Chery TIGGO 8 PRO, 2023 yılında D-SUV segmentinin lideri oldu

Chery, iddialı SUV modelleriyle 2023 yılını güçlü bir satış performansıyla tamamladı. Türkiye pazarına mart ayı itibarıyla giriş yapan marka, henüz bir yılı tamamlamadan satış listelerinde üst sıralarda yerini almayı başardı.

Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) açıkladığı 2023 yılına ait satış verilerine göre Chery’nin D-SUV segmentindeki iddialı oyuncusu TIGGO 8 PRO, sadece 9 ayda 14 bin 499 adetlik satışa ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Bu rakamla Chery TIGGO 8 PRO, ileri teknolojili geniş hacimli SUV pazarını açık ara lider olarak tamamladı ve D-SUV segmentinin satış şampiyonu oldu.

En fazla tercih edilen dördüncü SUV markası

Tam Boyutta Gör 2023 yılını Türkiye’de binek araç satışlarında 10’uncu sırada tamamlayan Chery, SUV segmentinde ise dördüncü sırada yer aldı. Teknolojiye, iç hacme ve kaliteli yaşama değer veren tüketiciler için geliştirilen üst düzey bir SUV olan Chery TIGGO 8 PRO, 2023 yılında üstün kalitesi ve gelişmiş tasarımıyla küresel pazarda iyi bir performans sergiledi.

Aracın küresel satışları, yıllık yüzde 31,9 artışla 230 bin adedi aştı. Dünya genelinde 80’in üzerinde ülke ve bölgede satışı devam eden Chery TIGGO 8 serisi, 800 binin üzerinde küresel kullanıcı ile buluştu. Genel pazar performansı açısından değerlendirildiğinde, Chery TIGGO 8 serisi farklı modelleriyle 2023 yılında Güney Afrika, Brezilya, Suudi Arabistan, Ekvator, Mısır gibi pazarlarda küresel kullanıcıların güvenini kazanarak güçlü satışlar elde etmeye devam ediyor.

Ayrıca Chery, TIGGO 8 Pro Max ile, Güney Afrika’daki 2023 BRICS Zirvesi’ne Başkanlık Araç Ortağı olarak destek sağladı. Güney Afrika otomotiv reklam sitesi Cars.co.za’nın Naamsa verilerine dayanarak yaptığı analize göre Chery TIGGO 8 PRO modeli, konfigürasyonu ve kendi sınıfında son derece rekabetçi fiyatıyla Güney Afrika’da “2023’ün en çok satan SUV’si” listesinde üçüncü sırada yer aldı. Brezilya'da, TIGGO 8 sadece Brezilya pazarında güçlü satışlarını sürdürmekle kalmıyor aynı zamanda Brezilya Devlet Başkanı’nın beğendiği araçlardan biri olarak Brezilya hükümeti için bir satın alma aracı olarak hizmet ediyor.

Tam Boyutta Gör Dünya çapında kalitesi ve özellikleriyle tanınan Chery TIGGO 8 serisi, 2023’te birçok ödüle layık görüldü. Bunlardan biri 2023 Güney Afrika Motor Tutkunları kategorisinde “Yılın Otomobili” ödülü. Ayrıca Meksika’da Autoshow TV tarafından “En İyi Orta Boyut SUV” unvanını ve Filipinler’de 19. Yıllık C! Ödülleri'nde En İyi Orta Boy Crossover ödülünü aldı. Ayrıca TIGGO 8 serisi, J.D. POWER 2023 Çin APEAL (Otomotiv Performansı, Uygulama ve Düzen SM) Orta Ölçekli SUV Segmentinde 1 Numara oldu ve 2023'te Segmentlere Ayrılmış Modeller kapsamında CACSI (Çin Otomobil Müşteri Memnuniyeti Endeksi) Şampiyon oldu. TIGGO 8 serisi bunun dışında 2023 COC'de (Çin Off-Road Şampiyonası) şampiyon unvanını da perçinlemiş oldu.

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Ürünlerinin temel performansını sürekli olarak geliştirmeye devam eden Chery, TIGGO 8 serisinin elde ettiği yüksek beğeni seviyesini artırmak için üstün kaliteli hizmetler sunarak “kullanıcı odaklı” bir yaklaşım sergiliyor. Chery TIGGO 8 serisi, 2024 yılında dünya genelinde daha fazla ülke ve pazarda tanıtılacak ve üstün başarılarına devam edecek.

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Chery TIGGO 8 PRO, 2023 yılında D-SUV segmentinin lideri oldu