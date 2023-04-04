ChatGPT destekli insansı robot Güney Kıbrıs’ta sınıflara girdi

ChatGPT sınıflara giriyor
Albert Einstein'ın ismine yapay zekânın kısaltması eklenerek "Alnstein" ismi elde edilirken bu robot, Güney Kıbrıs'taki üç Pascal Okulu tarafından inşa edildi. Bu robota OpenAI’ın ChatGPT sohbet botu eklenerek kabiliyetleri artırıldı. Bir ekrana ve mimikleri taklit eden yüze sahip olan Alnstein, kendisine sorulan sorulara sesli olarak yanıt veriyor.
Sistemin yapay zeka entegrasyonunu yapan 16 yaşındaki öğrenci Richard Erkhov, yapay zekanın katlanarak gelişmeye hazır olduğunu söylerken "Eğitim ve tıp gibi hayatın pek çok alanında yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı. 15 yaşındaki başka bir öğrenci olan Vladimir Baranov ise teknolojinin "inanılmaz" olduğunu ve robotun insan düşüncesini taklit ettiğini ve insanlar gibi yanıtlar verdiğini belirtiyor.
Projeye dahil olan öğretmenler AInstein'ın nihai amacının eğitim sistemine dahil edilmesi olduğunu söylüyor. Öğretmen ve proje lideri Elpidoforos Anastasiou, "Bu çok etkileşimli bir deneyim. Öğrenciler ona sorular sorabilir, yanıt verebilir ve hatta öğretmenlerin dersi daha etkili bir şekilde anlatmasına yardımcı olabilir" dedi.
Alnstein: Yapay zekadan korkulmamalı
Elon Musk gibi yapay zeka alanında öncü isimler bir süreliğine gelişim çalışmalarının durdurulması çağrısında bulunuyor. Avrupa Birliği gibi kurumlar halihazırda yapay zeka araştırmalarını yasal olarak düzenleyen bir mevzuat üzerinde çalışıyor. ABD’de kısa süre içerisinde bu yönde bir adım atacak. Mevcut durumda ise düzenleyici kurumlar yapay zekanın gelişimine ayak uydurmakta zorlanıyor. Bu gecikmeler ise etik ilkelerin görmezden gelinmesine neden oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı