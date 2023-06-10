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    App Store'un popüler yapay zeka uygulaması ChatGPT güncellendi: İşte yenilikler

    ChatGPT iOS uygulaması geçen hafta Türkiye'deki kullanıcılara açılmıştı. Şu anda Apple App Store'da en çok indirilen yapay zeka uygulaması, son güncellemeyle yeni özellikler kazandı.
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    chatgpt ios uygulaması güncellendi işte yenilikler Tam Boyutta Gör
    ChatGPT iOS uygulaması geçen hafta Türkiye'deki kullanıcılara açılmıştı. Şu anda Apple App Store'da en çok indirilen yapay zeka uygulaması, son güncellemeyle yeni özellikler kazandı.

    Kestirmeler entegrasyonu, Sürükle-bırak desteği

    ChatGPT, App Store’un üretkenlik kategorisinde zirvedeki uygulama. ChatGPT iOS uygulaması, son güncellemeyle Kestirmeler entegrasyonu dahil olmak üzere birkaç yeni özellik kazandı.

    Artık Kestirmeler üzerinden ChatGPT istemi oluşturabiliyor ve yapay zeka aracıyla farklı uygulamalar arasında bir bağlantı olarak kaydedilebiliyor. Örneğin, ChatGPT’nin sorularınızı yanıtlayıp, arkadaşınızla paylaşmasını isteyebilirsiniz. iOS 17 yüklüyse, yalnızca Siri komutuyla ChatGPT'yi açabilir ve kestirmeler oluşturmasını isteyebilirsiniz. Kestirmeler dışında, sürükle-bırak özelliği eklendi. ChatGPT’nin verdiği yanıtı kolayca mesajlar veya başka uygulamaya aktarabilirsiniz.

    iPad ile uyumluluk

    Güncellenen ChatGPT, iPad desteği kazandı. OpenAI, uygulamayı iPhone’lar için tasarladığından, önceki sürümde iPad’de tam ekran deneyimi yaşanmıyordu. Kullanıcılar, şimdi tüm ekranı kullanabilecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    T
    teknolojikolik.com 19 saat önce

    https://teknolojikolik.com/iphone-15-ozellikleri-fiyati/

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    Furkooo85 1 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 3 gün önce

    Çok iyi

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