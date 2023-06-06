Chery iCar 03 elektrikli SUV, Çin'de üretime girdi

Üretim hattından paylaşılan resmi görsellere baktığımızda, iCar 03'ün gövde tasarımının Nisan ayında Şanghay'da tanıtılan konsepte göre pek değişmediğini görebiliyoruz. İlk etapta ön bölümün merkezinde marka logosu olarak bir "i" harfi bulunuyordu ancak bu logo daha sonra değiştirildi.
iCar 03'e profilden bakıldığında otomobilin çift renkli tasarıma sahip beş kollu jantları dikkat çekiyor. Güçlü omuz çizgisi baştan sona düz bir biçimde uzanırken, günümüzdeki pek çok araçta gördüğümüz gizli kapı kollarına bu modelde de yer verildiğini görüyoruz. Arka tarafta ise dikey yerleşimli LED stoplar ve yukarıda küçük bir fren lambası yer alıyor. Kolun yerleşimine bakılırsa bagaj kapağı yana doğru açılıyor.
Orta konsolda bardaklıklar, vites düğmesi ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesi bulunuyor. Yeşil, bakır ve gri kombinasyonuna yer verilen alanda sürücüyü izleyen bir kamera da mevcut. Yerel medyanın haberine göre araçta kapı kolları bulunmuyor. Kapılar, tutamaçlarda yer alan düğmeler vasıtasıyla açılıyor. Bunun oldukça ilginç bir tercih olduğunu söyleyebiliriz.
Önden çekişli veya 4x4 olarak tercih edilebilecek modelin motor detayları henüz belli değil ancak 500 kilometreye kadar sürüş menzili sunacağını biliyoruz. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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