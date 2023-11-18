ChatGPT patronu kovuldu, eleştiriler büyük

Tam Boyutta Gör ChatGPT üretken yapay zekâ sohbet robotu ile yeni bir trendin fitilini ateşleyen ve yonga dünyasını adeta ipten alan OpenAI kurucusu ve patronu kovuldu. OpenAI yönetim kurulu Sam Altman’a önemli eleştiriler yöneltti.

ChatGPT babasını kaybetti

Sam Altman, OpenAI şirketini Elon Musk ve Greg Borckman ile birlikte 2015 yılında kurmuştu. 2019 yılında ise şirkette CEO olarak göreve başlamıştı. 2022 başlarında ise ChatGPT sohbet robotu kullanıma sunulmuş ve OpenAI büyük bir şöhret kazanmıştı.

ChatGPT sil baştan 3 ay önce eklendi

Ne var ki Cuma günü ilginç bir olay yaşandı. OpenAI yönetim kurulu, yapılan araştırmalarda Sam Altman’ın kurul ile iletişiminde samimi olmadığını tespit ettiklerini ve lider olarak güvenlerini kaybettiğini açıkladı. Bunun sonucunda da Sam Altman’ın görevine son verdiklerini belirtti. Bu eleştiriler Sam Altman’ın özellikle verilerin toplanması konusunda bir takım gerçekleri şirketten saklamış olabileceğini akla getiriyor.

Sam Altman’ın yerine teknoloji şefi Mira Murati geçici CEO olarak atandı. Kısa süre içerisinde OpenAI patronluğu için yeni bir ismin belirlenmesi bekleniyor. Ayrıca OpenAI yönetim kurulu başkanı Greg Brockman da görevinden istifa etti.

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