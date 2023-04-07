ChatGPT, Asyalı hesapları bloke ediyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ teknolojilerinin dikkat çekmesindeki en büyük etken olan ChatGPT şimdi de gizlilik ve güvenlik endişelerinin odağı haline geldi. Bazı ülkeler güvenlik gerekçesiyle ChatGPT kullanımını yasaklarken OpenAI de boş durmuyor.

ChatGPT’den Asyalı hesaplara yasak

ChatGPT resmi olarak Çin’de kullanıma açık değil ne var ki bazı Çinli e-ticaret platformlarında ChatGPT hesapları paket halinde satılıyor ve önemli gelirler elde ediliyor. Ayrıca API kullanımında suiistimal ve yoğun trafik nedeniyle teknik sorunlar özellikle Asya kıtasında platformu zora sokuyor.

ChatGPT hakkında OpenAI’dan önemli yapay zeka açıklaması 15 sa. önce eklendi

Gelen bilgilere göre 31 Mart tarihinden itibaren Asya odaklı ChatGPT hesapları bloke edilmeye başlandı. Sadece ücretsiz kullanıcılar değil Plus aboneleri de engelleniyor. OpenAI herhangi bir açıklama yapmadığı için kullanıcılar arasında tedirginlik oluştu.

Kullanıcılar özellikle hesap satın alarak platforma giriş yapanların engellendiğini düşünüyor. Yine platform API’lerini kötüye kullananlar da engellemelerden nasibini alıyor. Şimdilik bu engelleme furyası daha ne kadar devam edecek bilinmiyor.

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