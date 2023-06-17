ChatGPT ile hazırlanan sunumlar 3 kat daha fazla yatırımcı çekiyor

Küçük işletmelere kredi veren Clarify Capital, 250 yatırımcı ve 250 işletme sahibinden, katılımcılara yapay zekanın işin içinde olduğunu bildirmeden, insan eliyle yaratılmış ve GPT-4 tarafından oluşturulmuş bir dizi sunumu değerlendirmelerini istedi. İşleri daha da ilginç hale getirmek için, insanlar tarafından oluşturulan sunumlar geçmişte finansman sağlamış başarılı sunumlardı.
GPT-4, insan sunumlarına göre 3 kat daha başarılı
Anket ayrıca finans, pazarlama ve yatırım dahil olmak üzere farklı sektörlerdeki sunumların etkinliğini de test etti. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, tüm bu sektörlerde GPT-4 sunumları yatırımları güvence altına alma konusunda daha başarılı oldu. Ankette hangi GPT-4 tabanlı yapay zeka sohbet robotunun kullanıldığı açıklanmıyor. Ancak GPT-4'ü kendiniz denemek isterseniz Bing Sohbet’i ücretsiz olarak kullanabilir ya da ChatGPT Plus'a abone olabilirsiniz.
spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi