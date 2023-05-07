Yapay zeka öncüsünden bir uyarı daha: İklim değişikliğinden 'daha acil' bir sorun!

Tam Boyutta Gör Yapay zekanın öncülerinden Geoffrey Hinton, Reuters'a verdiği bir röportajda, yapay zekanın (AI) insanlık için iklim değişikliğinden "daha acil" bir tehdit oluşturabileceğini söyledi. Yaygın olarak "yapay zekanın fikir babalarından" biri olarak bilinen Geoffrey Hinton, kısa bir süre önce on yıl çalıştığı Google’dan teknolojinin riskleri hakkında konuşmak için ayrılmıştı.

İklim değişikliğinden daha acil

Hinton'un çalışmaları çağdaş yapay zeka sistemlerinin gelişimi için çok önemli kabul ediliyor. 1986 yılında, yapay zeka teknolojisinin temelini oluşturan sinir ağlarının geliştirilmesinde bir dönüm noktası olan "Geri yayılımlı hatalarla temsilleri öğrenme" adlı ufuk açıcı makaleyi yazan Hinton, 2018 yılında, Turing Ödülü'ne layık görüldü.

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Her ne kadar Hinton, çağdaş yapay zeka sistemlerinin öncüsü olsa da şimdilerde kendisi AI’ı yaratacağı olası tehditle ilgili endişelerini kamuoyuna açıklayan teknoloji liderinden birisi konumunda. Ve söyledikleri riskin boyutunu gösteriyor gibi: "İklim değişikliğinin değerini düşürmek istemem. 'İklim değişikliği konusunda endişelenmemelisiniz' demek istemem. Bu da büyük bir risk ama bence yapay zeka daha acil bir durum haline gelebilir."

“Ne yapacağımızı bilmiyoruz”

Tam Boyutta Gör Hinton yaptığı açıklamalarda kabul edilmek istenmeyen bir noktaya parmak basıyor. Hinton’a göre iklim değişikliği konusunda ne yapmanız gerektiğini biliyoruz: Karbon üretimini durdurmak. Ancak Hinton’a göre yapay zeka konusunda ne yapılması gerektiği net değil.

Kısa sürede tarihin en hızlı büyüyen uygulaması haline gelen ChatGPT, iki ay içinde aylık 100 milyon kullanıcıya ulaştı. ChatGPT’nin arkasında OpenAI ile derin bir otaklık kuran Microsoft, AI alanında bir silahlanma yarışının fitilini ateşledi. Hinton, AI çalışmalarının devam etmesi gerektiğini ancak önlemler konusunda da hızlı olmamız gerektiğini belirtiyor: "Ben bunun varoluşsal bir risk olduğunu, şu anda çok sıkı çalışmamız ve bu konuda ne yapabileceğimizi bulmak için çok fazla kaynak ayırmamız gerektiğini düşünen kamptayım." Halihazırda hem ABD hem de AB, yapay zeka yasası üzerinde çalışıyor ve kapsamlı bir düzenleme getirmeye hazırlanıyor.

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Yapay zekanın babası: İklim değişikliğinden 'daha acil' bir sorun