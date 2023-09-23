Loki’nin ikinci sezonundan yeni bir fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Avengers: Endgame sonrasında Disney+ üzerinden yayınladığı yapımlar ile sinematik evrenini genişleten Marvel, bu süreçte yayınladığı birçok film ve dizi sebebiyle eleştirilmişti. Buna rağmen stüdyo, Disney+ platformunda yayınladığı bazı diziler ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Bu dizilerden biri olan ve 2021 yılında yayınlanan Loki, önümüzdeki haftalarda yeni sezonuna kavuşacak.

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Loki’nin yeni sezonu 5 Ekim’de yayınlanacak

Disney; Loki, Mobius, Sylvie ve Kang the Conqueror karakterlerine odaklanacak olan dizinin yeni sezonundan bir fragman daha yayınladı. Fragmanda, Loki ve Mobius’un bu sezon yaşayacağı zaman garipliklerini tanıklık ediyoruz. Fragman ile birlikte yeni sezonun tarihinin 6 Ekim’den 5 Ekim’e çekildiği açıklandı. 9 Kasım’a kadar her perşembe yeni bölüme sahip olacak sezon 6 bölümden oluşacak.

Loki’nin yeni sezonu; Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Tara Strong, Eugene Cordero, Jonathan Majors ve Oscar ödüllü Ke Huy Quan gibi başarılı oyunculara ev sahipliği yapacak. Bu sezonun doğrudan Deadpool 3 ve Avengers: Kang Dynasty gibi yapımlara bağlanması bekleniyor.



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