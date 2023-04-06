Yasaklanan ChatGPT hakkında OpenAI’dan önemli yapay zeka açıklaması

- "GPT-4 piyasaya sürülmeden 6 ay test edildi"
- Kötüye kullanım devam edecek
- ChatGPT'ye yaş doğrulama geliyor
- Yorumlar
Geçen hafta İtalya, gizlilik endişelerini gerekçe göstererek ChatGPT kullanımını yasaklayan ilk batılı ülke olmuştu. OpenAI, mevcut yasalara uyduğundan emin olduğunu iddia etse de İtalya’nın hamlesi, diğer ülkelerin de davayı takip etme ve yapay zekanın güvenliği sağlanana kadar kullanımını kısıtlama olasılığını artırdı. Şirketin web sitesindeki blog gönderisi, son birkaç ayda önemli ilerlemeler kaydeden yapay zeka modelleri hakkındaki korkuları yatıştırabilir. Endişeleri gideririr mi? Pek değil.
"GPT-4 piyasaya sürülmeden 6 ay test edildi"
OpenAI, titizlikle yürüttüklerini belirttiği kapsamlı araştırma ve testlere rağmen laboratuvarda öğrenebileceklerinin sınırlı olduğunu, bu nedenle tüm yararlı veya kötüye kullanım yollarını tahmin edemediklerini belirtiyor. Şirket bu yüzden halka açık testlerin bu tür sistemlerin gelişimi açısından bir zorunluluk olduğunu aktarıyor. OpenAI, hizmetlerinin kötüye kullanımını izleyebileceğini ve gerçek dünya verilerine dayanarak anında harekete geçebileceğini söylüyor.
Kötüye kullanım devam edecek
ChatGPT'ye yaş doğrulama geliyor
Şirket ayrıca 18 yaşından büyük veya 13 yaşından büyük, ebeveyn onayı olan kullanıcıların hizmetlerine erişmesini sağlamak için doğrulama seçeneklerini değerlendirdiğini söyledi. İtalya’nın yasak kararında bir doğrulama seçeneğinin olmayışına da vurgu yapılıyordu.
Open AI, yeni modeli GPT-4'ün nefret dolu, taciz ve şiddet içeren içerik taleplerine yanıt verme olasılığının yüzde 82 daha az olduğunu söylüyor. Blog yazısında GPT-4'ün gerçeğe dayalı içerik üretme olasılığının GPT-3.5'e göre yüzde 40 daha fazla olduğu da vurgulanıyor. Ancak OpenAI, çıktıların her zaman doğru olmayabileceği konusunda olabildiğince şeffaf olmaya çalıştıklarını da söylüyor.
OpenAI’ın bu açıklamasının açıkçası endişeleri ortadan kaldırmadığını da belirtmek gerekiyor. Yayınlanan blog gönderisinde kullanıcıların sohbet verilerinin bir eğitim verisi olarak kullanılabileceği açıkça belirtiliyor. Evet, bu verilerin reklam veya gelir amaçlı olarak kullanılmayacağı belirtiliyor ancak soru işaretleri giderilmiş değil. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OpenAI'ın almış olduğu önlemler yeterli mi?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı