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    ChatGPT'ye ödev yaptıranlar dikkat: Yapay zekanın yazdığı metinleri tanıyan uygulama çıktı

    ChatGPT sohbet robotu öğrenciler tarafından ödev yapımında da kullanılmaya başlanmıştı. ABD'li bir öğrenci yapay zeka tarafından yazılan metinleri tespit edebilen bir uygulama geliştirdi.
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    ChatGPT'ye ödev yaptıranlar dikkat: Yakalanabilirsiniz Tam Boyutta Gör
    ChatGPT sohbet botuyla mücadelede yeni bir aşamaya geçildi. Princeton Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi öğrencisi olan Edward Tian, metnin bir insan tarafından mı yoksa yapay zeka tarafından mı yazıldığını belirleyen bir uygulama geliştirdi.

    ABD'li öğrenci GPTZero adını verdiği uygulamayı yeni yıl tatilinde yaptığını söylüyor. İnsanların belirli bir metnin yazarı hakkındaki gerçeği bilme hakkı olduğunu düşünen Tian, tasarladığı uygulama ile ChatGPT kaynaklı intihalin tespit edilmesine yardımcı olacak.

    Yoğun ilgi nedeniyle çöktü

    GPTZero o kadar büyük ilgi gördü ki yüksek trafik nedeniyle uygulamaya erişim zorlaştı. Halka açık sürümü bir haftada 10 binlerce kişi tarafından denendi. Söz konusu araca hem gptzero.me adresinden hem de Streamlit üzerinden erişmek mümkün.

    ChatGPT'ye ödev yaptıranlar dikkat: Yakalanabilirsiniz Tam Boyutta Gör
    GPTZero "insan" metninin karakteristiği olan iki göstergeyi dikkate alıyor. Bunlardan ilki metnin karmaşıklığı, diğeri ise cümlelerin kopukluğu. Metni bu kriterlere göre değerlendiren uygulama yazarın yapay zeka mı yoksa insan mı olduğunu söyleyebiliyor. Geliştiricisinin de kabul ettiği gibi GPTZero şu anda %100 doğruluk garantisi vermiyor, ancak dil modelini geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini belirtelim.

    OpenAI'nin 30 Kasım 2022'de ChatGPT'yi halka açmasından bu yana özellikle akademik intihal ile ilgili endişeler arttı. Öğrenciler son derece başarılı sonuçlar veren sohbet robotunu ödev yapımında kullanmaya başladı. Hatta öyle ki ABD'deki bazı okullarda ChatGPT'ye erişim yasaklandı.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 5 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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