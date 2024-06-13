ChatGPT’nin sahibi OpenAI’ın gelirleri hızla artıyor

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Tam Boyutta Gör ChatGPT, Dall-E ve Sora gibi yapay zekaların sahibi olan OpenAI’ın resmi olarak şimdiye kadar ne kadar para kazandığını bilmiyoruz. Firma, mali konular özelinde ağzını çok sıkı tutuyor. Ancak ortaya çıkan ve CEO Sam Altman’a dayandırılan yeni bir rapor gösteriyor ki OpenAI, gelirlerini iki katına çıkarmayı başarmış.

OpenAI, gelirini ikiye katladı

CEO Sam Altman, geçtiğimiz günlerde çalışanlara verdiği iddia edilen bilgiye göre OpenAI’ın yıllık geliri 3,4 milyar dolar seviyesine yükselmiş durumda. Bu rakamın 2023 yılında 1,6 milyar dolar, 2022 yılında ise 1 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Aktarılanlara göre OpenAI, gelirlerinin çoğunu ürün ve hizmetlerinden elde ediyor.

Bilindiği üzere ChatGPT’nin Plus sürümü aylık 20 dolar. Gelirin önemli kısmı buradan geliyor. Ayrıca firma aynı zamanda geliştiricilere büyük dil modellerini kendi uygulama ve hizmetlerinde kullanmak hizmetler de sağlıyor. Ayrıca kurumsal taraf planları da bulunuyor. Ek olarak bu yıl, Microsoft Azure aracılığıyla yapay zeka modellerine erişim sunarak yaklaşık 200 milyon dolar gelir elde edecekleri belirtiliyor.

Apple, ChatGPT entegrasyonu için OpenAI’a para ödemiyor 2 sa. önce eklendi

Microsoft, OpenAI’ın en büyük destekçisi konumunda ve Azure platformunda OpenAI'ın teknolojilerini kullanarak işletmelere hizmetler sağlıyor. Bahsedilen 200 milyon dolar buradan geliyor. OpenAI, bu haftanın başında Apple ile de bir ortaklık kurdu. Ortaklık kapsamında ChatGPT, doğrudan iPhone, iPad ve Mac'lerdeki işletim sistemine bağlanıyor. Ancak bu anlaşmanın herhangi nakit ödeme içermediği söyleniyor. OpenAI ise halihazırda adını açıklamadığı ancak GPT 5 olması beklenen gelişmiş bir modeli üzerinde eğitime başlamış durumda.

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