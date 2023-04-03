ChatGPT için tehlike çanları çalıyor! Yapay zeka aracı Avrupa’da yasaklanabilir

Bir süre önce ChatGPT kullanıcılarının verilerinin ihlal edildiği ve hassas bilgilerin ortaya çıktığı firma tarafından doğrulanmıştı. Bu yasaklama da bundan sonra gelmişti. Öte yandan başta Almayan olmak üzere çeşitli Avrupa ülkeleri İtalya’nın düzenleyici kuruluşuyla irtibata geçmiş durumda. Görünüşe göre ChatGPT, Avrupa’da mercek altına alınacak.
ChatGPT, daha fazla Avrupa ülkesinde yasaklanabilir
İrlanda Veri Koruma Komisyonu’ndan bir sözcü yaptığı açıklamada "İtalyan düzenleyici kurumun eylemleri ve kararın temelini anlamak için olayın takipçisiyiz ve bu konuyla ilgili olarak tüm AB veri koruma yetkilileriyle koordinasyon içinde olacağız" dedi.
OpenAI'ye yönelik İtalyan soruşturması, geçen hafta yaşanan bir siber güvenlik ihlalinin ardından, insanlara diğer kullanıcıların ChatGPT konuşmalarından kesitler ve finansal bilgilerinin gösterilmesinin ardından başlatıldı. OpenAI, ChatGPT'nin 13 yaş ve üzeri olması gereken kullanıcılarının yaşını kontrol etmemekle ve yasadışı bir şekilde veri toplamakla suçlandı. İtalya aynı zamanda yapay zeka tarafından desteklenen bir chatbot'u yasaklayan ilk Batı ülkesi oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı