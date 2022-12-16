OpenAI, ChatGPT sayesinde 2024'e kadar 1 milyar dolar kazanmayı planlıyor

OpenAI nasıl para kazanacak?
OpenAI tarafından yatırımcılar için düzenlenen bir toplantıda ChatGPT sayesinde gelecek yıl 200 milyon dolar ve 2024'e kadar 1 milyar dolar gelir elde edileceğinin öngörüldüğü söylendi.
OpenAI'ın son hisse satışında 20 milyar dolarlık bir değere ulaştığı bildirildi. Bu şirket teknolojisini güvence altına almak isteyen yazılım geliştiricilerinden 20 bin kelimelik bir metin için birkaç peni (penny - kuruş) veya yazılı bir içerikten bir görsel oluşturmak isteyen kişilerden yaklaşık 2 sent (cent) tahsil ediyor.
Bir OpenAI sözcüsü OpenAI'n mali durumu ve pazarlama stratejisi hakkında konuşmaktan çekinse de bünyesinde çalıştığı bu şirketin misyonu hakkında şunu söyledi: “OpenAI yapay zekâyı insanlık için güvenlik bir şekilde geliştirmeye devam ediyor.”
ChatGPT şimdiye kadar 1 milyondan fazla kullanıcının sorusunu cevapladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...