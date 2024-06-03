Chery, ARRIZO 8 PHEV ile Türkiye'de çevre dostu ulaşıma odaklanacak

- ARRIZO 8 PHEV, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Elektrikle 106, toplamda 1463 kilometrelik menzil
- V2L (vehicle-to-load) desteği
- Yorumlar
Chery, benzinli SUV modellerinin ardından yeni nesil teknolojilere sahip otomobillerini de Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Markanın yeni enerji segmentindeki amiral gemisi olarak öne çıkan ARRIZO 8 PHEV de bu otomobiller arasında yer alacak ve sıfır otomobil pazarında ilgiyi yeniden sedanların üzerine çekmeye çalışacak.
ARRIZO 8 PHEV, özellikleriyle neler sunuyor❓
ARRIZO 8 PHEV, sunmuş olduğu üstün performansa rağmen gelişmiş yakıt ekonomisi, yüzde 44,5 termal verimliliği ve son derece düşük yakıt tüketimi gibi dikkat çekici yeteneklere sahip. Şarj edilebilir hibrit sedan, daha yüksek çekiş gücü, daha yumuşak vites geçişleri ve üstün sürüş deneyimi sunan üçüncü nesil DHT150 şanzıman sistemi ile donatılıyor. Bu şanzıman, tek oranlı tasarımı ile 2. ve 3. vitesler arasındaki sarsıntıyı ortadan kaldırarak her zaman hızlı vites değişimi ve yumuşak bir hızlanma etkisi sağlıyor.
Sistem ayrıca daha hızlı tepki süreleri sağlayan entegre yazılım tasarımına sahip bir dört çekirdekli MCU kullanıyor. ARRIZO 8 PHEV, ister şehir sokakları ister açık yollar olsun, mevcut ortam için en uygun enerji verimliliği stratejisini sağlayan, farklı sürüş senaryolarına uyum sağlayabilen üstün performanslı bir hibrit elektrik sistemine sahip. Bu, güç üretimini ve enerji tasarrufunu mükemmel bir şekilde dengeliyor ve her yolculuğu daha da keyifli kılıyor.
Elektrikle 106, toplamda 1463 kilometrelik menzil
V2L (vehicle-to-load) desteği
Chery için yeni enerji sektöründe önemli bir kilometre taşını temsil eden ARRIZO 8 PHEV, şirketin teknolojik uzmanlığını, tüketici ihtiyaçlarına ilişkin öngörüsünü ve ulaşımın geleceği için gelecek vizyonunu ortaya koyuyor. Çevre dostu ulaşımı teşvik eden marka, Türk otomotiv endüstrisini daha çevre dostu ve akıllı bir geleceğe yönlendirmeyi ve ulaşımda yeni bir dönemin başlangıcında öncü olmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.