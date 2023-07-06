Tam Boyutta Gör Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar yapay zeka furyasından yavaş yavaş sıkılmaya başlamış görünüyor. SimilarWeb web analiz şirketinin sağladığı verilere göre ChatGPT sohbet robotunun masaüstü ve mobil cihazları içeren küresel trafiği Haziran ayında %9.7 oranında düştü.

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ChatGPT web sitesinin tekil ziyaretçi sayısı da %5.7 oranında azalmış durumda. SimilarWeb ayrıca kullanıcıların web sayfasında geçirdikleri sürenin %8.5 oranında düştüğünü belirtti. OpenAI'nin büyük ilgi gören sohbet robotu Kasım ayında kullanıma sunulmasından bu yana ilk kez trafik düşüşü yaşıyor.

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İlgi neden azalmış olabilir?

Trafikteki bu düşüş sohbet robotunun artık ilk zamanlardaki gibi ilgi uyandırmadığını ortaya koydu. ChatGPT'nin ücretsiz versiyonunun genellikle güncelliğini yitirmiş verilere dayalı bilgiler üretmesi buna neden olmuş olabilir. Zira sohbet robotunun mevcut bilgi tabanı 2021 sonrasını içermiyor.

Buna ek olarak web sitesi trafiğindeki düşüşe yaz tatili de katkıda bulunmuş olabilir. Okulların kapanmasıyla artık öğrenciler ChatGPT'y ödev yapmak için daha az kullanıyor. Yapay zeka tabanlı sohbet robotlarına olan ilginin azalması sadece ChatGPT ile sınırlı değil. Microsoft Bing uygulama indirmelerinde de %38'lik bir düşüş rapor edildi.

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ChatGPT'de ilk kez trafik düşüşü yaşandı: İlgi azalıyor