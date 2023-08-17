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    ChatGPT üreticisi OpenAI, ilk defa bir şirket satın aldı

    OpenAI, yapay zeka tasarım stüdyosu Global Illumination'ı satın aldı. Firma, satın alımla birlikte tüm ekibin ChatGPT gibi ürünler üzerinde çalışacağını duyurdu.
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    openai Global Illumination Tam Boyutta Gör
    Viral yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT'nin arkasındaki yapay zeka şirketi OpenAI, yaratıcı araçlar, altyapı ve dijital deneyimler oluşturmak için yapay zekadan yararlanan New York merkezli girişim Global Illumination'ı satın aldı. Bu satın alım OpenAI'nin yaklaşık yedi yıllık tarihindeki ilk halka açık satın alma işlemi olarak kayıtlara geçerken anlaşma şartları açıklanmadı.

    OpenAI'dan ilk satın alım

    OpenAI yaptığı duyuruda satın alma şartlarını açıklamadı ancak Global Illumination'ın "tüm ekibinin" ChatGPT de dahil olmak üzere "temel ürünleri" üzerinde çalışmak üzere şirkete katıldığını söyledi. Bunun ötesinde OpenAI, Global Illumination ekibinin şirkette ne yapacağı tam olarak da belirtilmedi. Ancak OpenAI’ın söylemleri kafalarda bazı şeylerin şekillenmesine yardımcı oluyor. Firma yaptığı duyuruda "Global Illumination, yaratıcı araçlar, altyapı ve dijital deneyimler oluşturmak için yapay zekadan yararlanan bir şirkettir" diyor. Dolayısıyla OpenAI’ın çözümlerinde daha deneyim odaklı ve yaratıcı yapıla görmemiz muhtemel.

    Global Illumination’ın adını çok duymasak da şirket geçmişte önemli yerlerde çalıştı. Daha önce Instagram ve Facebook'ta ürünler tasarlayıp geliştiren Global Illumination, YouTube, Google, Pixar, Riot Games ve diğer saygın şirketlerde görev aldı. Global Illumination'ın web sitesi ise oldukça sade. Şirketin kısa bir tanımı, sekiz çalışanın listesi ve "web için inşa edilmiş açık kaynaklı bir sandbox MMORPG" olarak tanımlanan Biomes adlı bir oyuna bağlantı var. Oyun, grafiksel olarak Minecraft ile çarpıcı bir benzerliğe sahip.

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    Rhodope Thrax 2 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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