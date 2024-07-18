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    OpenAI, yeni ucuz yapay zeka modeli GPT-4o Mini'yi tanıttı

    OpenAI, GPT-4o Mini isimli daha hafif ve ucuz yapay zeka modelini tanıttı. GPT-3.5'ün yerini alacak olan model, GPT-3.5'ten daha yetenekli olmasının yanında uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.
    OpenAI, yeni ucuz yapay zeka modeli GPT-4o Mini'yi tanıttı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, GPT-4o Mini isimli daha hafif ve daha ucuz yapay zeka modelini tanıttı. Tam boyutlu modellerden çok daha düşük maliyetli olan modelin GPT-3.5'ten daha yetenekli olduğu belirtiliyor.

    OpenAI'ın modellerini kullanarak uygulamalar geliştirmek isteyen ancak maliyeti nedeniyle karşılayamayan geliştiriciler için geliştirilen model, Google'ın Gemini 1.5 Flash'ı ve Anthropic'in Claude 3 Haiku'su gibi mini modellere rakip olacak. OpenAI, GPT-4o Mini'nin geliştiriciler için milyon jeton (token) girdi başına 15 sent ve milyon jeton çıktı başına 60 sent fiyatlandırmaya sahip olduğunu ve GPT-3.5 Turbo'dan %60'tan daha ucuz olduğunu belirtiyor.

    GPT-3.5'in yerini alacak

    Bugünden itibaren ücretsiz, Plus ve Team planlarına sahip ChatGPT kullanıcıları, GPT-3.5 Turbo yerine GPT-4o Mini'yi kullanabilecek. Kurumsal kullanıcılar için ise önümüzdeki hafta erişime açılacak. GPT-4o Mini, bundan böyle GPT-3.5'in yerini alacak. Ancak, geliştiriciler GPT-4o Mini'ye geçmeyi tercih etmez ise, API aracılığıyla GPT-3.5'i şimdilik kullanabilecek.

    Yeni model aynı zamanda API'de metin ve görüntü desteğine de sahip olacak. OpenAI, modelin yakında video ve ses gibi tüm çok modlu girdi ve çıktıları işleyebileceğini söylüyor. Bunun yanında model,128 bin jeton bağlam penceresinin yanında, istek başına 16 bin jetona kadar çıktı destekliyor ve Ekim 2023'e kadar bilgilere cevap verebiliyor.

    OpenAI, GPT-4o Mini'nin rakiplerinden daha iyi söylüyor

    OpenAI, yeni ucuz yapay zeka modeli GPT-4o Mini'yi tanıttı Tam Boyutta Gör
    GPT-4o Mini, 57 akademik konuda yaklaşık 16.000 çoktan seçmeli sorudan oluşan bir kıyaslama sınavı olan Measuring Massive Multitask Language Understanding'de (MMLU) 100 üzerinden 82 puan elde etti. Bu testte GPT-3.5 70 puan alırken, GPT-4o 88,7 puan alıyor. Google Gemini Ultra ise 90 puanla zirvede yer alıyor. GPT-4o Mini'ye rakip modellere baktığımızda, Claude 3 Haiku ve Gemini 1.5 Flash'ın sırasıyla 75,2 ve 78,9 puan aldığını görüyoruz. OpenAI,  GPT-4o Mini'nin diğer birçok karşılaştırma testinde rakiplerinden daha iyi performans gösterdiğini iddia ediyor.

    GPT-4o Mini'nin kullanıma sunulmasıyla, ucuza yapay zeka uygulamaları oluşturmak isteyen geliştiriciler yeni ve yetenekli bir alternatife kavuşmuş oluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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