Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ChatGPT geliştiricisi OpenAI, "kâr" merkezli yapısal değişiklik planını açıkladı

    Yapay zekanın öncü şirketi OpenAI, mevcuttaki kâr amacı gütmeyen yapıdan uzaklaşarak daha fazla yatırım almak için kâr amacı güden yeni bir yapıya geçiş yapacağını açıkladı.
    ChatGPT geliştiricisi OpenAI köklü bir yapısal değişiklik yapıyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ alanındaki en yenilikçi kuruluşlardan biri olan OpenAI, işleyişini daha verimli hale getirmek ve yatırımcıların ilgisini artırmak amacıyla 2025 itibarıyla kurumsal yapısında önemli değişiklikler yapmayı planladığını açıkladı. Şirket, mevcut kâr amacı gütmeyen yapısının sınırlamalarını aşmak ve daha büyük bir finansman havuzuna ulaşabilmek için Kamu Yararına Şirket (Public Benefit Corporation - PBC) modeline geçiş yapacağını açıkladı.

    Yeni modelin ayrıntıları açıklandı

    OpenAI'ın açıklamasına göre, yeni kurulacak kamu yararına şirket yapısı, firmanın operasyonlarını ve ticari faaliyetlerini yönetecek. Buna karşılık, mevcut kâr amacı gütmeyen kuruluş, sağlık, eğitim ve bilim gibi sektörlerde hayırsever girişimler için bir liderlik ekibi ve işgücü istihdam edecek.

    2015 yılında tamamen araştırma odaklı bir kâr amacı gütmeyen kuruluş olarak kurulan OpenAI, özellikle Yapay Genel Zekâ (AGI) geliştirme sürecindeki yüksek maliyetler nedeniyle daha esnek bir yatırım modeline ihtiyaç duyuyor. Şirketin 157 milyar dolar değerindeki son 6,6 milyar dolarlık finansman turu, ChatGPT üreticisinin kurumsal yapısını değiştirip değiştiremeyeceğine ve yatırımcılar için kâr sınırını kaldırıp kaldıramayacağına bağlıydı.

    Microsoft tarafından desteklenen OpenAI, yayınladığı blog yazısında “Bir kez daha hayal ettiğimizden daha fazla sermaye toplamamız gerekiyor. Yatırımcılar bizi desteklemek istiyor, ancak bu sermaye ölçeğinde geleneksel özsermayeye ve daha az yapısal özsermayeye ihtiyaç duyuyorlar,” diyor. OpenAI'ın bu yıl 3,7 milyar dolar gelir ve 5 milyar dolar zarar açıklaması bekleniyor.

    Yapının işleyişi nasıl olacak?

    ChatGPT geliştiricisi OpenAI köklü bir yapısal değişiklik yapıyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI halihazırda kâr amacı güden ve onu kontrol eden kâr amacı gütmeyen bölüm olarak karmaşık bir yapıya sahip. Firma yeni yapısal değişiklikle daha kâr merkezli ve basit bir yapıya geçiş yapıyor.

    Mevcut durumda kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak faaliyet gösteren OpenAI, Kamu Yararına Şirket modeline geçerek ticari operasyonlarını bu yeni yapı altında sürdürecek. Şirketin kâr amacı gütmeyen kanadı ise bağımsız mali danışmanlar tarafından belirlenen adil bir değerleme üzerinden PBC’ye ortak olacak ve sağlık, eğitim, bilim gibi alanlarda hayırsever projelere odaklanacak.

    Yönetim kurulu, mevcut yapının, yatırımcıların çıkarlarını doğrudan dikkate almayı ve hayırsever girişimlerin kapsamını genişletmeyi zorlaştırdığını belirtti. Yeni model, şirketin ticari hedeflerini sürdürürken hayırsever faaliyetlerini desteklemeye devam etmesini sağlayacak.

    OpenAI'nin bu hamlesi, sektördeki diğer rakipler tarafından da kullanılan bir stratejiye benziyor. Anthropic ve Elon Musk'ın sahibi olduğu xAI gibi kuruluşlar, benzer yapı değişiklikleriyle büyük ölçekli yatırımları çekmeyi başardı.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/openai-lays-out-plan-shift-new-for-profit-structure-2024-12-27/ https://openai.com/index/why-our-structure-must-evolve-to-advance-our-mission/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez uçarken görüldü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    renault 226322 en iyi cam balkon markaları giorgi tevzadze bayılmak için napmak lazım mazda b2500 4x2 yakıt tüketimi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 13 Pro
    Redmi Note 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız