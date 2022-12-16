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    Anlık Bildirim

    OpenAI, ChatGPT sayesinde 2024'e kadar 1 milyar dolar kazanmayı planlıyor

    Son günlerde oldukça ünlenen sohbet robotu ChatGPT gün geçtikçe kendisinden daha çok söz ettirmeyi başarıyor. Bu sohbet robotunun sahibi olan OpenAI isimli yazılım firması bu projeye çok güveniyor.
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    ChatGPT Tam Boyutta Gör
    Silikon Vadisi'nin gündemini bir anda değiştiren sohbet robotu ChatGPT çeşitli şakalar yapabiliyor, kodlama konusunda yardımcı olabiliyor, bilgiler sunabiliyor ve daha birçok işlemi anında tamamlayabiliyor. Bu projeye Elon Musk, Sam Altman ve Microsoft destek veriyor. Microsoft'un ChatGPT için 1 milyar dolarlık bir harcama yaptığı biliniyor.

    OpenAI nasıl para kazanacak?

    OpenAI tarafından yatırımcılar için düzenlenen bir toplantıda ChatGPT sayesinde gelecek yıl 200 milyon dolar ve 2024'e kadar 1 milyar dolar gelir elde edileceğinin öngörüldüğü söylendi.

    OpenAI'ın son hisse satışında 20 milyar dolarlık bir değere ulaştığı bildirildi. Bu şirket teknolojisini güvence altına almak isteyen yazılım geliştiricilerinden 20 bin kelimelik bir metin için birkaç peni (penny - kuruş) veya yazılı bir içerikten bir görsel oluşturmak isteyen kişilerden yaklaşık 2 sent (cent) tahsil ediyor.

    Bir OpenAI sözcüsü OpenAI'n mali durumu ve pazarlama stratejisi hakkında konuşmaktan çekinse de bünyesinde çalıştığı bu şirketin misyonu hakkında şunu söyledi: “OpenAI yapay zekâyı insanlık için güvenlik bir şekilde geliştirmeye devam ediyor.

    ChatGPT şimdiye kadar 1 milyondan fazla kullanıcının sorusunu cevapladı.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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