Chery, aylık satışta 200 bin adedi geride bıraktı

Chery Group’un genel satışları dışında farklı binek otomobil markalarının satışları da yüzde 50’yi aşan bir büyüme göstererek endüstri ortalamasını 5 kattan fazla geride bıraktı ve üstün bir performans sergiledi. Tek başına Chery markası, ekim ayında yıllık yüzde 50,3 artışla 140 bin 360 araç sattı. Ocak-ekim döneminde ise satışlar, yıllık yüzde 35,8 artışla 1 milyon 49 bin 734 adet oldu. Bu da Chery markasının ilk kez milyon adedi aşması anlamına geliyor. Sırasıyla aylık 22 bin 987 ve 26 bin 224 adet satışla TIGGO 8 ve TIGGO 7, grubun satış büyümesine yön vererek markanın yıldız modelleri olarak öne çıktı.
19 temel teknolojide iyileştirme yapıldı
Bu ilerlemeler, “Güvenlik, Enerji Tüketimi, Alan, Akıllı Kabin ve Akıllı Sürüş” gibi alanlarda dünya standartlarında beş teknolojik avantaj sağladı ve böylece yeni çağda kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan bir teknolojik değer ve inovasyon zinciri oluşturdu. Çevre dostu ve düşük karbonlu kalkınmayı uygulamak ve küresel kurumsal sorumlulukları üstlenmek Chery'nin gelişimini hızlandırma sorumluluğunun temelini oluşturuyor. Chery ekim ayında, 2023 “Chery Teknoloji Günü” sırasında “Bir Yerde, Bir Yer İçin” küresel kazan-kazan ve paylaşım konseptini paylaştı.
Yeni enerji ürünlerinin dağıtımı güçlendirilecek
Chery ayrıca IUCN (Uluslararası Doğayı Koruma Birliği) ile birlikte dünyanın korunmasız ortamlarının korunmasını teşvik eden ve sorumluluk ve sevgiyle birlikte sıcaklık ve umut dağıtan bir Mutabakat Zaptı imzaladı. Chery markası bu yılın 4’üncü çeyreğinde, TIGGO 8 ve TIGGO 7 modellerinin yurt dışı pazarlarındaki satışlarını desteklemeye devam edecek. Ayrıca, kapsamlı yeni enerji ve küresel bilgi akışı yoluyla grubun satış performansında sürekli büyüme sağlamaya yönelik geliştirme stratejisiyle uyumlu olarak yeni enerji ürünlerinin dağıtımını güçlendirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.