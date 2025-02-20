Elon Musk’tan yeni hamle: xAI, yapay zeka destekli oyun stüdyosu kuruyor!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Elon Musk, yapay zeka alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek xAI bünyesinde bir oyun stüdyosu kurmayı planladıklarını duyuruda. Grok 3'ün sergilendiği bir yayın sırasında, yeni bir oyun stüdyosu kurmaya yönelik niyetlerini açıklayan Musk, foto-gerçekçi grafiklere sahip 'yapay zeka oyunları' geliştirmek istiyor.

xAI Gaming stüdyosu kuruluyor

Grok 3’ün yeteneklerini sergilemek amacıyla yapılan canlı yayında, bu yapay zeka modelinin Python kullanarak basit bir Tetris muadili üretebildiği gösterildi. Musk, xAI'nin oyun stüdyosuna katılmak isteyen yetenekli geliştiricileri ekibe dahil olmaya davet etti.

Henüz proje hakkında çok fazla ayrıntı verilmiş olmasa da, xAI’nin oyun sektörüne nasıl bir yön vereceği büyük merak konusu. Bir xAI çalışanının paylaşımlarına göre, yeni kurulan ekibin dokuz kişiden oluştuğu biliniyor. Bir kullanıcının paylaştığı örneklerden birinde, Grok 3’ün temel fizik kurallarını ve çarpışmaları destekleyen bir Bubble Trouble muadili oluşturduğu da görüldü. Ancak, yapay zeka modelinin retro tarzındaki ses efektlerini üretemediği belirtildi.

Microsoft Muse tanıtıldı: Oyunlar tasarlayan yapay zeka 9 sa. önce eklendi

Gösterilen örnekler foto-gerçekçilikten uzak olsa da Musk, xAI’ın yeni oyun stüdyosunun amacının bu olduğunu söylüyor. Ayrıca, Grok 3’ün belirli oyunların grafik çözünürlüğünü artırabileceğini öne sürdü. Ancak bunun yalnızca Grok tarafından üretilen oyunlar için mi geçerli olduğu, yoksa Nvidia’nın DLSS ve AMD’nin FSR teknolojilerine benzer bağımsız bir çözüm olarak mı sunulacağı konusunda net bir açıklama yapılmadı.

Yapay zeka destekli bir oyun stüdyosunun gerçekten karmaşık ve dinamik oyunlar üretip üretemeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Şu ana kadar Grok 3’ün yalnızca basit 2D oyunlar oluşturabildiği biliniyor. Farklı yapay zeka araştırmaları da düşük çözünürlüklü oyun sahnelerinin üretilebileceğini göstermişti.

Grok 3 ve Grok 3 Mini modelleri, yapılan testlerde GPT-4o, Gemini-2 Pro, DeepSeek-V3 ve Claude 3.5 Sonnet gibi rakiplerini birçok kategoride geride bırakmayı başardı. Modelin eğitimi, 200 bin GPU’lu Colossus sisteminde gerçekleştirildi. Bu arada Musk’ın Colossus süper bilgisayarını 1 milyondan fazla GPU’ya çıkarma planı, yeni yapay zeka modellerinin geliştirilmesini hızlandırabilir. Bu da xAI oyun stüdyosunun hedeflerine daha hızlı ulaşmasını sağlayabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Elon Musk’tan yapay zeka destekli oyun stüdyosu hamlesi