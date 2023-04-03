ChatGPT için tehlike çanları çalıyor! Yapay zeka aracı Avrupa’da yasaklanabilir

Tam Boyutta Gör OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet botu ChatGPT, geçtiğimiz günlerdeİtalya tarafından ülkede yasaklanmıştı. İtalya’nın düzenleyici kurumu GPDP tarafından alınan kararda kişisel verilerin yasadışı bir şekilde kullanılması ve reşit olmayanların yaşını doğrulayacak sistemin ChatGPT’de bulunmaması gerekçe olarak gösterilmişti. Şimdi benzer yasaklar Almanya ve diğer ülkeler tarafından gelebilir.

Bir süre önce ChatGPT kullanıcılarının verilerinin ihlal edildiği ve hassas bilgilerin ortaya çıktığı firma tarafından doğrulanmıştı. Bu yasaklama da bundan sonra gelmişti. Öte yandan başta Almayan olmak üzere çeşitli Avrupa ülkeleri İtalya’nın düzenleyici kuruluşuyla irtibata geçmiş durumda. Görünüşe göre ChatGPT, Avrupa’da mercek altına alınacak.

ChatGPT, daha fazla Avrupa ülkesinde yasaklanabilir

Tam Boyutta Gör Almanya’nın Federal Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Komiseri Ulrich Kelber, İtalya’nın almış olduğu karar hakkında GPDP’den daha fazla bilgi talep ettiğini söyledi. Kelber, olası bir ChatGPT yasağı hakkında "Prensip olarak Almanya'da da böyle bir eylem mümkündür." sözlerini kullandı. Almanya’nın yanı sıra Fransa ve İrlanda'daki düzenleyici kurumlar da bulguları incelemek ve tartışmak için İtalyan veri düzenleyicisiyle iletişime geçmiş durumda.

İtalya’dan ChatGPT’ye yasak! 3 gün önce eklendi

İrlanda Veri Koruma Komisyonu’ndan bir sözcü yaptığı açıklamada "İtalyan düzenleyici kurumun eylemleri ve kararın temelini anlamak için olayın takipçisiyiz ve bu konuyla ilgili olarak tüm AB veri koruma yetkilileriyle koordinasyon içinde olacağız" dedi.

OpenAI'ye yönelik İtalyan soruşturması, geçen hafta yaşanan bir siber güvenlik ihlalinin ardından, insanlara diğer kullanıcıların ChatGPT konuşmalarından kesitler ve finansal bilgilerinin gösterilmesinin ardından başlatıldı. OpenAI, ChatGPT'nin 13 yaş ve üzeri olması gereken kullanıcılarının yaşını kontrol etmemekle ve yasadışı bir şekilde veri toplamakla suçlandı. İtalya aynı zamanda yapay zeka tarafından desteklenen bir chatbot'u yasaklayan ilk Batı ülkesi oldu.

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ChatGPT için tehlike çanları çalıyor: Avrupa’da yasaklanabilir