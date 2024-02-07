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    Chery, yeni nesil akıllı kokpit ile üst seviye kullanıcı deneyimine odaklanıyor

    Chery TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO’nun üst donanımlı yeni akıllı kokpit konfigürasyonları yakın zamanda Türkiye pazarında da satışa sunulacak.                     

    Chery, yeni nesil akıllı kokpit ile üst seviye bir kullanıcı deyimi sunmaya hazırlanıyor. Chery’nin geliştirdiği akıllı kokpit, geçirmiş olduğu evrim sonucu geleneksel otomobil kokpitinden ayrışıyor ve sahip olduğu özelliklerle akıllı, konforlu ve kullanıcı ihtiyaçlarını anlayıp karşılayabilen özellikleriyle öne çıkıyor.

    Akıllı kokpit sistemi, araç içi bilgi-eğlence sistemleri, akıllı iklimlendirme sistemleri, bağlantılı araç sistemleri ve algı etkileşim sistemleri gibi farklı elektronik cihazlardan oluşuyor. Sistem, farklı eğlence ve pratiklik işlevlerinin daha zengin bir çeşitliliğini sağlamak üzere akıllı teknolojiden yararlanıyor ve farklı alanlarda kullanıcının araç deneyimini geliştiriyor.

    Chery, akıllı kokpiti otomobil yolculuğunda duygusal bir yol arkadaşı olarak görüyor. Akıllı kokpit, kullanıcılara kişiselleştirilebilir hizmetler sağlayan, üç bilgi işlem merkezi ve üç ana kontrol merkezinden oluşan endüstri lideri bir mimariye sahip. Donanım mimarisi 100’ün üzerinde kontrol merkezinin kurulumunu desteklerken, yazılım mimarisi sektördeki en kapsamlı hizmet odaklı yaklaşımı ortaya koyuyor.

    Chery'den yeni akıllı kokpit ile üst seviye kullanıcı deneyimi Tam Boyutta Gör
    Chery, yüksek hızlı ve güvenli veri iletimi sağlayan gigabit seviyesinde Ethernet mimarisini kullanan ilk şirket. Mimari, 50’nin üzerinde ülkenin yönetmelikleriyle uyumlu olup 20’nin üzerinde dili ve sesli tanımayı da destekliyor. Chery'nin akıllı sürüş sistemi, tüm sürüş senaryolarını kapsayan kapsamlı bir çözüm. Güçlü yazılım ve donanım yetenekleri, tüm ürün yaşam döngüsü boyunca sürekli veri geri bildirimi ve kapalı döngü yinelemesi avantajlarını beraberinde getiriyor. Bu sistem kullanıcılara üst seviye akıllı işlevler ve kullanıcı deneyimleri sağlıyor.

    Yeni akıllı konfigürasyon üst donanımlı versiyonlarla sunulacak

    Şu anda pazarda yoğun ilgi gören Chery'nin TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO modellerinin daha üst donanımlı versiyonlarında akıllı konfigürasyon özelliği sunuluyor. Chery'nin akıllı kokpit alanındaki teknolojik atılımlarına dayanan bu modellerde akıllı eğlence kokpitleri yer alıyor ve yeni akıllı sürüş deneyimleri sunuyor.

    Yeni versiyonlar, 24,6 inç akıllı çift ekran, 64 renkli kademesiz değişken ambiyans aydınlatması ve 50W kablosuz hızlı şarj gibi özellikleriyle kullanıcılara daha da nitelikli bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar, araç içi ortamı kolaylıkla kontrol edebiliyor, bilgi-eğlence sisteminin keyfini sürebiliyor, gerçek zamanlı bilgi alabiliyor ve akıllı kokpitin getirdiği konforu ve sürüş keyfini dolu dolu yaşayabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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