App Store'un popüler yapay zeka uygulaması ChatGPT güncellendi: İşte yenilikler

Kestirmeler entegrasyonu, Sürükle-bırak desteği
ChatGPT, App Store’un üretkenlik kategorisinde zirvedeki uygulama. ChatGPT iOS uygulaması, son güncellemeyle Kestirmeler entegrasyonu dahil olmak üzere birkaç yeni özellik kazandı.
Artık Kestirmeler üzerinden ChatGPT istemi oluşturabiliyor ve yapay zeka aracıyla farklı uygulamalar arasında bir bağlantı olarak kaydedilebiliyor. Örneğin, ChatGPT’nin sorularınızı yanıtlayıp, arkadaşınızla paylaşmasını isteyebilirsiniz. iOS 17 yüklüyse, yalnızca Siri komutuyla ChatGPT'yi açabilir ve kestirmeler oluşturmasını isteyebilirsiniz. Kestirmeler dışında, sürükle-bırak özelliği eklendi. ChatGPT’nin verdiği yanıtı kolayca mesajlar veya başka uygulamaya aktarabilirsiniz.
iPad ile uyumluluk
Güncellenen ChatGPT, iPad desteği kazandı. OpenAI, uygulamayı iPhone’lar için tasarladığından, önceki sürümde iPad’de tam ekran deneyimi yaşanmıyordu. Kullanıcılar, şimdi tüm ekranı kullanabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://teknolojikolik.com/iphone-15-ozellikleri-fiyati/
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi