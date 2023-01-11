ChatGPT'ye ödev yaptıranlar dikkat: Yapay zekanın yazdığı metinleri tanıyan uygulama çıktı

Tam Boyutta Gör ChatGPT sohbet botuyla mücadelede yeni bir aşamaya geçildi. Princeton Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi öğrencisi olan Edward Tian, metnin bir insan tarafından mı yoksa yapay zeka tarafından mı yazıldığını belirleyen bir uygulama geliştirdi.

OpenAI ChatGPT nedir, nasıl kullanılır? 1 ay önce eklendi

ABD'li öğrenci GPTZero adını verdiği uygulamayı yeni yıl tatilinde yaptığını söylüyor. İnsanların belirli bir metnin yazarı hakkındaki gerçeği bilme hakkı olduğunu düşünen Tian, tasarladığı uygulama ile ChatGPT kaynaklı intihalin tespit edilmesine yardımcı olacak.

Yoğun ilgi nedeniyle çöktü

GPTZero o kadar büyük ilgi gördü ki yüksek trafik nedeniyle uygulamaya erişim zorlaştı. Halka açık sürümü bir haftada 10 binlerce kişi tarafından denendi. Söz konusu araca hem gptzero.me adresinden hem de Streamlit üzerinden erişmek mümkün.

Tam Boyutta Gör GPTZero "insan" metninin karakteristiği olan iki göstergeyi dikkate alıyor. Bunlardan ilki metnin karmaşıklığı, diğeri ise cümlelerin kopukluğu. Metni bu kriterlere göre değerlendiren uygulama yazarın yapay zeka mı yoksa insan mı olduğunu söyleyebiliyor. Geliştiricisinin de kabul ettiği gibi GPTZero şu anda %100 doğruluk garantisi vermiyor, ancak dil modelini geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini belirtelim.

OpenAI'nin 30 Kasım 2022'de ChatGPT'yi halka açmasından bu yana özellikle akademik intihal ile ilgili endişeler arttı. Öğrenciler son derece başarılı sonuçlar veren sohbet robotunu ödev yapımında kullanmaya başladı. Hatta öyle ki ABD'deki bazı okullarda ChatGPT'ye erişim yasaklandı.

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