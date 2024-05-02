- Felsefe öğrencilerinin cevaplarıyla karşılaştırıldı
- Katılımcılar yapay zekanın cevaplarını daha doğru olarak değerlendirdi
- Yapay zeka gerçekten daha ahlaklı mı?
- Yorumlar
Yakın zamanda Nature'ın Scientific Reports dergisinde yayınlanan "Değiştirilmiş bir Ahlaki Turing Testinde yapay etmenlere yönelik atıflar" isimli çalışmada araştırmacılar, ChatGPT 4 tarafından verilen ahlak yargıların kalite açısından insanlardan daha üstün olarak algılandığını buldu.
Çalışmada araştırmacılar, ilk kez 2000 yılında önerilen Ahlaki Turing Testinin değiştirilmiş bir versiyonunu kullandılar. Araştırmacılar, başlangıçta psikopatların ahlaki akıl yürütmelerini değerlendirmek için tasarlanmış 10 ahlaki senaryodan oluşan bir dizi ile işe başladılar. Bu senaryolar, ahlaki açıdan neredeyse tartışmasız yanlış olan örneklerden yalnızca sosyal gelenekleri ihlal eden senaryolara kadar değişiyor.
Felsefe öğrencilerinin cevaplarıyla karşılaştırıldı
Büyük dil modellerine çeşitli örnekler verilerek, bu eylemlerin neden yanlış olup olmadığı soruldu. İnsan ile karşılaştırma için 10 ahlaki senaryonun her birisi için felsefeye giriş dersinde üniversite öğrencilerinden oluşan bir grupta en yüksek puan alan cevaplar kullanıldı.
- Hangi yanıt ahlaki açıdan daha erdemlidir?
- Hangi yanıt daha iyi bir insana benziyor?
- Hangi yanıt daha güvenilir görünüyor?
- Hangi yanıt daha zeki görünüyor?
- Hangi yanıt daha adil görünüyor?
- Hangi yanıta daha çok katılıyorsunuz?
- Hangi yanıt daha şefkatlidir?
- Hangi yanıt daha mantıklı görünüyor?
- Hangi yanıt daha taraflı görünüyor?
- Hangi yanıt daha duygusal görünüyor?
En önemlisi, katılımcılara başlangıçta yanıtların bilgisayar tarafından oluşturulduğu söylenmedi. Katılımcıların büyük çoğunluğu araştırmacılara lisans düzeyindeki iki insan yanıtlarını karşılaştırdıklarını düşündüklerini söyledi. Her bir yanıtın göreceli kalitesini değerlendirdikten sonra katılımcılara bunlardan birinin bir büyük dil modeli tarafından yapıldığı söylendi ve bilgisayar tarafından üretilmiş olduğunu düşündükleri yanıtı belirlemeleri istendi.
Katılımcılar yapay zekanın cevaplarını daha doğru olarak değerlendirdi
Kör testte katılımcılar, LLM'nin değerlendirmesine insanlarınkinden daha fazla katıldı. Aynı zamanda, yapay zekanın yanıtları ortalamada istatistiksel olarak anlamlı derecede "daha erdemli, daha zeki, daha adil, daha güvenilir, daha iyi bir insan ve daha rasyonel" olarak değerlendirildi. Ancak insan ve yapay zekanın yanıtları, duygu, şefkat veya önyargı açısından değerlendirildiğinde belirgin bir farkın olmadığı görüldü.
Arastırmacılar insanların, bilgisayar tarafından verilen yanıtların daha iyi olması gerektiğine dair bir ön yargıdan dolayı yapay zekanın ahlaki yargılarını seçmiş olabileceğini belirtiyor.
Yapay zekanın ahlaki yargıları, sürücüsüz araçlarda karar verme gibi gerçek dünyadaki durumlar için önemli uygulama alanları bulabilir. Peki bu sonuçlar ChatGPT'nin ortalama bir üniversite öğrencisinin seviyesinde veya üzerinde ahlaki muhakeme yeteneklerine sahip olduğunu mu gösteriyor?
Alan Turing muhtemelen öyle olduğunu söylerdi. Araştırmacıların belirttiği gibi, ünlü bilgisayar bilimcisinin ünlü testi şunu öne sürüyor: "Eğer bir makine zekasının çıktısı bir insanınkiyle eşleşiyorsa (veya onu aşıyorsa), o zaman tüm pratik amaçlar açısından o makine akıllıdır."
Yapay zeka gerçekten daha ahlaklı mı?
Ancak ahlaki bir bilmeceye yanıt olarak doğru kelimeleri bilmek, bir şeyi ahlaki yapan şeyin ne olduğuna dair doğuştan bir anlayışa sahip olmakla aynı şey değil. Araştırmacılar ayrıca, suçlu psikopatların, ahlaki davranışlar göstermese de, farklı sosyal ve ahlaki yanlışlar arasında ayrım yapabildiklerini gösteren önceki bir çalışmaya da atıfta bulunuyor. Araştırmacılar, yapay zekanın insanlardan daha rasyonel ve zeki olarak değerlendirildiğini, ancak daha duygusal veya şefkatli olmadığını belirterek psikopat benzetmesini genişletiyor.
Bu, bir yapay zekanın, herhangi bir gerçek anlayış veya ahlaki yargı belirtisi olmadan diğer birçok konu hakkında yaptığı gibi, ahlak konusunda da ikna edici bir şekilde saçma şeyler söyleyebileceği endişesini beraberinde getiriyor. İnsanlar, bu yanlış değerlendirmelere güvenerek ortaya kötü sonuçlar çıkabilir. Dolayısıyla araştırmacılar bu büyük dil modellerinin ahlaki durumlar için yapacağı değerlendirmeler konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.