Chery iCar 03 elektrikli SUV, Çin'de üretime girdi

Tam Boyutta Gör Öncelikle iCar'ın Çinli üretici Chery'nin çatısı altında faaliyete geçen bir elektrikli otomobil markası olduğunu hatırlatalım. iCar'ın ürün gamı gelecekte yedi modelden oluşacak. Bunlardan ikisinin (iCar GT ve iCar 03) öngösterimi geçtiğimiz aylarda yapılmıştı. Görünen o ki satışa sunulan ilk model iCar 03 olacak. Otomobilin fiyatı 150 bin yuandan (453 bin TL) başlayacak.

Üretim hattından paylaşılan resmi görsellere baktığımızda, iCar 03'ün gövde tasarımının Nisan ayında Şanghay'da tanıtılan konsepte göre pek değişmediğini görebiliyoruz. İlk etapta ön bölümün merkezinde marka logosu olarak bir "i" harfi bulunuyordu ancak bu logo daha sonra değiştirildi.

Tam Boyutta Gör Kaslı tasarımı ve büyük plastik korumalara sahip çamurluklarıyla arazi aracı gibi görünen iCar 03'ün önünde ince LED farlar siyah bir panel ile birbirine bağlanıyor. Yanlarda ise marka ismine gönderme yapan i şekilli gündüz LED'leri dikkat çekiyor. Logonun hemen altında, araçtaki yardımcılara yol gösteren bir kamera yer alıyor.

iCar 03'e profilden bakıldığında otomobilin çift renkli tasarıma sahip beş kollu jantları dikkat çekiyor. Güçlü omuz çizgisi baştan sona düz bir biçimde uzanırken, günümüzdeki pek çok araçta gördüğümüz gizli kapı kollarına bu modelde de yer verildiğini görüyoruz. Arka tarafta ise dikey yerleşimli LED stoplar ve yukarıda küçük bir fren lambası yer alıyor. Kolun yerleşimine bakılırsa bagaj kapağı yana doğru açılıyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli SUV'ın iç mekânı da modern bir görünüm sunuyor. Dokunmatik fonksiyon tuşlarının sıralandığı direksiyon simidinin hemen arkasında LCD gösterge ekranı yer alıyor. Merkezdeki dokunmatik multimedya ekranı ise fazlasıyla büyük. Bu da yeterli değilmiş gibi ön yolcunun tarafında da fazladan bir ekran mevcut.

Orta konsolda bardaklıklar, vites düğmesi ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesi bulunuyor. Yeşil, bakır ve gri kombinasyonuna yer verilen alanda sürücüyü izleyen bir kamera da mevcut. Yerel medyanın haberine göre araçta kapı kolları bulunmuyor. Kapılar, tutamaçlarda yer alan düğmeler vasıtasıyla açılıyor. Bunun oldukça ilginç bir tercih olduğunu söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Son olarak, iCar 03'ün 4371 mm uzunluğa, 1909 mm genişliğe, 1709 mm yüksekliğe ve 2700 mm aks mesafesine sahip olduğunu belirtelim. Aracın yerden yüksekliği ise 170 mm. Belirtilene göre önde McPherson ve arkada bağımsız süspansiyon bulunuyor.

Önden çekişli veya 4x4 olarak tercih edilebilecek modelin motor detayları henüz belli değil ancak 500 kilometreye kadar sürüş menzili sunacağını biliyoruz. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Chery iCar 03 elektrikli SUV, Çin'de üretime girdi