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    OpenAI, yeni yapay zeka modelini tanıttı: İşte GPT-4o yetenekleri

    OpenAI, kullanımının daha kolay ve sezgisel olacağını söylediği en son yapay zeka geniş dil modelini duyurdu. OpenAI GPT-4o ile ChatGPT artık bir asistan ve tüm kullanıcılar için ücretsiz!
    OpenAI GPT-4o yapay zeka ChatGPT ücretsiz Tam Boyutta Gör
    GPT-4o adı verilen yeni model, OpenAI’nin bir yıldan biraz daha uzun süre önce tanıttığı önceki GPT-4 modelinin güncellemesi. OpenAI GPT-4o, ücretsiz kullanıcıların kullanımına sunulacak; bu da herkesin OpenAI'nin en gelişmiş AI teknolojisine erişebileceği anlamına geliyor.

    Tüm ChatGPT kullanıcıları için ücretsiz ve daha hızlı model

    GPT-4o, ChatGPT'nin metin, ses ve sözde görüntü kullanarak etkileşim kurmasını sağlayacak. Bu, kullanıcılar tarafından yüklenen ekran görüntülerini, fotoğrafları, belgeleri veya grafikleri görüntüleyebileceği ve bunlar hakkında bir şeyler söyleyebileceği anlamına geliyor. OpenAI Baş Teknoloji Sorumlusu Mira Murati, ChatGPT'nin artık bellek yeteneklerine de sahip olacağını, yani kullanıcılarla yapılan önceki görüşmelerden öğrenebileceğini ve gerçek zamanlı çeviri yapabileceğini söyledi.

    Şirketin San Francisco genel merkezinde gerçekleşen etkinlik sırasında Murati, "Kullanım kolaylığı söz konusu olduğunda ilk kez gerçekten ileriye doğru büyük bir adım atıyoruz. Etkileşim çok daha doğal ve çok çok daha kolay hale geliyor.” dedi.

    GPT-4o, ChatGPT deneyimini büyük ölçüde geliştiriyor. ChatGPT uzun süredir, metinden konuşmaya modelini kullanarak metni yazıya döken bir ses modu sunuyor. Ancak GPT-4o bunu daha da güçlendirerek kullanıcıların ChatGPT ile daha çok bir asistan gibi etkileşime girmesine olanak tanıyor.

    Örneğin, kullanıcılar GPT-4o tarafından desteklenen ChatGPT'ye bir soru sorabiliyor ve yanıt verirken ChatGPT'yi kesebiliyor. OpenAI, modelin "gerçek zamanlı" yanıt verme özelliği sunduğunu ve hatta kullanıcının sesindeki duyguyu yakalayıp "farklı duygusal tarzlarda" ses üretebildiğini söylüyor. GPT-4o, ChatGPT'nin görüş yeteneklerini de geliştiriyor. Bir fotoğraf veya bir masaüstü ekranı verildiğinde ChatGPT artık "Bu yazılım kodunda neler yazıyor" veya "Bu kişi hangi marka gömlek giyiyor?" gibi ilgili soruları hızlı bir şekilde yanıtlayabiliyor.

    GPT-4o, bugünden itibaren ChatGPT'nin ücretsiz planında ve OpenAI'nin premium ChatGPT Plus ve Team abonelerine "5 kat daha yüksek" mesaj limitleriyle ve "çok yakında" Kurumsal seçeneklerle sunulacak. OpenAI, GPT-4o tarafından desteklenen gelişmiş ses deneyimini önümüzdeki ay içinde Plus kullanıcılarına sunacağını söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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