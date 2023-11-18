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    ChatGPT patronu kovuldu, eleştiriler büyük

    2015 yılında OpenAI şirketini kuran ve geçen yıl da ChatGPT sohbet robotunu kullanıma sunan Sam Altman şok bir kararla kovuldu. Eleştiriler ise oldukça ciddi.    
    ChatGPT Tam Boyutta Gör
    ChatGPT üretken yapay zekâ sohbet robotu ile yeni bir trendin fitilini ateşleyen ve yonga dünyasını adeta ipten alan OpenAI kurucusu ve patronu kovuldu. OpenAI yönetim kurulu Sam Altman’a önemli eleştiriler yöneltti.

    ChatGPT babasını kaybetti

    Sam Altman, OpenAI şirketini Elon Musk ve Greg Borckman ile birlikte 2015 yılında kurmuştu. 2019 yılında ise şirkette CEO olarak göreve başlamıştı. 2022 başlarında ise ChatGPT sohbet robotu kullanıma sunulmuş ve OpenAI büyük bir şöhret kazanmıştı.

    Ne var ki Cuma günü ilginç bir olay yaşandı. OpenAI yönetim kurulu, yapılan araştırmalarda Sam Altman’ın kurul ile iletişiminde samimi olmadığını tespit ettiklerini ve lider olarak güvenlerini kaybettiğini açıkladı. Bunun sonucunda da Sam Altman’ın görevine son verdiklerini belirtti. Bu eleştiriler Sam Altman’ın özellikle verilerin toplanması konusunda bir takım gerçekleri şirketten saklamış olabileceğini akla getiriyor.

    Sam Altman’ın yerine teknoloji şefi Mira Murati geçici CEO olarak atandı. Kısa süre içerisinde OpenAI patronluğu için yeni bir ismin belirlenmesi bekleniyor. Ayrıca OpenAI yönetim kurulu başkanı Greg Brockman da görevinden istifa etti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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