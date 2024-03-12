Chery ARRIZO 8 PHEV, 1400 km'nin üzerinde menzil vadediyor

Yoğun ilgi gören QPower mimarisi çatısı altında bulunan PHEV (Plug-in hybrid elektrikli araçlar) modeller, süper aktif üç hızlı DHT teknolojisini kullanıyor. Üçlü lityum batarya paketlerini, akıllı şarj çözümlerini ve diğer teknolojileri içerisinde barındıran bu yeni teknoloji, kullanıcılara yüksek verimlilik, akıcı sürüş, güvenlik ve enerji tasarrufu eşliğinde kaliteli bir sürüş deneyimi sağlıyor.
Akıllı PHEV teknolojisi, uyarlanabilir mod sayesinde yol koşullarını önceden tanımlayabiliyor ve optimum güç üretimini bu koşullara göre uyarlıyor. Chery teknolojisinin gelmiş olduğu en son noktayı temsil eden QPower mimarisine ait motor, şanzıman ve diğer güç-aktarma sistemleri bileşenleri, yüksek performans, düşük yakıt tüketimi ve düşük emisyon özelliklerine sahip.
Sistem TSD çift eksenli güç aktarma teknolojisiyle son derece akıcı bir sürüş deneyimi sunarken, tüketicilerin performans ve yakıt ekonomisine yönelik gereksinimlerini de kusursuz şekilde karşılıyor. Kullanıcı deneyimini geliştiren sistem, Chery markasının üstün gücünü ve gelişmiş teknoloji seviyesini gözler önüne seriyor.
Ortalama tüketimi sadece 4.2 litre
Infinite Super Electric Hybrid DHT teknolojisiyle donatılan 5’inci nesil hibrit sistem için özel olarak optimize edilen motor, üstün performansıyla öne çıkıyor. Motor, 115 KW (154 hp) maksimum güç ve 220 Nm maksimum tork üretiyor. Gelişmiş hibrit sistem, yüzde 44,5’e varan termal verimliliğe sahipken tamamen elektrikli sürüş hissi sağlıyor ve dört sürüş modu ile elektrikli araçlara benzer bir deneyim sunuyor.
Sistemin verimli yapısı, ARRIZO 8 PHEV’in şarj sürecinde de kendini belli ediyor. Aracın bataryası, yüzde 30’dan yüzde 80’e sadece 19 dakikada (25 santigrat derecenin altında) şarj oluyor. Chery ARRIZO 8 PHEV, WLTC normuna göre 100 kilometrede sadece 4,2 litre yakıt tüketim değerine ulaşarak, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından açıklanan 60 hibrit model arasında 100 kilometrede 4,6 litrelik karma yakıt tüketimiyle en iyi değeri de elde etmeyi başardı.
Şarj istasyonu arama endişesine son veriyor
ARRIZO 8 PHEV, sunduğu 1400 kilometrenin üzerindeki menziliyle kullanıcılar için şarj istasyonu arama endişesini ortadan kaldırıyor. Ayrıca, ARRIZO 8 PHEV düşük yakıt tüketimi ve uzun menzili ile sık sık şehir dışı seyahatlerine çıkan kullanıcılar için daha düşük seyahat maliyetleri ve daha yüksek seyahat verimliliği anlamına geliyor. ARRIZO 8 PHEV'in 2024 yılı içerisinde Türkiye'de de satışa sunulması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.