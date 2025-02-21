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Tam Boyutta Gör Yapay zeka dünyasındaki kıyasıya rekabet sürerken bu alandaki öncü firmalardan OpenAI, önemli bir istatistik paylaştı. Firmanın yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT, hem tüketici hem de kurumsal pazarlardaki büyüme sayesinde yeni bir kilometre taşına ulaşarak haftalık aktif kullanıcı sayısı 400 milyonu aştı.

ChatGPT büyümeye devam ediyor

ChatGPT’nin bu büyümesi Elon Musk'ın xAI'ı ve Çin'in DeepSeek'i gibi rakiplerden gelen yoğun rekabetle karşı karşıya kalındığı bir dönemde geliyor. OpenAI COO'su Brad Lightcap, yaptığı açıklamada “Her hafta dünyanın yüzde 5'ine hizmet verdiğimiz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz” derken bu rakamın Ağustos 2024’e göre iki katlık bir artış anlamına geldiğini ifade etti. Aralık ayındaki son rakam ise haftalık 300 milyondu.

Lightcap aynı zamanda mantıksal çıkarım ve yapılandırılmış problem çözme yeteneklerini geliştirmek için tasarlanmış o3 mini modelinin lansmanından bu yana OpenAI'ın akıl yürütme modeli API'sinin kullanımının beş kat arttığını da belirtti. Buna ek olarak ChatGPT’ye güvenen kurumsal kullanıcıların sayısı da 2 milyonu aşmış durumda.

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Morgan Stanley, Uber ve T-Mobile gibi şirketler raporlar oluşturmak, müşteri hizmetlerini otomatikleştirmek ve karar vermeyi kolaylaştırmak için yapay zekayı kullanarak OpenAI'ın modellerini iş akışlarına entegre etmiş durumda.

GPT-4.5 ve GPT-5 yakında geliyor

Lightcap ayrıca OpenAI'ın GPT-4.5 ve GPT-5'i piyasaya sürmeye hazırlandığını açıkladı. GPT-5 ile birlikte OpenAI, GPT ve o serisi modellerini tek ve daha güçlü bir sistem çatısı altında birleştirecek. Lightcap, yakında GPT-4.5 ve GPT-5'i sohbete ve API'ye getireceklerini ve GPT-5’in ücretsiz kullanıcılara sınırsız olarak sunulacağının altını çizdi.

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ChatGPT, haftalık 400 milyon aktif kullanıcıya ulaştı