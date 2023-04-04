ChatGPT destekli insansı robot Güney Kıbrıs’ta sınıflara girdi

Tam Boyutta Gör OpenAI’ın geliştirdiği yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT, Kasım 2022’de çıktığından bu yana teknoloji dünyasını kasıp kavurmaya devam ediyor. ChatGPT sadece teknoloji dünyasını değiştirmiyor aynı zamanda çok farklı endüstriler için de fırsatlar oluşturuyor. Bunlardan birisi de eğitim alanı. Güney Kıbrıs’ta üç lise öğrencisi ve öğretmenler tarafından ChatGPT desteğiyle geliştirilen Alnstein adlı robot sınıflara girmeye hazırlanıyor.

ChatGPT sınıflara giriyor

Albert Einstein'ın ismine yapay zekânın kısaltması eklenerek "Alnstein" ismi elde edilirken bu robot, Güney Kıbrıs'taki üç Pascal Okulu tarafından inşa edildi. Bu robota OpenAI’ın ChatGPT sohbet botu eklenerek kabiliyetleri artırıldı. Bir ekrana ve mimikleri taklit eden yüze sahip olan Alnstein, kendisine sorulan sorulara sesli olarak yanıt veriyor.

Tam Boyutta Gör Alnstein robotu Matematik kitabı neden üzgündür? - Çünkü çok fazla problemi vardır şeklinde küçük şakalar yapabilirken Yunanca konuşabiliyor. Aynı zamanda Albert Einstein'ın izafiyet teorisinin sınıfta nasıl öğretilebileceği konusunda tavsiyelerde de bulunabiliyor. Kısacası ChatGPT’nin yapabildiklerini yapıyor diyebiliriz.

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Sistemin yapay zeka entegrasyonunu yapan 16 yaşındaki öğrenci Richard Erkhov, yapay zekanın katlanarak gelişmeye hazır olduğunu söylerken "Eğitim ve tıp gibi hayatın pek çok alanında yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı. 15 yaşındaki başka bir öğrenci olan Vladimir Baranov ise teknolojinin "inanılmaz" olduğunu ve robotun insan düşüncesini taklit ettiğini ve insanlar gibi yanıtlar verdiğini belirtiyor.

Projeye dahil olan öğretmenler AInstein'ın nihai amacının eğitim sistemine dahil edilmesi olduğunu söylüyor. Öğretmen ve proje lideri Elpidoforos Anastasiou, "Bu çok etkileşimli bir deneyim. Öğrenciler ona sorular sorabilir, yanıt verebilir ve hatta öğretmenlerin dersi daha etkili bir şekilde anlatmasına yardımcı olabilir" dedi.

Alnstein: Yapay zekadan korkulmamalı

Tam Boyutta Gör AInstein, teknolojinin korkulacak bir şey olup olmadığı sorusuna ise şu cevabı veriyor; "Yapay zekayı yaratan ve kontrol eden insanlardır. Onun geliştirilmesi ve uygulanmasının insanlığın iyiliğine hizmet etmesini sağlamak da bize düşüyor. Bu nedenle yapay zekadan korkmamalı, aksine ona dikkatli ve sorumlu bir şekilde yaklaşmalıyız."

Elon Musk gibi yapay zeka alanında öncü isimler bir süreliğine gelişim çalışmalarının durdurulması çağrısında bulunuyor. Avrupa Birliği gibi kurumlar halihazırda yapay zeka araştırmalarını yasal olarak düzenleyen bir mevzuat üzerinde çalışıyor. ABD’de kısa süre içerisinde bu yönde bir adım atacak. Mevcut durumda ise düzenleyici kurumlar yapay zekanın gelişimine ayak uydurmakta zorlanıyor. Bu gecikmeler ise etik ilkelerin görmezden gelinmesine neden oluyor.

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ChatGPT destekli robot Güney Kıbrıs’ta sınıflara girdi