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    Jared Leto, Zack Snyder's Justice League'de farklı bir Joker görünümüne sahip olacak

    2017 yılında yayınlanan filmin farklı bir versiyonu olan Zack Snyder's Justice League'ten yeni detaylar paylaşıldı. Filmde bulunacak olan Jared Leto'nun Joker'i daha farklı bir görünüme sahip olacak.
    10 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Jared Leto, Zack Snyder's Justice League'de farklı bir Joker görünümüne sahip olacak

    2017 yılında yayınlanan ancak yönetmen değişikliğinden dolayı daha farklı bir film olarak karşımıza çıkan Justice League, bildiğiniz gibi orijinal yönetmenine kavuştu ve filmin orijinal hali için çalışmalar yapılıyor. Filmin bu yeni halinin ismi de Zack Snyder's Justice League.

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    Birkaç hafta önce ek çekimlere başlandığı bilinen filmden yeni detaylar paylaşıldı. Yine birkaç hafta önce ek çekimlere başlayan Jared Leto, bildiğiniz gibi bu filmde tekrar Joker'i calandıracak. Ancak son açıklanan bilgiye göre Jared Leto'nun Joker'i bu filmde farklı bir görünüme sahip olacak. Jared Leto'nun Joker'inin en çok görünüşünden ve gülüşünden dolayı tepki çektiğini düşünürsek yerinde bir karar olduğunu söyleyebiliriz.

    Ayrıca açıklanan diğer detaylara göre film için yapılan ek çekimler, filmi sadece 4 dakika uzatmak içinmiş. Ayrıca şu anda Fantastic Beasts çekimlerinde olan Ezra Miller'ın (The Flash) çekimleri de Fantastic Beasts'in stüdyosunda gerçekleşmiş. Zack Snyder, Zoom aracılığıyla sahneleri yönetmiş.

    Justice League Snyder Cut birer saatlik 4 bölümden oluşacak ve bir dizi şeklinde yayınlanacak. Net bir yayın tarihi bilinmiyor ancak 2021 yılında HBO Max'te yayınlancağı biliniyor.



    https://comicbook.com/movies/news/jared-letos-joker-will-have-a-new-look-in-zack-snyders-justice-l/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    TearsForFears 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben olayı tam anlamadım. Yeni çekilen sahneler var mı yoksa eski sahnelerden birleştirip ortaya yeni film mi çıkarıyorlar? Nasıl 4 saat oluyor orasını da anlamadım. İlk filmle bunun arasında ne kadar ve nasıl fark olacak merak ediyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Özger 4 sa. ( Mesaj Silindi ) TearsForFears
    Zack, filmden ayrılmadan önce zaten uzunca bir çekim yapmışlar ama son aşamada, kızı yüzünden ayrılınca yeni yönetmenle anlaşıp onun çekimlerini beyaz perdeye aktarmışlar. Bu versiyon ise Zack'in çekimleri üzerinden yürüyor. Yani yarıda bırakmak zorunda kaldığı işini bitiriyor.
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