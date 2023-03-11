Microsoft, GPT-4’ün önümüzdeki hafta video yetenekleriyle geleceğini söyledi

Tam Boyutta Gör ChatGPT ve GPT 3.5 şu anda Microsoft'un yeni Bing arama motorunu ve Edge tarayıcısını destekliyor. Yazılım devi Sohbet özellikli Bing’i duyurduktan sonra arama motoruna olan ilgi rekor seviyede artış göstermiş durumda. Kısa süre sonra ise Microsoft, GPT 4 modeline geçerek hizmetini daha etkin bir hale sokacak.

Bing daha da gelişecek

Şimdilik GPT 3.5 ile desteklenen yeni Bing, biraz hantal. İstekleri anlamada ve oluşturmada biraz yavaş kalıyor. Önümüzdeki haftalarda Bing, GPT-4 sayesinde bilgiyi arama ve görüntüleme konusunda daha gelişmiş olacak. Microsoft Almanya'ya göre ise önümüzdeki hafta itibariyle GPT-4’e geçişmiş olacak.

Tam Boyutta Gör Microsoft Almanya CTO'su Andreas Braun, katıldığı bir etkinlikte "Önümüzdeki hafta GPT-4'ü tanıtacağız, orada örneğin videolar için tamamen farklı olanaklar sunacak multimodal modellerimiz olacak" ifadelerini kullandı. Burada dikkat çeken en önemli şey “videolar” kelimesinin geçmesi. Şu anda OpenAI’ın yapay zeka çözümleri metin girişleri aracılığıyla etkileşim kurmamızın izin veriyor. Ancak artık GPT-4'ün çok modlu yeteneklere sahip olduğu onaylandığına göre, kullanıcılar metinler, resimler ve sesler dahil olmak üzere birden çok mod aracılığıyla etkileşim kurabilir.

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GPT-4'ü ve video oluşturma yeteneğini ilk kez duymuyoruz. Geçen ay, OpenAI'nin GPT-4 AI teknolojisi ile güçlendirilecek bir ChatGPT mobil uygulaması üzerinde çalıştığından bahsedilmişti. GPT-4, kullanıcıların yapay zeka yardımıyla videolar oluşturmasını ve GPT 3.5'ten daha hızlı yanıtlar almasını sağlayacak diyebiliriz. Yeni modellin veri setinin daha güncel bir versiyona dayanıp dayanmadığı belirsiz fakat konuşmaların daha doğal ve sezgisel bir hal alacağı söyleniyor.

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