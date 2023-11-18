ChatGPT patronu kovuldu, eleştiriler büyük

ChatGPT babasını kaybetti
Sam Altman, OpenAI şirketini Elon Musk ve Greg Borckman ile birlikte 2015 yılında kurmuştu. 2019 yılında ise şirkette CEO olarak göreve başlamıştı. 2022 başlarında ise ChatGPT sohbet robotu kullanıma sunulmuş ve OpenAI büyük bir şöhret kazanmıştı.
Ne var ki Cuma günü ilginç bir olay yaşandı. OpenAI yönetim kurulu, yapılan araştırmalarda Sam Altman’ın kurul ile iletişiminde samimi olmadığını tespit ettiklerini ve lider olarak güvenlerini kaybettiğini açıkladı. Bunun sonucunda da Sam Altman’ın görevine son verdiklerini belirtti. Bu eleştiriler Sam Altman’ın özellikle verilerin toplanması konusunda bir takım gerçekleri şirketten saklamış olabileceğini akla getiriyor.
Sam Altman’ın yerine teknoloji şefi Mira Murati geçici CEO olarak atandı. Kısa süre içerisinde OpenAI patronluğu için yeni bir ismin belirlenmesi bekleniyor. Ayrıca OpenAI yönetim kurulu başkanı Greg Brockman da görevinden istifa etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.