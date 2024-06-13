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    ChatGPT’nin sahibi OpenAI’ın gelirleri hızla artıyor

    Kısa bir süre önce Apple ile işbirliği yapan ChatGPT, Dall-E ve Sora gibi yapay zekaların sahibi OpenAI, gelirlerini hızla artırıyor. Son rapora göre OpenAI’ın yıllık geliri 3,4 milyar dolar.
    ChatGPT’nin sahibi OpenAI’ın gelirleri hızla artıyor Tam Boyutta Gör
    ChatGPT, Dall-E ve Sora gibi yapay zekaların sahibi olan OpenAI’ın resmi olarak şimdiye kadar ne kadar para kazandığını bilmiyoruz. Firma, mali konular özelinde ağzını çok sıkı tutuyor. Ancak ortaya çıkan ve CEO Sam Altman’a dayandırılan yeni bir rapor gösteriyor ki OpenAI, gelirlerini iki katına çıkarmayı başarmış.

    OpenAI, gelirini ikiye katladı

    CEO Sam Altman, geçtiğimiz günlerde çalışanlara verdiği iddia edilen bilgiye göre OpenAI’ın yıllık geliri 3,4 milyar dolar seviyesine yükselmiş durumda. Bu rakamın 2023 yılında 1,6 milyar dolar, 2022 yılında ise 1 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Aktarılanlara göre OpenAI, gelirlerinin çoğunu ürün ve hizmetlerinden elde ediyor.

    Bilindiği üzere ChatGPT’nin Plus sürümü aylık 20 dolar. Gelirin önemli kısmı buradan geliyor. Ayrıca firma aynı zamanda geliştiricilere büyük dil modellerini kendi uygulama ve hizmetlerinde kullanmak hizmetler de sağlıyor. Ayrıca kurumsal taraf planları da bulunuyor. Ek olarak bu yıl, Microsoft Azure aracılığıyla yapay zeka modellerine erişim sunarak yaklaşık 200 milyon dolar gelir elde edecekleri belirtiliyor.

    Microsoft, OpenAI’ın en büyük destekçisi konumunda ve Azure platformunda OpenAI'ın teknolojilerini kullanarak işletmelere hizmetler sağlıyor. Bahsedilen 200 milyon dolar buradan geliyor. OpenAI, bu haftanın başında Apple ile de bir ortaklık kurdu. Ortaklık kapsamında ChatGPT, doğrudan iPhone, iPad ve Mac'lerdeki işletim sistemine bağlanıyor. Ancak bu anlaşmanın herhangi nakit ödeme içermediği söyleniyor. OpenAI ise halihazırda adını açıklamadığı ancak GPT 5 olması beklenen gelişmiş bir modeli üzerinde eğitime başlamış durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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