ChatGPT üreticisi OpenAI, ilk defa bir şirket satın aldı

OpenAI'dan ilk satın alım
OpenAI yaptığı duyuruda satın alma şartlarını açıklamadı ancak Global Illumination'ın "tüm ekibinin" ChatGPT de dahil olmak üzere "temel ürünleri" üzerinde çalışmak üzere şirkete katıldığını söyledi. Bunun ötesinde OpenAI, Global Illumination ekibinin şirkette ne yapacağı tam olarak da belirtilmedi. Ancak OpenAI’ın söylemleri kafalarda bazı şeylerin şekillenmesine yardımcı oluyor. Firma yaptığı duyuruda "Global Illumination, yaratıcı araçlar, altyapı ve dijital deneyimler oluşturmak için yapay zekadan yararlanan bir şirkettir" diyor. Dolayısıyla OpenAI’ın çözümlerinde daha deneyim odaklı ve yaratıcı yapıla görmemiz muhtemel.
Global Illumination’ın adını çok duymasak da şirket geçmişte önemli yerlerde çalıştı. Daha önce Instagram ve Facebook'ta ürünler tasarlayıp geliştiren Global Illumination, YouTube, Google, Pixar, Riot Games ve diğer saygın şirketlerde görev aldı. Global Illumination'ın web sitesi ise oldukça sade. Şirketin kısa bir tanımı, sekiz çalışanın listesi ve "web için inşa edilmiş açık kaynaklı bir sandbox MMORPG" olarak tanımlanan Biomes adlı bir oyuna bağlantı var. Oyun, grafiksel olarak Minecraft ile çarpıcı bir benzerliğe sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.