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    Sohbet robotlarıyla düşük kaliteli içerik üreten siteler çoğaldı: İnternet çöplüğe dönüyor

    ChatGPT gibi yapay zekaya sahip sohbet robotları "ucuz içerik" üretme aracına dönüştü. Düşük kaliteli içerik üreten sitelerin çoğalmasıyla internet hızla çöplüğe dönüyor.
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    ChatGPT yüzünden spam siteler çoğaldı: İnternet çöplüğe dönüyor Tam Boyutta Gör
    Haber kaynaklarını "içerik kalitesi" açısından değerlendiren NewsGuard araştırma kuruluşu "ucuz içerik" oluşturmak için ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını kullanan 49 site tespit etti. Analistler bu tür spam sitelerinin sayısının gelecekte daha da artacağını öngörüyor.

    Yapay zekaya sahip sohbet robotları, içerik ajansları tarafından reklam geliri elde etmek umuduyla haber makaleleri ve blog gönderileri oluşturmak için giderek daha sık kullanılmaya başlandı. Ancak bu içeriklerin kalitesiz ve yanıltıcı olması internetin kirlenmesine yol açıyor.

    ChatGPT yüzünden spam siteler çoğaldı: İnternet çöplüğe dönüyor Tam Boyutta Gör

    Her gün yüzlerde işe yaramaz makale yayınlanıyor

    NewsGuard'a göre bu tür siteler çeşitli konularda büyük miktarlarda düşük kaliteli içerik üretiyor ve her gün tekrarlayan ifadeler içeren yüzlerce makale yayınlıyor. Tüm bunlar yapay zeka araçlarının kullanıldığının bir göstergesi.

    Uzmanlara göre bu siteleri oluşturanlar hangi tür içeriklerin tutacağını bulmak için denemeler yapıyor. Sıfır maliyetle içerik üretme olanağına kavuşan bu kişiler görünen o ki interneti işe yaramaz makalelerle doldurmaya devam edecekler.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 2 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 3 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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