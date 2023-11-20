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    ChatGPT ve OpenAI için yolun sonuna mı gelindi?

    Sam Altman ve Greg Brockman’ın Microsoft’a geçişi ChatGPT’nin arkasındaki OpenAI için sarsıcı sonuçlar doğurabilir. Şirket, kilit yeteneklerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
    ChatGPT ve OpenAI için yolun sonuna mı gelindi? Tam Boyutta Gör
    ChatGPT’yi geliştiren iki ana isimden olan Sam Altman ve Greg Brockman, OpenAI’da yürüttükleri CEO ve Başkan’lık görevlerini arkada bırakarak Microsoft’a geçiş yaptı. Elbette bu ayrılık iki ismin de asıl istediği değildi. OpenAI yönetim kurulu, şirketin kurucusu olan Sam Altman’ı şok bir kararla kovdu ve yerine eski Twitch CEO’su Emmett Shear'i getirdi. Ancak henüz her şey bitmedi. Görünüşe göre “akbabalar” OpenAI’ın etrafında dolanıyor ve çalışanlar şimdiden istifa etmeye başladı.

    Teknoloji dünyasının temelleri sarsılıyor

    Teknoloji dünyası, Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın Sam Altman'ın yeni gelişmiş yapay zeka araştırma ekibinin başı olarak teknoloji devine katılacağını duyurmasıyla çalkalanıyor. Olayın tüm perde arkasını hemen alttaki bağlantıdan detaylıca öğrenebilirsiniz:

    Altman'ın görevden alınmasının ardından istifa eden ve Microsoft'ta eski OpenAI CEO'suna katılacak olan eski OpenAI başkanı Greg Brockman, X'te yeni yapay zeka ekibinin "ilk liderliğinin" OpenAI çalışanları Jakub Pachocki, Szymon Sidor ve Aleksander Madry'yi içereceğini ve hepsinin yapay zeka girişiminden ayrılmaya hazırlandıklarını söyledi. Bu önemli isimlere şirketin çalışanları da katılacak. Bu arada Microsoft, Sam Altman’ı yeni birimin CEO’su olarak duyurdu.

    ChatGPT ve OpenAI için yolun sonuna mı gelindi? Tam Boyutta Gör
    Her üçünün de OpenAI'de kıdemli ya da uzun süredir çalışan kişiler olması, Altman'ın şok kovulmasının ardından şirketin bir yetenek göçüyle karşı karşıya kalabileceğini düşündürüyor. Hatta bunun sinyalleri doğrudan Nadella tarafından verildi: "Sam Altman ve Greg Brockman'ın meslektaşlarıyla birlikte yeni bir gelişmiş yapay zeka araştırma ekibine liderlik etmek üzere Microsoft'a katılacakları haberini paylaşmaktan son derece heyecan duyuyoruz" dedi.

    Bu arada Pachocki, OpenAI'ın araştırma direktörü, Madry şirketin hazırlık başkanı ve Sidor ise kuruluşundan bir yıl sonra, 2016'dan beri OpenAI'de çalışan bir araştırmacı bilim insanıydı. Kriz bunlarla da sınırlı değil. Geçtiğimiz saatlerde OpenAI CTO’su Mira Murati ve COO Brad Lightcap'in de aralarında bulunduğu eski ve mevcut çalışanlar koordineli bir şekilde X’te “OpenAI çalışanları olmadan bir hiçtir” paylaşımında bulundu. Hatta ve hatta, firmanın baş araştırmacısı Ilya Sutskever'in Altman'ın geri dönmeyeceğini açıkladıktan sonra düzinelerce çalışanın şirketten ayrıldığı bildirilmişti.

    Çalışanlardan yönetime ültimatom

    Şimdi ise gazeteci Kara Swisher, şirket içi dahili bir belgeye ulaşarak OpenAI'ın 700 çalışanının 505'inin yönetim kurulunu istifaya çağırdığı mektubu paylaştı. Mektubun son paragrafında, 505 kişinin istifa ederek Microsoft'a katılabilecekleri ültimatomu var. Ayrıca Microsoft'un bu geçiş için tüm OpenAI çalışanlarına "güvence" verdiğinin altı çiziliyor. Mektupta ayrıca yönetim kurulunun tamamı istifa etmedikçe, Bret Taylor ve Will Hurd gibi iki yeni bağımsız yönetici atamdıkça ce Sam Altman ile Greg Brockman'ı yeniden göreve getirmedikçe istifaların hemen yapılacağı belirtiliyor. Bu mektubun tam olarak ne zaman yönetim kuruluna iletildiği ise belirsiz. Ek olarak Ilya Sutskever'ın da imzasının olduğu görülüyor.

    OpenAI’ın etrafında akbabalar dolaşıyor

    İş dünyasının vahşi bir yer olduğu bir gerçek. Ancak bu durum, yazılım dünyasının zirvesinde olduğunuzda daha da vahşi bir hal alıyor. Şimdiden diğer yapay zeka girişimleri Cohere ve Adept'in OpenAI çalışanlarına ulaştığı bildirildi. Ayrıca Google Deepmind'a OpenAI çalışanlarından gelen özgeçmişlerde bir artış olduğu görüldü.

    Gözünü OpenAI çalışanlarına diken sadece bu firmalar değil. Nvidia'nın kıdemli yapay zeka bilimcisi Jim Fan gelişmeler karşısında "şoke olduğunu" söylerken X'te OpenAI çalışanlarına doğrudan bir çağrı yayınlayarak şirketin "böyle soğuk bir kış gecesinde sizin için fırından yeni çıkmış sıcak GPU'ları var" dediği görüldü. Jim Fan ayrıca “Nvidia’daki ekibim işe alım yapıyor” dedi.

    Kısa bir süre önce ise firmanın baş araştırmacısı ve aslında olayların başlıca sorumlularından Ilya Sutskever, yaptıklarından pişman olduğunu ve amacının şirkete zarar vermek olmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Birlikte inşa ettiğimiz her şeyi seviyorum ve şirketi yeniden bir araya getirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." Altman ise bu gönderiyi üç kalp emojisi ile alıntıladı.

    Kaynakça https://twitter.com/gdb/status/1726530200484372688 https://twitter.com/satyanadella/status/1726509045803336122 https://twitter.com/satyanadella/status/1726516824597258569 https://twitter.com/txhf/status/1726480806921834631 https://techcrunch.com/2023/11/19/altman-wont-return-as-openais-ceo-after-all/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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