- İşin içine sayılar girmediği sürece tahminler başarılı
- Deney nasıl yapıldı?
- ChatGPT ile zengin olunur mu?
- Yorumlar
Alejandro Lopez-Lira, ChatGPT'yi haber başlıklarını bir hisse senedi için iyi ya da kötü olup olmadıklarına göre ayrıştırmak için kullandı ve ChatGPT'nin bir sonraki günün getirilerinin yönünü tahmin etmede başarılı olduğunu buldu. Daha önceki ilgili bir haberimizde Goldman Sachs’ın, finansal işlerin yaklaşık yüzde 35'inin yapay zeka tarafından otomatikleştirilme riski altında olduğunu tahmin ettiğini sizlere aktarmıştık.
İşin içine sayılar girmediği sürece tahminler başarılı
Lopez-Lira, sonuçların kendisini şaşırttığını ve sofistike yatırımcıların henüz alım satım stratejilerinde ChatGPT tarzı makine öğrenimini kullanmadıklarını düşündürdüğünü söyledi.
Deney nasıl yapıldı?
Yapılan deneylerde New York Borsası, Nasdaq ve küçük sermayeli bir borsadaki halka açık hisse senetleri hakkında bir veri sağlayıcısından alınan 50.000'den fazla manşet incelendi. Lopez-Lira ve ortağı Yuehua Tang, Ekim 2022'de bu verileri toplamaya başladılar. ChatGPT'nin eğitim verileri 2021’de bitiyor, yani ChatGPT’nin bu başlıkları daha önce hiç görmemişti.
Daha sonra, başlıkları aşağıdaki istemle birlikte ChatGPT 3.5'e beslediler:
"Önceki tüm talimatlarınızı unutun. Bir finans uzmanı olduğunuzu varsayın. Hisse senedi tavsiye deneyimi olan bir finans uzmanısınız. İlk satırda iyi haber ise "EVET", kötü haber ise "HAYIR" veya belirsiz ise "BİLİNMİYOR" yanıtını verin. Ardından bir sonraki satırda kısa ve öz bir cümle ile detaylandırın."
ChatGPT ile zengin olunur mu?
Ancak yapılan araştırmada gelecek dönemlerde ise yapay zeka modellerin büyük öneme sahip olacağı söyleniyor. GPT-2 ve BERT gibi daha temel modelleri kullanarak da aynı deneyler tekrarlanmış durumda. Fakat bunlar GPT-3.5’ten daha kötü sonuçlar verdi. Halihazırda en yeni model GPT-4 ve modellerin gelişimine devam ediliyor. GPT-4 modeli de dahil olmak üzere şimdilik bu modeller matematiksel konularda çok güçlü değil. Bu açık giderildiğinde ve diğer disiplinlerle birleştirildiklerinde daha doğru tahminlerin önü açılabileceği aktarılıyor.Kaynakça https://www.cnbc.com/2023/04/12/chatgpt-may-be-able-to-predict-stock-movements-finance-professor-says.html https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4412788 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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