Tam Boyutta Gör Viral yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT'nin arkasındaki yapay zeka şirketi OpenAI, yaratıcı araçlar, altyapı ve dijital deneyimler oluşturmak için yapay zekadan yararlanan New York merkezli girişim Global Illumination'ı satın aldı. Bu satın alım OpenAI'nin yaklaşık yedi yıllık tarihindeki ilk halka açık satın alma işlemi olarak kayıtlara geçerken anlaşma şartları açıklanmadı.

OpenAI'dan ilk satın alım

OpenAI yaptığı duyuruda satın alma şartlarını açıklamadı ancak Global Illumination'ın "tüm ekibinin" ChatGPT de dahil olmak üzere "temel ürünleri" üzerinde çalışmak üzere şirkete katıldığını söyledi. Bunun ötesinde OpenAI, Global Illumination ekibinin şirkette ne yapacağı tam olarak da belirtilmedi. Ancak OpenAI’ın söylemleri kafalarda bazı şeylerin şekillenmesine yardımcı oluyor. Firma yaptığı duyuruda "Global Illumination, yaratıcı araçlar, altyapı ve dijital deneyimler oluşturmak için yapay zekadan yararlanan bir şirkettir" diyor. Dolayısıyla OpenAI’ın çözümlerinde daha deneyim odaklı ve yaratıcı yapıla görmemiz muhtemel.

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Global Illumination’ın adını çok duymasak da şirket geçmişte önemli yerlerde çalıştı. Daha önce Instagram ve Facebook'ta ürünler tasarlayıp geliştiren Global Illumination, YouTube, Google, Pixar, Riot Games ve diğer saygın şirketlerde görev aldı. Global Illumination'ın web sitesi ise oldukça sade. Şirketin kısa bir tanımı, sekiz çalışanın listesi ve "web için inşa edilmiş açık kaynaklı bir sandbox MMORPG" olarak tanımlanan Biomes adlı bir oyuna bağlantı var. Oyun, grafiksel olarak Minecraft ile çarpıcı bir benzerliğe sahip.

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ChatGPT üreticisi OpenAI, ilk defa bir şirket satın aldı