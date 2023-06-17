ChatGPT ile hazırlanan sunumlar 3 kat daha fazla yatırımcı çekiyor

Tam Boyutta Gör Birçok işletme için yatırımcıları şirkete çekmek başarıya giden en kritik yollardan birisi. Öte yandan yatırımcıları çekmek ve fon getirisi kazanmak söylendiği kadar kolay bir şey değil. Bunun için profesyoneller tarafından ilgi çekici ve detaylı bir şekilde hazırlanan sunumlar en temel gereklilik olarak görülüyor. Ancak görünüşe göre ChatGPT, yatırımcılara yönelik sunum hazırlamada insanlardan 3 kat daha başarılı.

Yapay zeka ile yatırımcı çekmek

Tam Boyutta Gör Yatırımcılar için “pitch deck” sunumları oluşturmak zorlu bir görev zira yatırım çekmek için şirketin son dönemdeki başarılarını ikna edici bir şekilde sergilemek gerekiyor. Bu; ayrıntılı, umut verici bir iş planı ve yörünge sunulmasını gerektiriyor. Üretken yapay zekanın işlerimize dahil olmasıyla bu ayrıntılı süreçlerde ciddi bir zaman tasarrufu sağlamak mümkün. Buna ek olarak kalite anlamında da veriler güçlü görünüyor.

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Küçük işletmelere kredi veren Clarify Capital, 250 yatırımcı ve 250 işletme sahibinden, katılımcılara yapay zekanın işin içinde olduğunu bildirmeden, insan eliyle yaratılmış ve GPT-4 tarafından oluşturulmuş bir dizi sunumu değerlendirmelerini istedi. İşleri daha da ilginç hale getirmek için, insanlar tarafından oluşturulan sunumlar geçmişte finansman sağlamış başarılı sunumlardı.

GPT-4, insan sunumlarına göre 3 kat daha başarılı

Tam Boyutta Gör Sonuçlar GPT-4 sunumlarının genel olarak insanlar tarafından yapılanlardan daha etkili olduğunu gösterdi. Yapay zeka tarafından üretilen sunumlar kalite, temel unsur tanımı ve sorun tanımı açısından insan sunumlarını geride bıraktı. Ankete göre, yatırımcılar ve işletme sahiplerinin GPT-4 sunumunu okuduktan sonra yatırım yapma olasılıkları insan sunumuna göre üç kat daha fazlaydı ve yapay zeka tarafından oluşturulan sunumları iki kat daha ikna edici buldular. Dahası, bu profesyonellerin beşte biri, yapay zeka tarafından üretilen sunumlara 10.000 dolar daha fazla yatırım yapabileceklerini söyledi.

Anket ayrıca finans, pazarlama ve yatırım dahil olmak üzere farklı sektörlerdeki sunumların etkinliğini de test etti. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, tüm bu sektörlerde GPT-4 sunumları yatırımları güvence altına alma konusunda daha başarılı oldu. Ankette hangi GPT-4 tabanlı yapay zeka sohbet robotunun kullanıldığı açıklanmıyor. Ancak GPT-4'ü kendiniz denemek isterseniz Bing Sohbet’i ücretsiz olarak kullanabilir ya da ChatGPT Plus'a abone olabilirsiniz.

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ChatGPT ile hazırlanan sunumlar 3 kat daha fazla yatırımcı çekti!