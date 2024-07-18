OpenAI, yeni ucuz yapay zeka modeli GPT-4o Mini'yi tanıttı

OpenAI'ın modellerini kullanarak uygulamalar geliştirmek isteyen ancak maliyeti nedeniyle karşılayamayan geliştiriciler için geliştirilen model, Google'ın Gemini 1.5 Flash'ı ve Anthropic'in Claude 3 Haiku'su gibi mini modellere rakip olacak. OpenAI, GPT-4o Mini'nin geliştiriciler için milyon jeton (token) girdi başına 15 sent ve milyon jeton çıktı başına 60 sent fiyatlandırmaya sahip olduğunu ve GPT-3.5 Turbo'dan %60'tan daha ucuz olduğunu belirtiyor.
GPT-3.5'in yerini alacak
Bugünden itibaren ücretsiz, Plus ve Team planlarına sahip ChatGPT kullanıcıları, GPT-3.5 Turbo yerine GPT-4o Mini'yi kullanabilecek. Kurumsal kullanıcılar için ise önümüzdeki hafta erişime açılacak. GPT-4o Mini, bundan böyle GPT-3.5'in yerini alacak. Ancak, geliştiriciler GPT-4o Mini'ye geçmeyi tercih etmez ise, API aracılığıyla GPT-3.5'i şimdilik kullanabilecek.
Yeni model aynı zamanda API'de metin ve görüntü desteğine de sahip olacak. OpenAI, modelin yakında video ve ses gibi tüm çok modlu girdi ve çıktıları işleyebileceğini söylüyor. Bunun yanında model,128 bin jeton bağlam penceresinin yanında, istek başına 16 bin jetona kadar çıktı destekliyor ve Ekim 2023'e kadar bilgilere cevap verebiliyor.
OpenAI, GPT-4o Mini'nin rakiplerinden daha iyi söylüyor
GPT-4o Mini'nin kullanıma sunulmasıyla, ucuza yapay zeka uygulamaları oluşturmak isteyen geliştiriciler yeni ve yetenekli bir alternatife kavuşmuş oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.