Elon Musk’tan yeni hamle: xAI, yapay zeka destekli oyun stüdyosu kuruyor!

xAI Gaming stüdyosu kuruluyor
Grok 3’ün yeteneklerini sergilemek amacıyla yapılan canlı yayında, bu yapay zeka modelinin Python kullanarak basit bir Tetris muadili üretebildiği gösterildi. Musk, xAI'nin oyun stüdyosuna katılmak isteyen yetenekli geliştiricileri ekibe dahil olmaya davet etti.
Henüz proje hakkında çok fazla ayrıntı verilmiş olmasa da, xAI’nin oyun sektörüne nasıl bir yön vereceği büyük merak konusu. Bir xAI çalışanının paylaşımlarına göre, yeni kurulan ekibin dokuz kişiden oluştuğu biliniyor. Bir kullanıcının paylaştığı örneklerden birinde, Grok 3’ün temel fizik kurallarını ve çarpışmaları destekleyen bir Bubble Trouble muadili oluşturduğu da görüldü. Ancak, yapay zeka modelinin retro tarzındaki ses efektlerini üretemediği belirtildi.
Gösterilen örnekler foto-gerçekçilikten uzak olsa da Musk, xAI’ın yeni oyun stüdyosunun amacının bu olduğunu söylüyor. Ayrıca, Grok 3’ün belirli oyunların grafik çözünürlüğünü artırabileceğini öne sürdü. Ancak bunun yalnızca Grok tarafından üretilen oyunlar için mi geçerli olduğu, yoksa Nvidia’nın DLSS ve AMD’nin FSR teknolojilerine benzer bağımsız bir çözüm olarak mı sunulacağı konusunda net bir açıklama yapılmadı.
Yapay zeka destekli bir oyun stüdyosunun gerçekten karmaşık ve dinamik oyunlar üretip üretemeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Şu ana kadar Grok 3’ün yalnızca basit 2D oyunlar oluşturabildiği biliniyor. Farklı yapay zeka araştırmaları da düşük çözünürlüklü oyun sahnelerinin üretilebileceğini göstermişti.
Grok 3 ve Grok 3 Mini modelleri, yapılan testlerde GPT-4o, Gemini-2 Pro, DeepSeek-V3 ve Claude 3.5 Sonnet gibi rakiplerini birçok kategoride geride bırakmayı başardı. Modelin eğitimi, 200 bin GPU’lu Colossus sisteminde gerçekleştirildi. Bu arada Musk’ın Colossus süper bilgisayarını 1 milyondan fazla GPU’ya çıkarma planı, yeni yapay zeka modellerinin geliştirilmesini hızlandırabilir. Bu da xAI oyun stüdyosunun hedeflerine daha hızlı ulaşmasını sağlayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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