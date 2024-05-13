OpenAI, yeni yapay zeka modelini tanıttı: İşte GPT-4o yetenekleri

Tam Boyutta Gör GPT-4o adı verilen yeni model, OpenAI’nin bir yıldan biraz daha uzun süre önce tanıttığı önceki GPT-4 modelinin güncellemesi. OpenAI GPT-4o, ücretsiz kullanıcıların kullanımına sunulacak; bu da herkesin OpenAI'nin en gelişmiş AI teknolojisine erişebileceği anlamına geliyor.

Tüm ChatGPT kullanıcıları için ücretsiz ve daha hızlı model

GPT-4o, ChatGPT'nin metin, ses ve sözde görüntü kullanarak etkileşim kurmasını sağlayacak. Bu, kullanıcılar tarafından yüklenen ekran görüntülerini, fotoğrafları, belgeleri veya grafikleri görüntüleyebileceği ve bunlar hakkında bir şeyler söyleyebileceği anlamına geliyor. OpenAI Baş Teknoloji Sorumlusu Mira Murati, ChatGPT'nin artık bellek yeteneklerine de sahip olacağını, yani kullanıcılarla yapılan önceki görüşmelerden öğrenebileceğini ve gerçek zamanlı çeviri yapabileceğini söyledi.

Şirketin San Francisco genel merkezinde gerçekleşen etkinlik sırasında Murati, "Kullanım kolaylığı söz konusu olduğunda ilk kez gerçekten ileriye doğru büyük bir adım atıyoruz. Etkileşim çok daha doğal ve çok çok daha kolay hale geliyor.” dedi.

GPT-4o, ChatGPT deneyimini büyük ölçüde geliştiriyor. ChatGPT uzun süredir, metinden konuşmaya modelini kullanarak metni yazıya döken bir ses modu sunuyor. Ancak GPT-4o bunu daha da güçlendirerek kullanıcıların ChatGPT ile daha çok bir asistan gibi etkileşime girmesine olanak tanıyor.

Örneğin, kullanıcılar GPT-4o tarafından desteklenen ChatGPT'ye bir soru sorabiliyor ve yanıt verirken ChatGPT'yi kesebiliyor. OpenAI, modelin "gerçek zamanlı" yanıt verme özelliği sunduğunu ve hatta kullanıcının sesindeki duyguyu yakalayıp "farklı duygusal tarzlarda" ses üretebildiğini söylüyor. GPT-4o, ChatGPT'nin görüş yeteneklerini de geliştiriyor. Bir fotoğraf veya bir masaüstü ekranı verildiğinde ChatGPT artık "Bu yazılım kodunda neler yazıyor" veya "Bu kişi hangi marka gömlek giyiyor?" gibi ilgili soruları hızlı bir şekilde yanıtlayabiliyor.

GPT-4o, bugünden itibaren ChatGPT'nin ücretsiz planında ve OpenAI'nin premium ChatGPT Plus ve Team abonelerine "5 kat daha yüksek" mesaj limitleriyle ve "çok yakında" Kurumsal seçeneklerle sunulacak. OpenAI, GPT-4o tarafından desteklenen gelişmiş ses deneyimini önümüzdeki ay içinde Plus kullanıcılarına sunacağını söylüyor.

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