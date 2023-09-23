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    Anlık Bildirim

    Loki’nin ikinci sezonundan yeni bir fragman yayınlandı

    Disney+ platformunun en sevilen dizilerinden olan Loki, yakında yeni sezonuna kavuşacak. Marvel Sinematik Evreninin geleceğinde önemli bir rol alacak ikinci sezondan yeni bir fragman yayınlandı.
    Loki 2. Sezon çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Avengers: Endgame sonrasında Disney+ üzerinden yayınladığı yapımlar ile sinematik evrenini genişleten Marvel, bu süreçte yayınladığı birçok film ve dizi sebebiyle eleştirilmişti. Buna rağmen stüdyo, Disney+ platformunda yayınladığı bazı diziler ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Bu dizilerden biri olan ve 2021 yılında yayınlanan Loki, önümüzdeki haftalarda yeni sezonuna kavuşacak. 

    Loki’nin yeni sezonu 5 Ekim’de yayınlanacak

    Disney; Loki, Mobius, Sylvie ve Kang the Conqueror karakterlerine odaklanacak olan dizinin yeni sezonundan bir fragman daha yayınladı. Fragmanda, Loki ve Mobius’un bu sezon yaşayacağı zaman garipliklerini tanıklık ediyoruz. Fragman ile birlikte yeni sezonun tarihinin 6 Ekim’den 5 Ekim’e çekildiği açıklandı. 9 Kasım’a kadar her perşembe yeni bölüme sahip olacak sezon 6 bölümden oluşacak.

    Loki’nin yeni sezonu; Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Tara Strong, Eugene Cordero, Jonathan Majors ve Oscar ödüllü Ke Huy Quan gibi başarılı oyunculara ev sahipliği yapacak. Bu sezonun doğrudan Deadpool 3 ve Avengers: Kang Dynasty gibi yapımlara bağlanması bekleniyor.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 1 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 2 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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