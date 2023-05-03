Sohbet robotlarıyla düşük kaliteli içerik üreten siteler çoğaldı: İnternet çöplüğe dönüyor

Tam Boyutta Gör Haber kaynaklarını "içerik kalitesi" açısından değerlendiren NewsGuard araştırma kuruluşu "ucuz içerik" oluşturmak için ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını kullanan 49 site tespit etti. Analistler bu tür spam sitelerinin sayısının gelecekte daha da artacağını öngörüyor.

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Yapay zekaya sahip sohbet robotları, içerik ajansları tarafından reklam geliri elde etmek umuduyla haber makaleleri ve blog gönderileri oluşturmak için giderek daha sık kullanılmaya başlandı. Ancak bu içeriklerin kalitesiz ve yanıltıcı olması internetin kirlenmesine yol açıyor.

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Her gün yüzlerde işe yaramaz makale yayınlanıyor

NewsGuard'a göre bu tür siteler çeşitli konularda büyük miktarlarda düşük kaliteli içerik üretiyor ve her gün tekrarlayan ifadeler içeren yüzlerce makale yayınlıyor. Tüm bunlar yapay zeka araçlarının kullanıldığının bir göstergesi.

Uzmanlara göre bu siteleri oluşturanlar hangi tür içeriklerin tutacağını bulmak için denemeler yapıyor. Sıfır maliyetle içerik üretme olanağına kavuşan bu kişiler görünen o ki interneti işe yaramaz makalelerle doldurmaya devam edecekler.

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ChatGPT yüzünden spam siteler çoğaldı: İnternet çöplüğe dönüyor