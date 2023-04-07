ChatGPT, Asyalı hesapları bloke ediyor

ChatGPT’den Asyalı hesaplara yasak
ChatGPT resmi olarak Çin’de kullanıma açık değil ne var ki bazı Çinli e-ticaret platformlarında ChatGPT hesapları paket halinde satılıyor ve önemli gelirler elde ediliyor. Ayrıca API kullanımında suiistimal ve yoğun trafik nedeniyle teknik sorunlar özellikle Asya kıtasında platformu zora sokuyor.
Gelen bilgilere göre 31 Mart tarihinden itibaren Asya odaklı ChatGPT hesapları bloke edilmeye başlandı. Sadece ücretsiz kullanıcılar değil Plus aboneleri de engelleniyor. OpenAI herhangi bir açıklama yapmadığı için kullanıcılar arasında tedirginlik oluştu.
Kullanıcılar özellikle hesap satın alarak platforma giriş yapanların engellendiğini düşünüyor. Yine platform API’lerini kötüye kullananlar da engellemelerden nasibini alıyor. Şimdilik bu engelleme furyası daha ne kadar devam edecek bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı