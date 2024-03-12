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    Chery ARRIZO 8 PHEV, 1400 km'nin üzerinde menzil vadediyor

    Chery'nin yenilikçi şarj edilebilir hibrit sistemiyle donatılan sedan modelin tam elektrikli sürüş menzili 100 km olarak karşımıza çıkarken, 4,2 litrelik birleşik yakıt tüketimiyle de dikkat çekiyor.
    Chery ARRIZO 8 PHEV, 1400 km'nin üzerinde menzil vadediyor Tam Boyutta Gör
    Chery, yüksek teknolojisini yeni nesil mobilite ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yaklaşık 19 yıl önce hibrit teknolojisi için Ar-Ge çalışmalarını başlatan Chery, yıllar içinde elde ettiği teknolojik deneyimi Ekim 2023’te QPower mimarisiyle dünyaya tanıttı.

    Yoğun ilgi gören QPower mimarisi çatısı altında bulunan PHEV (Plug-in hybrid elektrikli araçlar) modeller, süper aktif üç hızlı DHT teknolojisini kullanıyor. Üçlü lityum batarya paketlerini, akıllı şarj çözümlerini ve diğer teknolojileri içerisinde barındıran bu yeni teknoloji, kullanıcılara yüksek verimlilik, akıcı sürüş, güvenlik ve enerji tasarrufu eşliğinde kaliteli bir sürüş deneyimi sağlıyor.

    Akıllı PHEV teknolojisi, uyarlanabilir mod sayesinde yol koşullarını önceden tanımlayabiliyor ve optimum güç üretimini bu koşullara göre uyarlıyor. Chery teknolojisinin gelmiş olduğu en son noktayı temsil eden QPower mimarisine ait motor, şanzıman ve diğer güç-aktarma sistemleri bileşenleri, yüksek performans, düşük yakıt tüketimi ve düşük emisyon özelliklerine sahip.

    Chery ARRIZO 8 PHEV, 1400 km'nin üzerinde menzil vadediyor Tam Boyutta Gör
    Bunlardan biri olan PHEV, yüzde 44,5’in üzerinde termal verimliliği ile sektörün en iyi değerine ulaşıyor. 1,5 T motor ve iki adet elektromotor olmak üzere üç motordan oluşan şarj edilebilir hibrit sistem, 9 çalışma modu ve 11 vites kombinasyonuna sahip.

    Sistem TSD çift eksenli güç aktarma teknolojisiyle son derece akıcı bir sürüş deneyimi sunarken, tüketicilerin performans ve yakıt ekonomisine yönelik gereksinimlerini de kusursuz şekilde karşılıyor. Kullanıcı deneyimini geliştiren sistem, Chery markasının üstün gücünü ve gelişmiş teknoloji seviyesini gözler önüne seriyor.

    Ortalama tüketimi sadece 4.2 litre

    Infinite Super Electric Hybrid DHT teknolojisiyle donatılan 5’inci nesil hibrit sistem için özel olarak optimize edilen motor, üstün performansıyla öne çıkıyor. Motor, 115 KW (154 hp) maksimum güç ve 220 Nm maksimum tork üretiyor. Gelişmiş hibrit sistem, yüzde 44,5’e varan termal verimliliğe sahipken tamamen elektrikli sürüş hissi sağlıyor ve dört sürüş modu ile elektrikli araçlara benzer bir deneyim sunuyor.

    Chery ARRIZO 8 PHEV, 1400 km'nin üzerinde menzil vadediyor Tam Boyutta Gör
    Tahrik motoru 150 KW maksimum güç üretip yüzde 98,5 EV mekanik verimliliği ile geniş bir menzil sunarken, yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu sağlıyor. Bu teknolojilerle donatılan ARRIZO 8 PHEV, tamamen elektrikli sürüşle 100 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor. Araç, 1400 kilometrenin üzerindeki toplam menziliyle de sınıfının en iyi değerine imzasını atıyor.

    Sistemin verimli yapısı, ARRIZO 8 PHEV’in şarj sürecinde de kendini belli ediyor. Aracın bataryası, yüzde 30’dan yüzde 80’e sadece 19 dakikada (25 santigrat derecenin altında) şarj oluyor. Chery ARRIZO 8 PHEV, WLTC normuna göre 100 kilometrede sadece 4,2 litre yakıt tüketim değerine ulaşarak, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından açıklanan 60 hibrit model arasında 100 kilometrede 4,6 litrelik karma yakıt tüketimiyle en iyi değeri de elde etmeyi başardı.

    Şarj istasyonu arama endişesine son veriyor

    ARRIZO 8 PHEV, sunduğu 1400 kilometrenin üzerindeki menziliyle kullanıcılar için şarj istasyonu arama endişesini ortadan kaldırıyor. Ayrıca, ARRIZO 8 PHEV düşük yakıt tüketimi ve uzun menzili ile sık sık şehir dışı seyahatlerine çıkan kullanıcılar için daha düşük seyahat maliyetleri ve daha yüksek seyahat verimliliği anlamına geliyor. ARRIZO 8 PHEV'in 2024 yılı içerisinde Türkiye'de de satışa sunulması planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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