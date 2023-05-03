Sohbet robotlarıyla düşük kaliteli içerik üreten siteler çoğaldı: İnternet çöplüğe dönüyor

Yapay zekaya sahip sohbet robotları, içerik ajansları tarafından reklam geliri elde etmek umuduyla haber makaleleri ve blog gönderileri oluşturmak için giderek daha sık kullanılmaya başlandı. Ancak bu içeriklerin kalitesiz ve yanıltıcı olması internetin kirlenmesine yol açıyor.
Her gün yüzlerde işe yaramaz makale yayınlanıyor
NewsGuard'a göre bu tür siteler çeşitli konularda büyük miktarlarda düşük kaliteli içerik üretiyor ve her gün tekrarlayan ifadeler içeren yüzlerce makale yayınlıyor. Tüm bunlar yapay zeka araçlarının kullanıldığının bir göstergesi.
Uzmanlara göre bu siteleri oluşturanlar hangi tür içeriklerin tutacağını bulmak için denemeler yapıyor. Sıfır maliyetle içerik üretme olanağına kavuşan bu kişiler görünen o ki interneti işe yaramaz makalelerle doldurmaya devam edecekler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah