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    Bir şeyler uydurmak yapay zeka için Aşil’in topuğu olmaya devam ediyor

    Üretken yapay zeka günümüzde bir şeyler üretmeden duramıyor ve firmalar da bu alanda yatırım yapmaktan çekinmiyor. Ancak yapay zekanın en önemli sorunu halen devam ediyor.
    Yapay zeka için Aşil’in topuğu bir şeyler uydurmak Tam Boyutta Gör
    Mitoloji ile yakın olan veya 2004 yapımı sinema filmi Truva’yı izleyenler Aşil tendonunun nereden geldiğine hakimdir. Bilmeyenler için hikayeyi kısaca özetlememiz gerekirse; Yunan mitolojisindeki büyük savaşçı Aşil, topuğundan tutularak annesi tarafından ölümsüzlük nehrine batırılır. Bu nedenle, Aşil'in topuğu onun vücudundaki tek zayıf noktası olarak kalır. En nihayetinde ise Truva Savaşı'nda Paris tarafından topuğundan vurularak öldürülür. "Aşil'in topuğu" veya "Aşil'in tendonu" gibi terimler de bir şeyin en zayıf noktası olarak kullanılıyor. Günümüzün en popüler başlığı olan yapay zekaların Aşil topuğu ise bir şeyleri uydurma sorunu olmaya devam ediyor.

    Yapay zekanın zayıf karnı

    Eğer ChatGPT, Gemini veya diğer sohbet robotlarını kullanmışsanız hiç de azımsanmayacak sıklıkta bu araçların bir şeyler uydurduğunu fark etmişsinizdir. Her ne kadar bunlara zeka diyor olsa da bu sistemler gerçek ve kurgu arasında ayrım yapamazlar. Bu nedenle yaptıkları uydurmaları bir gerçek olarak ifade etmeye meyillidirler.

    Tüm bunlar 30 Kasım 2022’de ChatGPT piyasaya çıktığında öğrendiğimiz bir şeydi. Aradan 2 yıl geçmesine rağmen bu bilgiler tam olarak doğru olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl firmalar sunumlarında bunun gibi uydurma veya “halüsinasyon” görme eğilimlerine atıfta bulunuyordu. Ancak 2024’te firmalar sanki artık bu uydurma sorunu çözülmüşçesine en kritik alanlara bile üretken yapay zekayı entegre ediyorlar ve artık sorulmadığında halüsinasyon ile ilgili bir şeyler söylemiyorlar.

    Yapay zeka için Aşil’in topuğu bir şeyler uydurmak Tam Boyutta Gör
    Elbette sıradan bir kullanıcı ChatGPT veya Gemini’yi basit şeyler için kullanıyor. Açıkçası bu içeriğin yazarı bu sistemleri daha çok yemek tarifi için kullanıyor. Eğer tarif yanlış ise biraz zaman kaybı yaşanıyor ama ortada ciddi bir sorun olmuyor. Öte yandan bu teknoloji artık tıp, finans ve hukuk gibi alanlara yayılıyor. Bu alanlarda yapılacak bir hata için “Özür dilerim, yanlış bilgi verdim” demek yeterli olmayacaktır.

    Geçtiğimiz günlerde popüler yapay zeka arama motoru Perplexity’nin Forbes ve Wired’a ait içerikleri izinsiz olarak özetlediği tespit edilmişti. Yapılan detaylı incelemelerde Perplexity’nin sunmuş olduğu özetlerde hataların olduğu keşfedildi. Yani bu sistemler ona sunduğunuz tek bir kaynağı özetlerken bile hata yapabiliyor. Perplexity konusuna daha önce değinmiştik anacak Wired, bu arama motorunu "saçmalık makinesi" olarak nitelendirmişti.

    Benzer şekilde Google’ın yapay zeka destekli araması AI Overview’da da benzer şekilde hatalı sonuçlar gördük. Yapan oldu mu bilinmez ancak Google’ın yapay zekası insanlara taş yemelerini veya peyniri pizzaya tutturmak için yapıştırıcı kullanmalarını tavsiye etti.

    Doğruluk, bir olasılıktan ibaret

    ChatGPT’nin piyasaya sürülmesinden sonra bu sistemlerin doğruluğu üzerinde pek çok araştırma yaptı. Yapılan bilimsel araştırmalar bu sistemlerin doğruluğu ile ilgili ciddi endişeler ortaya koyuyor. Dediğimiz ve daha önce değindiğimiz gibi; yapay zekalarda herhangi bir zeka bulunmuyor. Bunlar en basit ifadeyle bir “olasılık robotu”. Dolayısıyla kendi başlarına doğrulukla ilgilenmiyorlar ve doğrulukla ilgili gerçek bir kaygı duymadan doğruya uygun görünen metinler üretmek üzere tasarlanmış durumdalar.

    Bahsettiğimiz bir şeyleri uydurma, halüsinasyon görme gibi sorunlar ise esasında yapay zekalar nasıl çalışıyor? sorusunun bir cevabı. Bu sistemlerin ortaya koyduğu bu hatalar kendi başlarına basit bir hata değil bu, teknolojinin nasıl çalıştığının bir göstergesi. Daha ileri bir okuma için lütfen bir üstteki içeriğimize göz atınız.

    Ancak kısaca özetlemek gerekirse; Gemini veya ChatGPT’ye güç veren büyük dil modelleri (LLM) her bir harften sonra gelecek harfi tahmin etmek üzere kurulmuş bir sistemden ibaret. Bunlar bilgiye dayalı olarak oluşmuyor, hatta kelimelere dayalı bile oluşturulmuyor. İşin içinde bir tahmin, bir olasılık olduğu için de hiçbir şirket modelin aynı soruya her zaman aynı yanıtı vereceğini asla garanti edemiyor.

    Öte yandan bu teknolojiye yakın olmayan sıradan insanlar için yapay zeka, sorularını yanıtlayacak, hastalıklarını teşhis edecek ve/veya işlerini ellerinden bir teknoloji olmaya devam ediyor. Yapay zeka şirketleri -açıkça söylemeyi bırakmış olsalar da- doğruluk konusunu irdelemeye ve çözmeye çalışıyor. En basit ancak kesin olmayan çözümlerden birisi modelin boyutunu yani beslendiği veri kütüphanesini ve bu kütüphanenin kaliteli verilerden oluşmasını sağlamak. Milyonlar yerine artık milyar parametreli modellere geçişimiz de bunun bir göstergesi. Ancak en nihayetinden teknolojinin dayandığı şeyde sorun olduğu için çözüme ulaşmak zorlu bir yolculuk olacak.

    Kaynakça https://www.forbes.com/sites/quickerbettertech/2023/06/23/on-technology-the-achilles-heel-of-ai-that-no-one-is-talking-about/ https://link.springer.com/article/10.1007/s10676-024-09775-5 https://www.aisnakeoil.com/p/chatgpt-is-a-bullshit-generator-but
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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