ChatGPT’nin sahibi OpenAI’ın gelirleri hızla artıyor

OpenAI, gelirini ikiye katladı
CEO Sam Altman, geçtiğimiz günlerde çalışanlara verdiği iddia edilen bilgiye göre OpenAI’ın yıllık geliri 3,4 milyar dolar seviyesine yükselmiş durumda. Bu rakamın 2023 yılında 1,6 milyar dolar, 2022 yılında ise 1 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Aktarılanlara göre OpenAI, gelirlerinin çoğunu ürün ve hizmetlerinden elde ediyor.
Bilindiği üzere ChatGPT’nin Plus sürümü aylık 20 dolar. Gelirin önemli kısmı buradan geliyor. Ayrıca firma aynı zamanda geliştiricilere büyük dil modellerini kendi uygulama ve hizmetlerinde kullanmak hizmetler de sağlıyor. Ayrıca kurumsal taraf planları da bulunuyor. Ek olarak bu yıl, Microsoft Azure aracılığıyla yapay zeka modellerine erişim sunarak yaklaşık 200 milyon dolar gelir elde edecekleri belirtiliyor.
Microsoft, OpenAI’ın en büyük destekçisi konumunda ve Azure platformunda OpenAI'ın teknolojilerini kullanarak işletmelere hizmetler sağlıyor. Bahsedilen 200 milyon dolar buradan geliyor. OpenAI, bu haftanın başında Apple ile de bir ortaklık kurdu. Ortaklık kapsamında ChatGPT, doğrudan iPhone, iPad ve Mac'lerdeki işletim sistemine bağlanıyor. Ancak bu anlaşmanın herhangi nakit ödeme içermediği söyleniyor. OpenAI ise halihazırda adını açıklamadığı ancak GPT 5 olması beklenen gelişmiş bir modeli üzerinde eğitime başlamış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.