ChatGPT'ye ödev yaptıranlar dikkat: Yapay zekanın yazdığı metinleri tanıyan uygulama çıktı

ABD'li öğrenci GPTZero adını verdiği uygulamayı yeni yıl tatilinde yaptığını söylüyor. İnsanların belirli bir metnin yazarı hakkındaki gerçeği bilme hakkı olduğunu düşünen Tian, tasarladığı uygulama ile ChatGPT kaynaklı intihalin tespit edilmesine yardımcı olacak.
Yoğun ilgi nedeniyle çöktü
GPTZero o kadar büyük ilgi gördü ki yüksek trafik nedeniyle uygulamaya erişim zorlaştı. Halka açık sürümü bir haftada 10 binlerce kişi tarafından denendi. Söz konusu araca hem gptzero.me adresinden hem de Streamlit üzerinden erişmek mümkün.
OpenAI'nin 30 Kasım 2022'de ChatGPT'yi halka açmasından bu yana özellikle akademik intihal ile ilgili endişeler arttı. Öğrenciler son derece başarılı sonuçlar veren sohbet robotunu ödev yapımında kullanmaya başladı. Hatta öyle ki ABD'deki bazı okullarda ChatGPT'ye erişim yasaklandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..