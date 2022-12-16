OpenAI, ChatGPT sayesinde 2024'e kadar 1 milyar dolar kazanmayı planlıyor

Tam Boyutta Gör Silikon Vadisi'nin gündemini bir anda değiştiren sohbet robotu ChatGPT çeşitli şakalar yapabiliyor, kodlama konusunda yardımcı olabiliyor, bilgiler sunabiliyor ve daha birçok işlemi anında tamamlayabiliyor. Bu projeye Elon Musk, Sam Altman ve Microsoft destek veriyor. Microsoft'un ChatGPT için 1 milyar dolarlık bir harcama yaptığı biliniyor.

OpenAI ChatGPT nedir, nasıl kullanılır? 1 hf. önce eklendi

OpenAI nasıl para kazanacak?

OpenAI tarafından yatırımcılar için düzenlenen bir toplantıda ChatGPT sayesinde gelecek yıl 200 milyon dolar ve 2024'e kadar 1 milyar dolar gelir elde edileceğinin öngörüldüğü söylendi.

OpenAI'ın son hisse satışında 20 milyar dolarlık bir değere ulaştığı bildirildi. Bu şirket teknolojisini güvence altına almak isteyen yazılım geliştiricilerinden 20 bin kelimelik bir metin için birkaç peni (penny - kuruş) veya yazılı bir içerikten bir görsel oluşturmak isteyen kişilerden yaklaşık 2 sent (cent) tahsil ediyor.

Bir OpenAI sözcüsü OpenAI'n mali durumu ve pazarlama stratejisi hakkında konuşmaktan çekinse de bünyesinde çalıştığı bu şirketin misyonu hakkında şunu söyledi: “OpenAI yapay zekâyı insanlık için güvenlik bir şekilde geliştirmeye devam ediyor.”

ChatGPT şimdiye kadar 1 milyondan fazla kullanıcının sorusunu cevapladı.

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ChatGPT, OpenAI'a 2 yıl içerisinde 1 milyar dolar kazandırabilir