ChatGPT premium kullanıcılara yeni özellikler sunuyor

ChatGPT premium avantajlar
ChatGPT Plus adıyla sunulan premium abonelik hizmeti bu haftadan itibaren söz verdiği avantajları sunmaya başladı. Beta olarak erişilen özellikler tüm ChatGPT Plus abonelerine açık. Beta Özellikler menüsünden bu araçlara erişim sağlanabiliyor.
Avantajlardan ilki 70 civarında üçüncü taraf eklentiyi kullanabilmek. Verileri görselleştirme, web sitesi içeriğini ayrıştırma, dil öğrenme yardımı gibi pek çok farklı fonksiyon bu eklentiler içerisinde yer alıyor. Kullanıcılar istediği kadar eklenti kurabilse de sadece 3 tanesini aynı anda kullanabilecek.
Diğer avantaj ise ChatGPT robotunun internete erişebilmesi. Üçüncü taraf eklentiler ile birleştirildiğinde kullanıcılar pek çok farklı yelpazede işleyişler ortaya koyabilecekler. OpenAI gelecekte premium müşterilere daha fazla özellik sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.