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    Anlık Bildirim

    Microsoft, GPT-4’ün önümüzdeki hafta video yetenekleriyle geleceğini söyledi

    Microsoft’un yeni Bing’i OpenAI’ın gelişmiş GPT 3.5 modeliyle destekleniyor. Ancak yazılım devi gelecek hafta GPT 4 modelini video özellikleriyle birlikte kullanıma alacaklarını belirtti.
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    Microsoft: GPT-4’ün video yetenekleriyle birlikte gelecek Tam Boyutta Gör
    ChatGPT ve GPT 3.5 şu anda Microsoft'un yeni Bing arama motorunu ve Edge tarayıcısını destekliyor. Yazılım devi Sohbet özellikli Bing’i duyurduktan sonra arama motoruna olan ilgi rekor seviyede artış göstermiş durumda. Kısa süre sonra ise Microsoft, GPT 4 modeline geçerek hizmetini daha etkin bir hale sokacak.

    Bing daha da gelişecek

    Şimdilik GPT 3.5 ile desteklenen yeni Bing, biraz hantal. İstekleri anlamada ve oluşturmada biraz yavaş kalıyor. Önümüzdeki haftalarda Bing, GPT-4 sayesinde bilgiyi arama ve görüntüleme konusunda daha gelişmiş olacak. Microsoft Almanya'ya göre ise önümüzdeki hafta itibariyle GPT-4’e geçişmiş olacak.

    Microsoft: GPT-4’ün video yetenekleriyle birlikte gelecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft Almanya CTO'su Andreas Braun, katıldığı bir etkinlikte "Önümüzdeki hafta GPT-4'ü tanıtacağız, orada örneğin videolar için tamamen farklı olanaklar sunacak multimodal modellerimiz olacak" ifadelerini kullandı. Burada dikkat çeken en önemli şey “videolar” kelimesinin geçmesi. Şu anda OpenAI’ın yapay zeka çözümleri metin girişleri aracılığıyla etkileşim kurmamızın izin veriyor. Ancak artık GPT-4'ün çok modlu yeteneklere sahip olduğu onaylandığına göre, kullanıcılar metinler, resimler ve sesler dahil olmak üzere birden çok mod aracılığıyla etkileşim kurabilir.

    GPT-4'ü ve video oluşturma yeteneğini ilk kez duymuyoruz. Geçen ay, OpenAI'nin GPT-4 AI teknolojisi ile güçlendirilecek bir ChatGPT mobil uygulaması üzerinde çalıştığından bahsedilmişti. GPT-4, kullanıcıların yapay zeka yardımıyla videolar oluşturmasını ve GPT 3.5'ten daha hızlı yanıtlar almasını sağlayacak diyebiliriz. Yeni modellin veri setinin daha güncel bir versiyona dayanıp dayanmadığı belirsiz fakat konuşmaların daha doğal ve sezgisel bir hal alacağı söyleniyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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