Microsoft, GPT-4’ün önümüzdeki hafta video yetenekleriyle geleceğini söyledi

Şimdilik GPT 3.5 ile desteklenen yeni Bing, biraz hantal. İstekleri anlamada ve oluşturmada biraz yavaş kalıyor. Önümüzdeki haftalarda Bing, GPT-4 sayesinde bilgiyi arama ve görüntüleme konusunda daha gelişmiş olacak. Microsoft Almanya'ya göre ise önümüzdeki hafta itibariyle GPT-4’e geçişmiş olacak.
GPT-4'ü ve video oluşturma yeteneğini ilk kez duymuyoruz. Geçen ay, OpenAI'nin GPT-4 AI teknolojisi ile güçlendirilecek bir ChatGPT mobil uygulaması üzerinde çalıştığından bahsedilmişti. GPT-4, kullanıcıların yapay zeka yardımıyla videolar oluşturmasını ve GPT 3.5'ten daha hızlı yanıtlar almasını sağlayacak diyebiliriz. Yeni modellin veri setinin daha güncel bir versiyona dayanıp dayanmadığı belirsiz fakat konuşmaların daha doğal ve sezgisel bir hal alacağı söyleniyor.
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez