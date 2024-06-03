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    Chery, ARRIZO 8 PHEV ile Türkiye'de çevre dostu ulaşıma odaklanacak

    Chery'nin şarj edilebilir hibrit sisteme sahip sedan modeli ARRIZO 8 PHEV, bu yıl Türkiye'de satışa sunularak rekabetçi fiyatıyla ilgiyi yeniden sedan modellerin üzerine çekmeye çalışacak.

    Chery, benzinli SUV modellerinin ardından yeni nesil teknolojilere sahip otomobillerini de Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Markanın yeni enerji segmentindeki amiral gemisi olarak öne çıkan ARRIZO 8 PHEV de bu otomobiller arasında yer alacak ve sıfır otomobil pazarında ilgiyi yeniden sedanların üzerine çekmeye çalışacak.

    ARRIZO 8 PHEV, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Chery, ARRIZO 8 PHEV ile Türkiye'de çevreci ulaşıma odaklanacak Tam Boyutta Gör
    Performans ve verimliliğiyle dikkat çeken ARRIZO 8 PHEV, özel hibrit motoru ve özel hibrit şanzımana sahip motor sistemini, gelişmiş bir batarya ve elektronik kontrol sistemiyle bir araya getirerek en güncel teknolojinin sınırlarını zorluyor. ARIZZO 8’in kaputunun altında yer alan beşinci nesil 1.5 litrelik turbo beslemeli motor, 105 kW (140 bg) güç ve 215 nm maksimum tork sağlayabiliyor. Böylece yeni enerji çağının performans ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebiliyor.

    ARRIZO 8 PHEV, sunmuş olduğu üstün performansa rağmen gelişmiş yakıt ekonomisi, yüzde 44,5 termal verimliliği ve son derece düşük yakıt tüketimi gibi dikkat çekici yeteneklere sahip. Şarj edilebilir hibrit sedan, daha yüksek çekiş gücü, daha yumuşak vites geçişleri ve üstün sürüş deneyimi sunan üçüncü nesil DHT150 şanzıman sistemi ile donatılıyor. Bu şanzıman, tek oranlı tasarımı ile 2. ve 3. vitesler arasındaki sarsıntıyı ortadan kaldırarak her zaman hızlı vites değişimi ve yumuşak bir hızlanma etkisi sağlıyor.

    Sistem ayrıca daha hızlı tepki süreleri sağlayan entegre yazılım tasarımına sahip bir dört çekirdekli MCU kullanıyor. ARRIZO 8 PHEV, ister şehir sokakları ister açık yollar olsun, mevcut ortam için en uygun enerji verimliliği stratejisini sağlayan, farklı sürüş senaryolarına uyum sağlayabilen üstün performanslı bir hibrit elektrik sistemine sahip. Bu, güç üretimini ve enerji tasarrufunu mükemmel bir şekilde dengeliyor ve her yolculuğu daha da keyifli kılıyor.

    Elektrikle 106, toplamda 1463 kilometrelik menzil

    Chery, ARRIZO 8 PHEV ile Türkiye'de çevreci ulaşıma odaklanacak Tam Boyutta Gör
    Dünya Genelinde Uyumlaştırılmış Hafif Araçlar Test Döngüleri (WLTC) kapsamında 106 km’ye kadar tamamen elektrikli menzil vadeden ARRIZO 8 PHEV, 1463 km’lik toplam menziliyle de hem günlük iş rutini hem de uzun mesafeli seyahatler için ideal bir yol arkadaşı olarak öne çıkıyor. Araç, çevre bilincine sahip sürücüler için menzil kaygısını ortadan kaldırmasıyla da önemli bir misyon üstleniyor. AC ve DC olmak üzere çift şarj modlarını destekleyen aracın bataryası, DC hızlı şarj ile sadece 19 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor.

    V2L (vehicle-to-load) desteği

    Chery, ARRIZO 8 PHEV ile Türkiye'de çevreci ulaşıma odaklanacak Tam Boyutta Gör
    Bekleme sürelerini önemli ölçüde kısaltan bu seçeneğin yanı sıra AC şarj ile bile aracın bataryasını 3 saat içinde yüzde 20’den yüzde 100’e kadar şarj etmek mümkün. ARIZZO 8 PHEV’de sunulan kompakt ve hafif entegre şarj soketi, saklamayı kolaylaştırırken kullanıcılara sorunsuz şarj için esneklik ve kolaylık sağlıyor. Ayrıca, araç, yaşamın her alanına çevre dostu yaşamı entegre ederek kamp, piknik veya acil durumlar için ideal olan 3,3 kW besleme gücü sunan bir V2L harici deşarj teknolojisine de sahip.

    Chery için yeni enerji sektöründe önemli bir kilometre taşını temsil eden ARRIZO 8 PHEV, şirketin teknolojik uzmanlığını, tüketici ihtiyaçlarına ilişkin öngörüsünü ve ulaşımın geleceği için gelecek vizyonunu ortaya koyuyor. Çevre dostu ulaşımı teşvik eden marka, Türk otomotiv endüstrisini daha çevre dostu ve akıllı bir geleceğe yönlendirmeyi ve ulaşımda yeni bir dönemin başlangıcında öncü olmayı hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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