OpenAI, yeni ucuz yapay zeka modeli GPT-4o Mini'yi tanıttı

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Tam Boyutta Gör OpenAI, GPT-4o Mini isimli daha hafif ve daha ucuz yapay zeka modelini tanıttı. Tam boyutlu modellerden çok daha düşük maliyetli olan modelin GPT-3.5'ten daha yetenekli olduğu belirtiliyor.

OpenAI'ın modellerini kullanarak uygulamalar geliştirmek isteyen ancak maliyeti nedeniyle karşılayamayan geliştiriciler için geliştirilen model, Google'ın Gemini 1.5 Flash'ı ve Anthropic'in Claude 3 Haiku'su gibi mini modellere rakip olacak. OpenAI, GPT-4o Mini'nin geliştiriciler için milyon jeton (token) girdi başına 15 sent ve milyon jeton çıktı başına 60 sent fiyatlandırmaya sahip olduğunu ve GPT-3.5 Turbo'dan %60'tan daha ucuz olduğunu belirtiyor.

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GPT-3.5'in yerini alacak

Bugünden itibaren ücretsiz, Plus ve Team planlarına sahip ChatGPT kullanıcıları, GPT-3.5 Turbo yerine GPT-4o Mini'yi kullanabilecek. Kurumsal kullanıcılar için ise önümüzdeki hafta erişime açılacak. GPT-4o Mini, bundan böyle GPT-3.5'in yerini alacak. Ancak, geliştiriciler GPT-4o Mini'ye geçmeyi tercih etmez ise, API aracılığıyla GPT-3.5'i şimdilik kullanabilecek.

Yeni model aynı zamanda API'de metin ve görüntü desteğine de sahip olacak. OpenAI, modelin yakında video ve ses gibi tüm çok modlu girdi ve çıktıları işleyebileceğini söylüyor. Bunun yanında model,128 bin jeton bağlam penceresinin yanında, istek başına 16 bin jetona kadar çıktı destekliyor ve Ekim 2023'e kadar bilgilere cevap verebiliyor.

OpenAI, GPT-4o Mini'nin rakiplerinden daha iyi söylüyor

Tam Boyutta Gör GPT-4o Mini, 57 akademik konuda yaklaşık 16.000 çoktan seçmeli sorudan oluşan bir kıyaslama sınavı olan Measuring Massive Multitask Language Understanding'de (MMLU) 100 üzerinden 82 puan elde etti. Bu testte GPT-3.5 70 puan alırken, GPT-4o 88,7 puan alıyor. Google Gemini Ultra ise 90 puanla zirvede yer alıyor. GPT-4o Mini'ye rakip modellere baktığımızda, Claude 3 Haiku ve Gemini 1.5 Flash'ın sırasıyla 75,2 ve 78,9 puan aldığını görüyoruz. OpenAI, GPT-4o Mini'nin diğer birçok karşılaştırma testinde rakiplerinden daha iyi performans gösterdiğini iddia ediyor.

GPT-4o Mini'nin kullanıma sunulmasıyla, ucuza yapay zeka uygulamaları oluşturmak isteyen geliştiriciler yeni ve yetenekli bir alternatife kavuşmuş oluyor.

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OpenAI, yeni ucuz yapay zeka modeli GPT-4o Mini'yi tanıttı