Chery, yeni nesil akıllı kokpit ile üst seviye kullanıcı deneyimine odaklanıyor

Chery, yeni nesil akıllı kokpit ile üst seviye bir kullanıcı deyimi sunmaya hazırlanıyor. Chery’nin geliştirdiği akıllı kokpit, geçirmiş olduğu evrim sonucu geleneksel otomobil kokpitinden ayrışıyor ve sahip olduğu özelliklerle akıllı, konforlu ve kullanıcı ihtiyaçlarını anlayıp karşılayabilen özellikleriyle öne çıkıyor.
Akıllı kokpit sistemi, araç içi bilgi-eğlence sistemleri, akıllı iklimlendirme sistemleri, bağlantılı araç sistemleri ve algı etkileşim sistemleri gibi farklı elektronik cihazlardan oluşuyor. Sistem, farklı eğlence ve pratiklik işlevlerinin daha zengin bir çeşitliliğini sağlamak üzere akıllı teknolojiden yararlanıyor ve farklı alanlarda kullanıcının araç deneyimini geliştiriyor.
Chery, akıllı kokpiti otomobil yolculuğunda duygusal bir yol arkadaşı olarak görüyor. Akıllı kokpit, kullanıcılara kişiselleştirilebilir hizmetler sağlayan, üç bilgi işlem merkezi ve üç ana kontrol merkezinden oluşan endüstri lideri bir mimariye sahip. Donanım mimarisi 100’ün üzerinde kontrol merkezinin kurulumunu desteklerken, yazılım mimarisi sektördeki en kapsamlı hizmet odaklı yaklaşımı ortaya koyuyor.
Yeni akıllı konfigürasyon üst donanımlı versiyonlarla sunulacak
Şu anda pazarda yoğun ilgi gören Chery'nin TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO modellerinin daha üst donanımlı versiyonlarında akıllı konfigürasyon özelliği sunuluyor. Chery'nin akıllı kokpit alanındaki teknolojik atılımlarına dayanan bu modellerde akıllı eğlence kokpitleri yer alıyor ve yeni akıllı sürüş deneyimleri sunuyor.
Yeni versiyonlar, 24,6 inç akıllı çift ekran, 64 renkli kademesiz değişken ambiyans aydınlatması ve 50W kablosuz hızlı şarj gibi özellikleriyle kullanıcılara daha da nitelikli bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar, araç içi ortamı kolaylıkla kontrol edebiliyor, bilgi-eğlence sisteminin keyfini sürebiliyor, gerçek zamanlı bilgi alabiliyor ve akıllı kokpitin getirdiği konforu ve sürüş keyfini dolu dolu yaşayabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.