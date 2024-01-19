Chery TIGGO 8 PRO, 2023 yılında D-SUV segmentinin lideri oldu

Chery, iddialı SUV modelleriyle 2023 yılını güçlü bir satış performansıyla tamamladı. Türkiye pazarına mart ayı itibarıyla giriş yapan marka, henüz bir yılı tamamlamadan satış listelerinde üst sıralarda yerini almayı başardı.
Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) açıkladığı 2023 yılına ait satış verilerine göre Chery’nin D-SUV segmentindeki iddialı oyuncusu TIGGO 8 PRO, sadece 9 ayda 14 bin 499 adetlik satışa ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Bu rakamla Chery TIGGO 8 PRO, ileri teknolojili geniş hacimli SUV pazarını açık ara lider olarak tamamladı ve D-SUV segmentinin satış şampiyonu oldu.
En fazla tercih edilen dördüncü SUV markası
Aracın küresel satışları, yıllık yüzde 31,9 artışla 230 bin adedi aştı. Dünya genelinde 80’in üzerinde ülke ve bölgede satışı devam eden Chery TIGGO 8 serisi, 800 binin üzerinde küresel kullanıcı ile buluştu. Genel pazar performansı açısından değerlendirildiğinde, Chery TIGGO 8 serisi farklı modelleriyle 2023 yılında Güney Afrika, Brezilya, Suudi Arabistan, Ekvator, Mısır gibi pazarlarda küresel kullanıcıların güvenini kazanarak güçlü satışlar elde etmeye devam ediyor.
Ayrıca Chery, TIGGO 8 Pro Max ile, Güney Afrika’daki 2023 BRICS Zirvesi’ne Başkanlık Araç Ortağı olarak destek sağladı. Güney Afrika otomotiv reklam sitesi Cars.co.za’nın Naamsa verilerine dayanarak yaptığı analize göre Chery TIGGO 8 PRO modeli, konfigürasyonu ve kendi sınıfında son derece rekabetçi fiyatıyla Güney Afrika’da “2023’ün en çok satan SUV’si” listesinde üçüncü sırada yer aldı. Brezilya'da, TIGGO 8 sadece Brezilya pazarında güçlü satışlarını sürdürmekle kalmıyor aynı zamanda Brezilya Devlet Başkanı’nın beğendiği araçlardan biri olarak Brezilya hükümeti için bir satın alma aracı olarak hizmet ediyor.
Ürünlerinin temel performansını sürekli olarak geliştirmeye devam eden Chery, TIGGO 8 serisinin elde ettiği yüksek beğeni seviyesini artırmak için üstün kaliteli hizmetler sunarak “kullanıcı odaklı” bir yaklaşım sergiliyor. Chery TIGGO 8 serisi, 2024 yılında dünya genelinde daha fazla ülke ve pazarda tanıtılacak ve üstün başarılarına devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.