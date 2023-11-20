Microsoft, ChatGPT'yi geliştiren eski OpenAI CEO'su Sam Altman'ı işe aldı

Microsoft, eski OpenAI CEO'su Sam Altman ve kurucu ortağı Greg Brockman'ı işe alıyor. Altman, geçtiğimiz günlerde OpenAI yönetim kurulu tarafından ilginç sebeplerden dolayı CEO’luk görevinden kovulmuştu. Altman'ı potansiyel olarak OpenAI'ye geri getirmek için hafta sonu yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından Microsoft CEO'su Satya Nadella, hem Sam Altman hem de Greg Brockman'ın Microsoft'un yeni gelişmiş yapay zeka araştırma ekibine katılacağını duyurdu. Sam Altman ve ekibi, dünyayı kasıp kavuran ChatGPT'yi geliştirmişti.
Microsoft, Sam Altman'ı kaptı
Nadella, X üzerinden paylaştığı gönderide "Sam Altman ve Greg Brockman'ın meslektaşlarıyla birlikte yeni bir gelişmiş yapay zeka araştırma ekibine liderlik etmek üzere Microsoft'a katılacakları haberini paylaşmaktan son derece heyecan duyuyoruz" dedi. Nadella aynı zamanda yeni ekibin ihtiyaç duyduğu gerekli kaynakları sağlamak üzere hızla harekete geçeceklerinin altını çizdi.
Altman'ın Microsoft tarafından işe alınması, OpenAI yönetim kurulu ile yapılan görüşmelerin kendisini OpenAI CEO'su olarak geri getirememesinden sadece saatler sonra gerçekleşti. OpenAI, hem çalışan hem de yatırımcıların (yatırımcılardan kasıt Microsoft) Altman’ı tekrar göreve almak yerine eski Twitch CEO'su ve kurucu ortağı Emmett Shear geçici CEO olarak atadı.
Shear, Altman'ın Cuma günü şok bir şekilde kovulmasının ardından geçici OpenAI CEO'su olarak atanan Mira Murati'den görevi devralacak. OpenAI Shear'ın atamasını teyit etmedi ancak Microsoft'un Altman'ı işe aldığı göz önüne alındığında bu açıklama kısa süre içince gelecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.