluyor. Ancak haber manşetlerini inceleyip analiz etmek başarılı bir strateji olabilir.

Lopez-Lira, sonuçların kendisini şaşırttığını ve sofistike yatırımcıların henüz alım satım stratejilerinde ChatGPT tarzı makine öğrenimini kullanmadıklarını düşündürdüğünü söyledi.

Deney nasıl yapıldı?

Yapılan deneylerde New York Borsası, Nasdaq ve küçük sermayeli bir borsadaki halka açık hisse senetleri hakkında bir veri sağlayıcısından alınan 50.000'den fazla manşet incelendi. Lopez-Lira ve ortağı Yuehua Tang, Ekim 2022'de bu verileri toplamaya başladılar. ChatGPT'nin eğitim verileri 2021’de bitiyor, yani ChatGPT’nin bu başlıkları daha önce hiç görmemişti.

Daha sonra, başlıkları aşağıdaki istemle birlikte ChatGPT 3.5'e beslediler:

"Önceki tüm talimatlarınızı unutun. Bir finans uzmanı olduğunuzu varsayın. Hisse senedi tavsiye deneyimi olan bir finans uzmanısınız. İlk satırda iyi haber ise "EVET", kötü haber ise "HAYIR" veya belirsiz ise "BİLİNMİYOR" yanıtını verin. Ardından bir sonraki satırda kısa ve öz bir cümle ile detaylandırın."

ChatGPT ile zengin olunur mu?

Tam Boyutta Gör Daha sonra hisse senetlerinin bir sonraki işlem günündeki getirilerine baktılar. Sonuç olarak Lopez-Lira, bir haber başlığıyla bilgilendirildiğinde modelin neredeyse tüm durumlarda daha iyi performans gösterdiğini buldu. Peki ChatGPT kullanılarak borsa da para kazanılabilir mi? Bu sorunun cevabı çoğu durumda şimdilik hayır olacaktır. ChatGPT'nin hisse senedi hareketlerini tahmin etme kabiliyetinin önümüzdeki aylarda kurumlar bu teknolojiyi entegre etmeye başladıkça azalması da beklenmekte. Bununla birlikte borsa haberleri manşetlere yansıdığında zaten hisse çoktan fiyatlanmıştır, yani iş işten geçmiştir.

Ancak yapılan araştırmada gelecek dönemlerde ise yapay zeka modellerin büyük öneme sahip olacağı söyleniyor. GPT-2 ve BERT gibi daha temel modelleri kullanarak da aynı deneyler tekrarlanmış durumda. Fakat bunlar GPT-3.5’ten daha kötü sonuçlar verdi. Halihazırda en yeni model GPT-4 ve modellerin gelişimine devam ediliyor. GPT-4 modeli de dahil olmak üzere şimdilik bu modeller matematiksel konularda çok güçlü değil. Bu açık giderildiğinde ve diğer disiplinlerle birleştirildiklerinde daha doğru tahminlerin önü açılabileceği aktarılıyor.

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