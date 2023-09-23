Loki’nin ikinci sezonundan yeni bir fragman yayınlandı

Loki’nin yeni sezonu 5 Ekim’de yayınlanacak
Disney; Loki, Mobius, Sylvie ve Kang the Conqueror karakterlerine odaklanacak olan dizinin yeni sezonundan bir fragman daha yayınladı. Fragmanda, Loki ve Mobius’un bu sezon yaşayacağı zaman garipliklerini tanıklık ediyoruz. Fragman ile birlikte yeni sezonun tarihinin 6 Ekim’den 5 Ekim’e çekildiği açıklandı. 9 Kasım’a kadar her perşembe yeni bölüme sahip olacak sezon 6 bölümden oluşacak.
Loki’nin yeni sezonu; Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Tara Strong, Eugene Cordero, Jonathan Majors ve Oscar ödüllü Ke Huy Quan gibi başarılı oyunculara ev sahipliği yapacak. Bu sezonun doğrudan Deadpool 3 ve Avengers: Kang Dynasty gibi yapımlara bağlanması bekleniyor.
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.