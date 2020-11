Chris Pratt, Star-Lord rolü ile Thor: Love and Thunder'ın kadrosuna katıldı

Tam Boyutta Gör

Disney'in yarattığı Marvel Sinematik Evreni'nin ilk bölümü geçtiğimiz yıl çıkan Endgame filmi ile sonlandı. Yeni dönemde birçok film yayınlanacak ancak ilk dönemde sevdiğimiz karakterlerin çoğu bulunmayacak. Hem ilk dönemin önemli karakterlerinden olan hem de yeni dönemde bulunacak olan karakterlerden biri de Thor.

Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre ise Thor'un dördüncü filmi, yani Thor: Love and Thunder'a yeni bir oyuncu katıldı. Guardians of The Galaxy filminde Star Lord akrakterini canlandıran Chris Pratt, aynı rol ile Thor: Love and Thunder ekibine katıldı. Guardians of The Galaxy ekibinin diğer üyeleri ile ilgili bir açıklama yok.Thor'un en son onların gemisinde kaldığını düşünürsek, Star Lord'un Thor filminin en azından başında gözükeceğini söyleyebiliriz.

Bu yeni oyuncu güncellemesinin ardından filmin oyuncu kadrosu şöyle: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson ve Chris Pratt. Filmin yönetmenliğini Taika Waititi yapacak. Filmin vizyon tarihi ise 11 Şubat 2022. Filmin çekimlerinin yakın bir zamanda Avustralya'da başlaması bekleniyor.

