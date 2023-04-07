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    Anlık Bildirim

    ChatGPT, Asyalı hesapları bloke ediyor

    ChatGPT geliştiricisi OpenAI artan güvenlik endişeleri üzerine Asya odaklı hesapları engellemeye başladı. Özellikle hesap satın alan kullanıcıların hedefte olduğu tahmin ediliyor. 
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    ChatGPT Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ teknolojilerinin dikkat çekmesindeki en büyük etken olan ChatGPT şimdi de gizlilik ve güvenlik endişelerinin odağı haline geldi. Bazı ülkeler güvenlik gerekçesiyle ChatGPT kullanımını yasaklarken OpenAI de boş durmuyor.

    ChatGPT’den Asyalı hesaplara yasak

    ChatGPT resmi olarak Çin’de kullanıma açık değil ne var ki bazı Çinli e-ticaret platformlarında ChatGPT hesapları paket halinde satılıyor ve önemli gelirler elde ediliyor. Ayrıca API kullanımında suiistimal ve yoğun trafik nedeniyle teknik sorunlar özellikle Asya kıtasında platformu zora sokuyor.

    Gelen bilgilere göre 31 Mart tarihinden itibaren Asya odaklı ChatGPT hesapları bloke edilmeye başlandı. Sadece ücretsiz kullanıcılar değil Plus aboneleri de engelleniyor. OpenAI herhangi bir açıklama yapmadığı için kullanıcılar arasında tedirginlik oluştu.

    Kullanıcılar özellikle hesap satın alarak platforma giriş yapanların engellendiğini düşünüyor. Yine platform API’lerini kötüye kullananlar da engellemelerden nasibini alıyor. Şimdilik bu engelleme furyası daha ne kadar devam edecek bilinmiyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 6 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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